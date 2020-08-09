Balın faydaları ve zararları nelerdir? Bal neye iyi gelir? Balın sağlığa faydaları…

Balın sağlığa faydaları konusunda yapılan araştırmalar, balın tam bir şifa deposu olduğunu ortaya koyuyor. İçeriğinde bulunan vitamin ve mineraller ile bal, birçok sağlık sorununun tedavisinde yardımcı gıda olarak kullanılıyor.

Mideye kuvvet verir: Midedeki fazlalıkları dışarı atar. Hazmı gerektirmediği için kolayca kana geçer, baldaki şeker emilimi en kolay olan şekerdir.

Sarımsak neye iyi gelir ve faydaları nelerdir?