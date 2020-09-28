Hücreleri yenileyen bitki kürleri
Her gün sofralarımızı süsleyen bitkilerin hastalıklara karşı koruyucu, önleyici ve tedavi edici özelliği bulunur. Bedensel fonksiyonları kuvvetlendiren bu besinlerin içerdiği vitamin ve mineraller vücudumuza fayda sağlar. Sizler için lavantadan enginara, domatesten ısırgan otuna kadar bitkilerle hazırlayabileceğiniz hücreleri yenileyen kürleri derledik.
Giriş Tarihi: 28.09.2020
16:50
Güncelleme Tarihi: 28.09.2020
17:28
📌 Tedavi araçlarından biri olan bitkiler, ilaca benzer bir etki göstererek bedensel fonksiyonları kuvvetlendirir. Bazı bitkiler, vücudun zehirli atıklardan temizlenmesine yardımcı olur. Bu yüzden de bitkilerin uygun sürede ve şekilde uygulama yaparak sahip oldukları biyolojik güç, hastalıklara karşı koruyucu ve önleyici olarak kullanılır.
📌Fakat bitki kürlerini kullanmadan önce doktorunuza danışmanız ve uygulama aşamasına geçmeden bitkiye alerjiniz olup olmadığını öğrenmeniz gerekir. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun hastalıklara karşı önerdiği bitki kürleri...👇
Üzerlik tohumunun özellikleri
Saman nezlesine karşı
Alerjik astıma karşı Genel astıma karşı Bronş açıcı Protein alerjisine karşı
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📌 Geleneksel tıpta asırlardır kullanılan üzerlik bitkisinin dalları, kökleri ve tohumları mürekkep yapımında kullanılır.
📌 Üzerlik tohumu saman nezlesi, alerjik astım, alerjiye bağlı hapşırma ve genel astıma karşı oldukça etkilidir. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, içeriğinde bulunan vasicinone maddesinin bu bitkiyi güçlendirdiğini ve hem solunum için uyarıcı hem de bronş genişletici özelliği bulunduğunu belirtir.
SAMAN NEZLESİ VE ASTIM İÇİN KÜR
▶ Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun saman nezlesi ve astım için önerdiği kür şu şekildedir:
📌 İki yemek kaşığı üzerlik tohumunu kaynamakta olan bir litre suyun içine atın. Hafif ateşte kaynatın ve yüzünüzü buharına tutun. Hem ağızdan hem de burnunuzdan teneffüs ederek buharı iki dakika süreyle içinize çekin.
📌 İki dakika tamamlandıktan sonra pamuğu üzerlik otu suyuyla iyice ıslattıktan sonra burun deliğinin iç kısmına sürün. Bu işlemi on beş gün boyunca bir gün durup bir gün uygulayın. Sonrasında ihtiyacınıza göre yapabilirsiniz.
Tedavi amaçlı kullanılan 20 şifalı bitki
Lavantanın özellikleri
Karaciğer yetmezliğine karşı
Kronik karaciğer enfeksiyonuna karşı Karaciğerin rejenerasyonuna karşı Hepatit-B ve hepatit-C ye karşı Saç dökülmesine karşı Sedef ve ileri yaşlarda deride oluşan yaşlılığa bağlı lekelere karşı önleyici Sakinleştirici ve rahatlatıcı (sedatif) Doğum sonrası perineal ağrılara karşı Uykusuzluğa karşı
📌 Lavanta, yaprak dökmeyen, çok yıllık yarıçalımsı bir bitki türüdür. Haziran-ağustos ayları arasında açan lavantanın çiçekleri mavi veya mor renklidir. Batı Akdeniz ülkelerinde sıklıkla yetiştirilir. Bol güneşli ortamları, kumlu kireçli zengin toprakları sever.
📌 Rahat ve sakin bir uyku sunan lavanta, antik çağlardan itibaren antiseptik (mikropları öldürmek kullanılan madde) olarak kullanıldı. Savaşlarda askerlerin yaraları lavanta ile dezenfekte edilirdi.
📌 Lavanta, karaciğerin sağlıklı çalışmasını sağlar.
KARACİĞER YETMEZLİĞİ, HEPATİT-B VE HEPATİT-C’YE KARŞI KÜR
📌 Bir buçuk su bardağı suyu kaynatın. İçerisine bir tatlı kaşığı lavantayı atın, dört dakika kısık ateşte demleyin ve süzün. On beş gün boyunca, akşam yemeklerinden en az iki saat sonra ılık bir çay bardağı tüketin.
📌 Lavanta kürünün her kullanımda taze olarak hazırlanması gerekir.
📌 On beş günlük ilk kür tamamlandıktan sonra rahatsızlığın seyrine göre haftada üç-dört defa, akşam yemeklerinden en az iki saat sonra bir çay bardağı içmeye devam edin. Karaciğer, sağlıklı bir şekilde çalışmaya başladıktan sonra kür sonlandırılır.
Geleneksel tıpta kullanılan 10 bitki