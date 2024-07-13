Hızlı yaşlandıran alışkanlıklar

Uykusuz kalmak

🔸 Sağlıklı ve kaliteli bir uyku insanın yaşam kalitesini etkilediği gibi yaşam süresini de etkiler. Dolayısıyla sağlıklı uyku, sağlıklı hayat demektir ve bu da hayat kalitesinin artmasına eş değer.

🔸 Yeterli uyku alınmadan insan beyni ve vücut sistemleri normal bir şekilde çalışmaz. Hatta düzensiz uykusuzluk yaşam kalitenizi önemli ölçüde düşürür. Herkesin uyku ihtiyacı farklılık gösterir. Yapılan araştırmalar göre bir insanın ideal uyku süresi 7 veya 8 saattir.