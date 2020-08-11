Mikro besin nedir? Mikro besin öğeleri...
Mikro besin, yaşam boyunca küçük miktarlarda gerekli olan besinlere verilen isimdir. Mikro besinler demir, kobalt, krom, bakır, iyot, manganez, selenyum, çinko ve molibden ile vitamin içerir. Vitamin ve mineraller mikro besin öğeleri olarak adlandırılır. Peki, mikro besin ne demek? Mikro besinler nelerdir? Mikro besin öğeleri hakkında bilgiler...
Giriş Tarihi: 11.08.2020
01:08
📌Günlük diyetle fazla miktarda alınanlara "makro besin ögeleri", vücutta işlevleri çok önemli olmasına karşın az miktarda gereksinim duyulan ve alınanlara ise "mikro besin ögeleri" adı verilir.
Mikro besin veya mikronütrient, organizmaların fizyolojik fonksiyonları için yaşam boyunca küçük miktarlarda gerekli olan besinlerdir.
Mikro besinler demir, kobalt, krom, bakır, iyot, manganez, selenyum, çinko ve molibden ile vitamin içerir.
Mikro besin maddeleri işlemden geçmemiş meyve ve sebzelerde daha fazla bulunur.
Sağlıklı beslenebilmek için mikro besinlerin hangi besinlerde olduğunu bilmek gerekiyor.
Vitaminler ve mineraller suda çözünen, yağda çözünen, makromineraller ve iz mineralleri olarak 4'e ayrılır.
Türüne bakılmaksızın, vitaminler ve mineraller vücudunuzda benzer şekillerde emilir. Birçok işlemde etkileşime girer.
Mikro besin öğeleri nelerdir?
Mikro besin ögeleri,
•yağlar,
•vitaminler,
•mineraller ve
•sudur.
Mikro besin maddelerinin hangi yiyeceklerde olduğunu bilmemiz, daha sağlıklı beslenmenizi sağlar.
Folat
Folik asit gıdalarda doğal olarak bulunmaz, ancak işlenmiş gıdalara eklenir ve multivitamin-mineral takviyelerinde kullanılır.
Folik asit yeni hücrelerin üretilmesi ve bakımı, DNA sentezi, metilasyona doğru RNA sentezi ve DNA'daki değişikliklerin önlenmesi için gereklidir.
Folik asit eksikliği, DNA sentezini ve hücre bölünmesini engellemektedir. Bu durum en çok hücre bölünmesi sıklıkları nedeniyle, hematopoietik hücreleri ve neoplazmaları etkilemektedir.
Folik asit içeren veya folik asit ile zenginleştirilmiş yiyecekler şunlardır:
Ekmek
Kahvaltı gevrekleri Kekler Kurabiye Mısır unu Kraker Enerji içecekleri Protein çubukları Makarna Beyaz pirinç