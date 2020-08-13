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  • Kantaron yağının faydaları nelerdir? Sarı kantaron yağı neye iyi gelir?

Kantaron yağının faydaları nelerdir? Sarı kantaron yağı neye iyi gelir?

Kantaron yağının faydaları nelerdir sorusu sık soruluyor. Sarı kantaron yağı, özellikle ciltte meydana gelen yara, yanık ya da kanamalarda başvurulan başlıca doğal tedavi ürünüdür. Bitkisel bir ürün olan sarı kantaron yağı, kantaron bitkisi ve zeytinyağı ile yapılır. Şifa kaynağı olan sarı kantaron, hem cilde sürülen hem de içilebilen bir yağdır. Peki, kantaron yağının faydaları nelerdir? Sarı kantaron yağı nasıl yapılır? Sarı kantaron yağı cilde nasıl kullanılır? Sarı kantaron yağı neye iyi gelir? İşte sarı kantaron yağının faydaları…

Giriş Tarihi: 13.08.2020 20:46 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 19:26
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KANTARON YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?
KANTARON YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Kantaron yağının faydaları saymakla bitmiyor. Sarı kantaron yağı, bitkisel tedavide sıklıkla tercih edilen bir maddedir. Sarı kantaron yağı, tarih boyunca cilt üzerinde meydana gelen yara, yanık ve kanamaların tedavisinde kullanılmıştır. Doğal bir şifa deposu olan sarı kantaron cilt bakımında da sıklıkla tercih edilir. Antiseptik özelliği ile sivilce ve akne oluşumuna karşı etkilidir. Peki, kantaron yağının faydaları nelerdir? İşte sarı kantaron yağının faydaları…

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SARI KANTARON NEYE İYİ GELİR?
SARI KANTARON NEYE İYİ GELİR?

Sarı kantaron yağı neye iyi gelir sorusu sık soruluyor. Özellikle yaz aylarında güneş yanıklarına karşı birebir olan sarı kantaron yağının vücuda ve cilde pek çok faydası bulunuyor. Sarı kantaron yağı, yara ve yanık tedavisinde başvurulan bitkisel bir üründür.

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SARI KANTARON YAĞI CİLDE NASIL KULLANILIR?
SARI KANTARON YAĞI CİLDE NASIL KULLANILIR?

Cilt üzerinde meydana gelen yara, yanık ya da iz gibi durumlarda birkaç damla kantaron yağı kullanılması tedavi açısından yeterlidir. Ciltte oluşan kırışıklıklar, yaralar, lekeler ve tahriş olmuş bölgelerde etkilidir.

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Sarı kantaron yağı, hücreleri yenileyici özelliğe sahiptir. Böylece cildin daha esnek ve sağlıklı bir görünüm kazanmasına katkıda bulunur.

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Aşırı kuruyan, döküntü ya da pullanma olan ve çatlayan cilt tipleri için sarı kantaron yağı iyi bir nemlendiricidir. El ayak bakımının yanında topuk ve dirsek gibi çok kuru ve hassas bölgeleri yumuşatmak için de kullanılabilir.

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