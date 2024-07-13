Hızlı yaşlandıran alışkanlıklar
Hayatta gelişigüzel olarak yapılan bazı alışkanlıklar vardır. Bu alışkanlıklar, insanı daha hızlı yaşlandırabilir, daha erken yaşlarda sağlıksız olmaya sebep olabilir. Yani farkında olmadan yapılan bu hareketler, zararlı ve erken yaşlanamaya yol açmaktadır. İşte, dikkat edilmesi gereken o durumlar...
Giriş Tarihi: 13.07.2024
13:05
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024
13:15
İşlenmiş gıdalar tüketmek
İşlenmiş gıdalar tüketmek
🔸 İşlenmiş gıdalar; kalp hastalıkları, kanser ve kaygı bozuklukları gibi 30'dan fazla sağlık sorunuyla ilişkilendiriliyor. Araştırmalar, dünya genelinde daha popüler hale gelen işlenmiş gıdaların veganlara yönelik ultra işlenmiş gıdaların da sağlığa zararlı olduğunu söylüyor.
🔸 İşlenmiş gıdalar, genel olarak yüksek oranda
şeker, tuz ve doymuş yağ içerir. Bu gıdalar kalp hastalığına, obeziteye ve diyabete yol açmakta, dahası bu tarz yiyecekler enerji yoğunluğu yüksek ancak besleyici değeri düşük olduğundan dolayı vücudun ihtiyaç duyduğu önemli vitamin ve minerallerden yoksun bırakır.
Uykusuz kalmak
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Sağlıklı ve kaliteli bir uyku insanın yaşam kalitesini etkilediği gibi yaşam süresini de etkiler. Dolayısıyla sağlıklı uyku, sağlıklı hayat demektir ve bu da hayat kalitesinin artmasına eş değer.
🔸 Yeterli uyku alınmadan
insan beyni ve vücut sistemleri normal bir şekilde çalışmaz. Hatta düzensiz uykusuzluk yaşam kalitenizi önemli ölçüde düşürür. Herkesin uyku ihtiyacı farklılık gösterir. Yapılan araştırmalar göre bir insanın ideal uyku süresi 7 veya 8 saattir.
Uykusuzluğun ne gibi zararları vardır?
Uykusuzluğun ne gibi zararları vardır?
🔸 Uykusuzluk, beynin işlevinin yitirmesine sebep olur. Öğrenme güçlüğü doğurur. Hafıza performansını etkiler.
🔸 Uykusuzluk, kalp krizi ve ve felç riskinin artmasını oluşturabilir. Yeterli uyku olmadan beyniniz
leptini azaltır ve iştah açıcı olan ghrelini yükseltir.
🔸 Bağışıklık sistemini
zayıflatır. uykuda salgılanan antikor ve sitokinler gibi koruyucu, enfeksiyonla savaşan maddeler vardır. Bağışıklık sistemi bu maddeleri üretir. Yeterince uyulmadığında vücudun istilacılarla mücadele etmesi zorlaşır.
🔸 Uykusuzluk,
psikolojik sorunlara yol açar. Kaygı, dürtüsel bozukluklar oluşturur ve depresyonu tetikler, daha çabuk depresif olmanıza yol açar.
İlaçların aşırı kullanımı
İlaçların aşırı kullanımı
🔸 Gerekli
dozaj dışında ilaç tüketimi bağırsak sisteminin işleyişini bozar ve uzun süren kronik ishal problemi yaşanmasına sebep olur.
🔸 Özellikle
kimyasal içeriklerden oluşan ilaçların yüksek miktarda kullanıldığında vücuttan atılması zorlaşır ve böbrek metabolizması üzerinde olumsuz etkileri ortaya çıkarır.
Egzersiz yapmamak
🔸 Egzersiz yapmak,
kasların güçsüzlüğünü giderir. Egzersiz yapmamak kasların zayıflamasına, atrofiye sebep olabilir. Vücut fiziksel yaralanmalardan daha çok etkilenir. Dolayısıyla haftada en az 3 gün, düzenli bir şekilde egzersiz yapmak çok önemlidir.
🔸 Bu egzersizlik durumu sürekli hale gelmez ise kilo alımı, tip2 diyabet, kalp hastalığı, bağışıklık sisteminin düşmesi, duygu durum bozuklukları gibi pek çok sağlık sorununa kapı aralar.