Mikro besin nedir? Mikro besin öğeleri...

Mikro besin maddelerinin hangi yiyeceklerde olduğunu bilmemiz, daha sağlıklı beslenmenizi sağlar.

Folat

Folik asit gıdalarda doğal olarak bulunmaz, ancak işlenmiş gıdalara eklenir ve multivitamin-mineral takviyelerinde kullanılır.

Folik asit yeni hücrelerin üretilmesi ve bakımı, DNA sentezi, metilasyona doğru RNA sentezi ve DNA'daki değişikliklerin önlenmesi için gereklidir.

Folik asit eksikliği, DNA sentezini ve hücre bölünmesini engellemektedir. Bu durum en çok hücre bölünmesi sıklıkları nedeniyle, hematopoietik hücreleri ve neoplazmaları etkilemektedir.