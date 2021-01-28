Koronavirüs insan psikolojisini nasıl etkiler? Röportaj 📸

➡ Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, pandeminin etkileri dışında da ruh sağlığı alanında ciddi ihtiyaç olduğu görülüyor. 2012 Dünya Sağlık Raporu'na göre her dört kişiden biri hayatlarının bir aşamasında ruhsal bir bozukluktan etkilenirken, zihinsel, nörolojik ve madde kullanım bozuklukları, toplam küresel hastalık yükünün yüzde 13'ünü oluşturuyor.

📌 Hal böyleyken yazarımız Prof. Dr. Sefa Saygılı ile koronavirüsün psikolojik etkilerini ve bunlarla nasıl başa çıkacağımızı konuştuk.

➡ Tüm dünyayı saran koronavirüsün birçok ruhsal tepkiye neden olduğunu belirten Prof. Dr. Sefa Saygılı bunun nedenlerini şöyle açıkladı:

"Koronavirüs birçok ruhsal tepkilere neden oluyor. Bir defa herkesi sarmış durumda. En başta medya ve insanlar devamlı bununla meşgul. Toplumsal ve ekonomik hayatımızı her yönden etkiliyor. Çevremizde hastalığa yakalananlar, karantinaya alınanlar, hastaneye yatırılanlar solunum cihazlarına takılanlar var. Bu arada lokantalar büfeler kapalı, pek çok işyeri kapalı. İnsanlar online işlerini görmeye çalışıyor, toplantılar o şekilde oluyor. Okullar kapalı her şeyden önemlisi. Yani bütün hayatımızı felç etmiş durumda. Hepsine bağlı olarak da psikolojimiz etkileniyor."