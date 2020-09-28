Hücreleri yenileyen bitki kürleri

▶ Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun saman nezlesi ve astım için önerdiği kür şu şekildedir:

📌 İki yemek kaşığı üzerlik tohumunu kaynamakta olan bir litre suyun içine atın. Hafif ateşte kaynatın ve yüzünüzü buharına tutun. Hem ağızdan hem de burnunuzdan teneffüs ederek buharı iki dakika süreyle içinize çekin.

📌 İki dakika tamamlandıktan sonra pamuğu üzerlik otu suyuyla iyice ıslattıktan sonra burun deliğinin iç kısmına sürün. Bu işlemi on beş gün boyunca bir gün durup bir gün uygulayın. Sonrasında ihtiyacınıza göre yapabilirsiniz.

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