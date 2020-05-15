Karantinada en sık görülen psikolojik rahatsızlıklar

Procrastination, en basit ifade ile erteleme hastalığıdır. Bu hastalığa sahip olanlar, çoğunlukla bunun psikolojik bir rahatsızlık olduğundan haberdar değillerdir. Yapmaları gereken bir iş olduğunda, omuzlarına sorumluluk yüklendiğinde, ödev yetiştirmeleri gerektiğinde bu insanlar görevlerini yerine getirme tarihlerini erteleyebildikleri kadar ertelerler.

Kronik erteleme hastalığı uzun vadede insanın sağlığına, kariyerine, eğitimine mal oluyor. Ertelemek aslında herkeste görülen bir alışkanlık ama bu durum alışkanlıktan çıkarak bir sendrom haline geldiyse, hayatınızı daha da etkilemeden tedaviye ihtiyacınız var demektir.