Munchausen sendromu nedir?

Psikolojik bir rahatsızlık olan Munchausen sendromu, kişinin gerçek olmamasına rağmen ruhsal ya da fiziksel sorunu varmış gibi davrandığı bir çeşit yapay bozukluktur.

Asıl amaçları doktor ve diğer görevlilerden ilgi görmek olan bu hastalar, taklit yaparak ya da kendilerini yaralayarak tedavi görmek istiyor.

Birçok kez hastaneye yatan ve ameliyat olanların acı verici tedavi yöntemlerinden kaçınmadıkları hatta zevk aldıkları biliniyor.