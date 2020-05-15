Karantinada en sık görülen psikolojik rahatsızlıklar
Çin'in Vuhan kentinde Aralık ayı sonunda ortaya çıkan koronavirüs salgını birçok yerde etkisini göstermeye devam ediyor. Covid-19 ile savaştığımız bugünlerde yapılan araştırmalara göre karantinanın psikolojimiz üzerinde negatif etkileri var. Şüphesiz bu dönemde hepimiz stres altındayız. Stres vücudumuzun hormon seviyesi üzerinde olumsuz bir etkiye sahip. Peki, karantinada görülen psikolojik rahatsızlıklara ne kadar hakimiz?
Giriş Tarihi: 15.05.2020
09:39
Güncelleme Tarihi: 24.11.2020
12:52
ERTELEME BİR HASTALIK DEĞİL SENDROM
İngilizcedeki karşılığı
"Procrastination" olan " Erteleme Hastalığı", okul, iş ve özel hayatımızdaki kabuslardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Her ne kadar ismi yüzünden bir hastalık zannedilse de, erteleme hastalığı bir sendrom ve çağımızın hastalığı sayılan bu sendromun en kötü tarafı ise, erteleyicilerin kendi kendilerini sabote etmeleri ve performanslarının düşmesine sebep olmaları.
Psikolojiye ilgi duyanları aydınlatacak terimler
TEMBELLİK Mİ HASTALIK MI?
Procrastination, en basit ifade ile erteleme hastalığıdır. Bu hastalığa sahip olanlar, çoğunlukla bunun psikolojik bir rahatsızlık olduğundan haberdar değillerdir. Yapmaları gereken bir iş olduğunda, omuzlarına sorumluluk yüklendiğinde, ödev yetiştirmeleri gerektiğinde bu insanlar görevlerini yerine getirme tarihlerini erteleyebildikleri kadar ertelerler.
Kronik erteleme hastalığı uzun vadede insanın sağlığına, kariyerine, eğitimine mal oluyor. Ertelemek aslında herkeste görülen bir alışkanlık ama bu durum alışkanlıktan çıkarak bir sendrom haline geldiyse, hayatınızı daha da etkilemeden tedaviye ihtiyacınız var demektir.
ERTELEME HASTALIĞI VE NEDENLERİ
"Erteleme Hastalığı (Procrastination)", gencinden yaşlısına herkeste görülebiliyor. Üstelik bu hastalık bizi çözülmemiş problemler yığınıyla baş başa bırakabiliyor. Mükemmeliyetçilik Mükemmelliyetçi insanlar, yapacakları işlerin hatasız olmasını isterler.
En iyisini, en doğrusunu yapmak istemek ertelemeye yol açan nedenlerden biridir. Mükemmeliyetçi birey, ciddi bir araştırma yapması gerektiği zaman kendini çok iyi hissettiği, ilhamın geleceği o anı bekler durur. Aslında o anın işe başladığı zaman kendiliğinden oluşacağını gözden kaçırır.
SENDROMUN TEDAVİSİ VAR MI?
Psikologlara göre bu sendromun tedavisinden ziyade kontrolü tamamen kendi elimizde. Öncelikle durumu kabullenmek ve alışkanlık haline gelen ertelemeyi değiştirmek gerek. Bunu da minik adımlarla yapabilirsiniz.
"Erteleyiciler olarak en büyük sıkıntımız anlık keyiflerdir. İşlerimizi yapmak yerine oyuna dalabiliyor ya da arkadaşımızla sinemaya gidebiliyoruz. Bu yüzden önce yazı yazarken dikkatinizi dağıtacak her şeyi ortadan kaldırmakla başlayın. Masanızı toplayın ve telefonunuzu kapatın."
Pomodoro tekniği nedir, ne işe yarar?
PARANOİD KİŞİLİK BOZUKLUĞU
Paranoya da denilen paranoid kişilik bozukluğu, saçma olmayan bir kurgu ve iyi düzenlenmiş bir düşünme biçimiyle herkesten şüphelenmektir.
Paranoid kişilik bozukluğu temel özelliği başkalarıyla ilgili genellikle bir güvensizlik içinde ve kuşkuculuk içindedirler. Dolayısıyla her tür davranışı gerçekten uzaklaşarak yorumlarlar ve bu da hem iş ilişkilerinde hem sosyal ilişkilerinde bozukluklara yol açar. Paranoid kişilik bozukluğunun görünme sıklığı yüzde 2 civarındadır.