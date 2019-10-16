Munchausen sendromu nedir?
Psikolojik rahatsızlık olan Munchausen sendromu, teşhisi çok zor olan saplantılı bir hastalıktır. Bu kişiler, birçok kez hastaneye yatar ve acı verici tedavi yöntemlerinden zevk alır. AIDS'i taklit edebilecekleri gibi ölüm ya da intihar dâhil ciddi sorunlara yol açabilirler. Peki, Munchausen sendromu nedir? Munchausen sendromuna sahip kişiler nasıl teşhis ve tedavi edilir?
Giriş Tarihi: 16.10.2019
09:03
Güncelleme Tarihi: 16.10.2019
09:56
MUNCHAUSEN SENDROMU NEDİR?
Psikolojik bir rahatsızlık olan Munchausen sendromu, kişinin gerçek olmamasına rağmen ruhsal ya da fiziksel sorunu varmış gibi davrandığı bir çeşit yapay bozukluktur.
Asıl amaçları doktor ve diğer görevlilerden ilgi görmek olan bu hastalar, taklit yaparak ya da kendilerini yaralayarak tedavi görmek istiyor.
Birçok kez hastaneye yatan ve ameliyat olanların acı verici tedavi yöntemlerinden kaçınmadıkları hatta zevk aldıkları biliniyor.
MUNCHAUSEN İSMİ NEREDEN GELİYOR?
Karl Fredrich von Munchausen 18. yüzyılda yaşamış bir Alman baronuydu ve Rus ordusunda paralı süvari olarak çalıştırıyordu. Savaştan döndükten sonra insanlara kahramanlıklarıyla ilgili öyküler anlatmaya başladı. Öyküleri o kadar abartıldı ve yayıldı ki, sonunda yalan olduğu ortaya çıkınca yalancılığıyla ünlendi.
Bu nedenle yalan hastalık öyküleri anlatanları tanımlayan sendroma ismi verildi.
Munchausen Sendromu ilk kez 1951'de hastane hastane dolaşıp hastalık öyküleri uyduran ve kendilerine gereksiz yere cerrahi girişimler uygulanmasına razı bir grup hastayı belirtmek için Asher tarafından kullanılmıştır.
Munchausen Sendromu'nun temel klinik özelliği, kişinin hasta rolünün benimsemesi, kendisinde bedensel veya psikolojik belirtilerin üretilmesi ya da taklit edilmesidir.
Eğer yapay bozukluk kişiye bakım veren tarafından oluşturulmuşsa buna bakım verenin, burada bakım veren en sık rastlandığı gibi annedir, yapay bozukluğu denir. Bakım veren bakımını yaptığı kişide hastalık belirtileri ortaya çıkarmaktadır.
Yapay bozukluğun geçerli sınıflandırma sistemindeki kriterleri şöyledir:
Hastalık veya yaralanma ile ilgili psikolojik ya da fiziksel belirtiler uydurulmaktadır.
Davranış, başka bir ruhsal rahatsızlık ile açıklanamaz. Yapay bozuklukta, benlikte zorlanma söz konusudur ve kişi kendisini, diğer kişilere karşı hasta, yaralanmış veya zarar görmüş olarak göstermektedir. Bakım verenin yapay bozuklukta, kişi bakımını yaptığı başka bir kişide hastalık belirtileri uydurur ve sonra başkalarına o kişiyi hasta, engelli veya yaralı olarak sunar.