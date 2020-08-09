Balın faydaları ve zararları nelerdir? Bal neye iyi gelir? Balın sağlığa faydaları…
Balın faydaları ve zararları nelerdir? Bal neye iyi gelir? Balın sağlığa faydaları…
Balın faydaları sıklıkla araştırılıyor. Bal, birçoğumuzun hastalıklar karşısında ilk başvurduğu şifa deposu besinlerden biridir. Balın sağlığa faydaları başka besinlerle birleştiğinde daha etkili hale gelir. Bilim dünyasının gerçekleştirdiği araştırmalar da balın faydalarını ortaya koymuştur. İçeriğinde bulunan vitamin ve mineraller ile bal, pek çok hastalığın tedavisinde yardımcı gıda olarak karşımıza çıkıyor. Peki, balın faydaları ve zararları nelerdir? Bal neye iyi gelir? Balın besin değeri nedir? Balın sağlığa faydaları…
Giriş Tarihi: 09.08.2020
16:25
Güncelleme Tarihi: 09.08.2020
19:39