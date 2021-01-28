Koronavirüs insan psikolojisini nasıl etkiler? Röportaj 📸
Koronavirüsün neden olduğu kaygı, milyonlarca insanın ruh sağlığını da etkiledi. Hala etkisini sürdüren salgın ile mücadele edilirken yaşanan endişe ve belirsizlik duygusal sorunlara neden oluyor. Yazarımız Prof. Dr. Sefa Saygılı
"koronavirüsün insan psikolojisi üzerindeki etkileri nelerdir? Pandemi hangi psikolojik hastalıkları tetikleyebilir? Covid-19 kaygısını tetikleyen unsurlar neler? Salgında psikolojimizi korumak için neler yapmalıyız?" gibi önemli soruları Fikriyat.com için cevaplandırdı.
Giriş Tarihi: 28.01.2021
18:05
Güncelleme Tarihi: 28.01.2021
18:35
➡ Salgınlar, geçmişte de
büyük kayıplara neden oldu. Bundan dolayı insanların korkulu rüyası haline geldi. Bu büyük salgınlardan biri de hala etkisi altına olduğumuz koronavirüs.
➡ Koronavirüsün neden olduğu kaygı milyonlarca insanın
ruh sağlığını da etkiledi. Hala etkisini sürdüren virüs ile mücadele edilirken yaşanan endişe, korku, izolasyon ve belirsizlik ve duygusal sorunlara neden oluyor.
Koronavirüsün insan psikolojisi üzerindeki etkileri nelerdir?
➡ Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, pandeminin etkileri dışında da ruh sağlığı alanında ciddi ihtiyaç olduğu görülüyor. 2012 Dünya Sağlık Raporu'na göre her dört kişiden biri hayatlarının bir aşamasında ruhsal bir bozukluktan etkilenirken, zihinsel, nörolojik ve madde kullanım bozuklukları, toplam küresel hastalık yükünün yüzde 13'ünü oluşturuyor.
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Hal böyleyken yazarımız Prof. Dr. Sefa Saygılı ile koronavirüsün psikolojik etkilerini ve bunlarla nasıl başa çıkacağımızı konuştuk.
➡ Tüm dünyayı saran koronavirüsün birçok ruhsal tepkiye neden olduğunu belirten Prof. Dr. Sefa Saygılı bunun nedenlerini şöyle açıkladı:
"Koronavirüs birçok ruhsal tepkilere neden oluyor. Bir defa herkesi sarmış durumda. En başta medya ve insanlar devamlı bununla meşgul. Toplumsal ve ekonomik hayatımızı her yönden etkiliyor. Çevremizde hastalığa yakalananlar, karantinaya alınanlar, hastaneye yatırılanlar solunum cihazlarına takılanlar var. Bu arada lokantalar büfeler kapalı, pek çok işyeri kapalı. İnsanlar online işlerini görmeye çalışıyor, toplantılar o şekilde oluyor. Okullar kapalı her şeyden önemlisi. Yani bütün hayatımızı felç etmiş durumda. Hepsine bağlı olarak da psikolojimiz etkileniyor."
Koronavirüs hangi psikolojik hastalıkları tetikleyebiliyor?
➡ Koronavirüsün fobi denilen abartılı korkulara ve yoğun endişelere yol açtığını belirten Prof. Dr. Sefa Saygılı, pandeminin ortaya çıkarabileceği hastalıklar hakkında şöyle konuştu:
"En başta anksiyete dediğimiz bir kaygı durumu ortaya çıkabiliyor. Koronafobi dediğimiz korona korkusu ortaya çıkabiliyor. Ölüm fobisini arttırıyor. Bulaşma ve bulaştırma korkusunu arttırıyor. Böyle pek çok psikolojik rahatsızlıklara yol açıyor."
Psikolojik koronavirüs diğer adıyla yalancı korona hastalığının belirtileri neler?
➡ Bazı kişilerin virüse yakalanmadığı halde hasta olduğunu düşünerek, hastaneleri dolaşarak kendine adeta eziyet ettiğini belirten Saygılı, bu kimselerin '
psiko-korona' olarak adlandırıldığını belirtti. Topluma virüsü bulaştırma kaygısıyla insanlardan uzak duran bu kişilerin belirtilerini şöyle sıraladı:
" Psiko-koronada öncelikle kişi, en ufak öksürdüğünde veya başı ağrıdığında kendisine virüs bulaştığını zannediyor. Bu kimselerin bedenini ateş basar ama baktığınızda bir ateş yükselmesi yoktur."
➡ Medyadaki bazı abartılı haberlerin de etkisiyle her an koronavirüse yakalanacağını düşünerek bunu bir takıntı haline getiren kimseler de
koronafobi oluşuyor. Prof. Dr. Sefa Saygılı, böyle vakalar ile sıklıkla karşılaşıldığını belirterek bu kimselerin hayatı kendine zehir edecek dereceye vardırdığını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü :
"Diyelim bir haber çıkıyor, marketteki poşetten koronavirüs bulabilir diye. Veya koronavirüs havada asılı kalıyor, yolda giderken bile o nefesinizi içinize almakla bulaşabilir diye bir habere takılıyor. Bundan dolayı hareket edemez hale geliyor. Devamlı koronayı düşünüyor. Medyada korona ile ilgili haberleri takip ediyor ve tedbirleri abartıyor. Birkaç kat maske takıyor. Nefes alamayacak duruma geliyor. Elini abartılı şekilde defalarca yıkıyor. Hastalık bulaşır diye, hiçbir yere çıplak elle dokunamıyor. Eldivenler takıyor, buna rağmen sık sık yıkıyor. Abartıya kaçmak doğru değil. Çünkü o da bir psikolojik rahatsızlık."