Kanser Belirtileri Nelerdir? Kanser Nedir? Kanser Türleri Nelerdir?
Kanser Belirtileri Nelerdir? Kanser Nedir? Kanser Türleri Nelerdir?
Kanser, hücrelerin kontrolsüz çoğalması ve normal hücrelere yer bırakmaması ile başlar. Kanser, dünyada önde gelen ölüm nedenlerinden biridir. Peki, kanserin belirtileri nelerdir? Kanser nedir? Kaç türü vardır, kanserin nedenleri nelerdir? Kanser riskini nasıl azaltabiliriz? Kanserde doğru bilinen yanlışlar nelerdir? İşte kanserin 20 ölümcül belirtisi...
Giriş Tarihi: 11.02.2020
12:30
Güncelleme Tarihi: 11.02.2020
16:19