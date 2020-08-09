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  • Balın faydaları ve zararları nelerdir? Bal neye iyi gelir? Balın sağlığa faydaları…

Balın faydaları ve zararları nelerdir? Bal neye iyi gelir? Balın sağlığa faydaları…

Balın faydaları sıklıkla araştırılıyor. Bal, birçoğumuzun hastalıklar karşısında ilk başvurduğu şifa deposu besinlerden biridir. Balın sağlığa faydaları başka besinlerle birleştiğinde daha etkili hale gelir. Bilim dünyasının gerçekleştirdiği araştırmalar da balın faydalarını ortaya koymuştur. İçeriğinde bulunan vitamin ve mineraller ile bal, pek çok hastalığın tedavisinde yardımcı gıda olarak karşımıza çıkıyor. Peki, balın faydaları ve zararları nelerdir? Bal neye iyi gelir? Balın besin değeri nedir? Balın sağlığa faydaları…

Giriş Tarihi: 09.08.2020 16:25 Güncelleme Tarihi: 09.08.2020 19:39
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BALIN FAYDALARI NELERDİR?
BALIN FAYDALARI NELERDİR?

Balın faydaları merak edilen konulardan biridir. Pek çok kişi balın vücuda ve sağlığa faydalarını araştırıyor. Bal, pek çoğumuzun evinde bulunan, doğal ve bitkisel çözümler, alternatif tıp ve evde tedavi denildiğine akla gelen ilk üründür. Tek başına tüketilebileceği gibi bal, çeşitli besinlerle karıştırılarak da etkili bir doğal ilaç haline gelebilir. Peki, balın faydaları nelerdir?

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BAL NEYE İYİ GELİR?
BAL NEYE İYİ GELİR?

Bal neye iyi gelir sorusu sık soruluyor. Bilimsel araştırmalar, balın pek çok faydasının olduğunu ortaya koyuyor. Bal, arıların çiçeklerden toplamış oldukları çiçek özlerini, kendi kursak salgıları ile karıştırarak peteklere yerleştirilmesiyle oluşur. Bal, C vitamini, kalsiyum, demir, fosfat, sodyum, klorür, potasyum, magnezyum, B1, B2, B3, B5, B6 vitaminleri, folikasit, pantotenik asit içerir.

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BALIN SAĞLIĞA FAYDALARI
BALIN SAĞLIĞA FAYDALARI

Balın sağlığa faydaları konusunda yapılan araştırmalar, balın tam bir şifa deposu olduğunu ortaya koyuyor. İçeriğinde bulunan vitamin ve mineraller ile bal, birçok sağlık sorununun tedavisinde yardımcı gıda olarak kullanılıyor.

Mideye kuvvet verir: Midedeki fazlalıkları dışarı atar. Hazmı gerektirmediği için kolayca kana geçer, baldaki şeker emilimi en kolay olan şekerdir.

Sarımsak neye iyi gelir ve faydaları nelerdir?

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Kansızlığı giderir: Hastalıktan yeni kalkmışlara kuvvet verir. Enes bin Malik belirttiğine göre Resulullah Efendimiz hasta olduklarında ağzına bir avuç çörek otu atar ardından da bal şerbeti içerdi.

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Bal iyi bir koruyucudur: Ömrünün 3 bin yıl olduğu ifade edilir. Taze et balın içinde saklansa 3 ay; taze meyve ve sebzeler 6 ay balın içinde bozulmadan saklanabilir. Zira balda 6 çeşit koruyucu sistem vardır. Resulullah Efendimiz "Şifa veren iki şeye devam ediniz: Bala ve Kur'an'a" buyurmuştur.

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