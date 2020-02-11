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Kanser Belirtileri Nelerdir? Kanser Nedir? Kanser Türleri Nelerdir?

Kanser, hücrelerin kontrolsüz çoğalması ve normal hücrelere yer bırakmaması ile başlar. Kanser, dünyada önde gelen ölüm nedenlerinden biridir. Peki, kanserin belirtileri nelerdir? Kanser nedir? Kaç türü vardır, kanserin nedenleri nelerdir? Kanser riskini nasıl azaltabiliriz? Kanserde doğru bilinen yanlışlar nelerdir? İşte kanserin 20 ölümcül belirtisi...

Giriş Tarihi: 11.02.2020 12:30 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 16:19
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KANSER NASIL OLUŞUR?
KANSER NASIL OLUŞUR?

Kanser, hücrelerde DNA'nın hasarı sonucu hücrelerin kontrolsüz veya anormal bir şekilde büyümesi ve çoğalmasıdır. Günde vücudumuzda (DNA'da) yaklaşık 10.000 mutasyon olmasına rağmen immün sistemimiz her milisaniye vücudumuzu tarar ve kanserli hücreleri yok eder.

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Sağlıklı vücut hücreleri bölünebilme yeteneğine sahiptirler. Ölen hücrelerin yenilenmesi ve yaralanan dokuların onarılması amacıyla bu yeteneklerini kullanırlar. Fakat bu yetenekleri de sınırlıdır. Sonsuz bölünemezler. Her hücrenin hayatı boyunca belli bir bölünebilme sayısı vardır. Sağlıklı bir hücre ne zaman ve nerede bölünebileceğini bilme yeteneğine sahiptir

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BİLİYOR MUYDUNUZ?
BİLİYOR MUYDUNUZ?

Kanser kelimesinin tuttuğunu bırakmayan ''yengeç'' anlamında kullanılan Latince bir sözcük olduğunu biliyor muydunuz?

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EN SIK GÖRÜLEN KANSER TİPLERİ
EN SIK GÖRÜLEN KANSER TİPLERİ

1. Meme kanseri
2. Akciğer kanseri
3. Prostat kanseri
4. Mide kanseri
5. Kalın Bağırsak kanseri
6. Rahim ağzı kanseri

Belirtilerine göre kanser çeşitleri nelerdir?

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BESLENME FAKTÖRÜ
BESLENME FAKTÖRÜ

Genetik faktörler, enfeksiyonlar ve çevresel etkiler nedeniyle ortaya çıkan çocukluk çağı kanserleri, erken tanı ve etkin yöntemlerle tedavi edilebilmektedir. Kansere yol açan birtakım etmenler kişinin kendi kontrolünde olmasa bile diğer riskler alınacak birtakım önlemlerle kontrol altına alınabilir. Beslenme de buradaki önemli basamaklardan biridir.

Yapılan araştırmalara göre; yanlış beslenme alışkanları kanserin ortaya çıkışı ve gelişiminde yüzde 35 etkili rol oynamaktadır. Bu nedenle mevsiminde meyve sebze yenilmesi, mümkünse organik ve doğal gıdaların tüketimi gereklidir.

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