Fesleğen evde nasıl yetiştirilir? Fesleğenin yaprakları nasıl toplanır?

🌱 Fesleğen, ballıbabagiller familyasından ocimum cinsini oluşturan tek yıllık bir bitkidir. Yetişkin fesleğenlerin boyları genellikle 20 ile 60 cm arasında değişir.

🌱 Türkiye'de Ege ve Akdeniz kıyı şeridinde sıkça yetiştirilen fesleğenin ana yurdu Güney Asya'dır. Kare kesitli, boydan boya kabarık çizgili ve yeşil renkli gövdesi, bitki tabanına inildikçe kırmızılaşır. Oval biçimli yaprakları kenarları dişli, sivri uçlu ve koyu yeşil renkli olur. Yaz sonunda açan çiçekleri beyaz, pembe ya da sarımsı beyaz renklidir. Küçük tohumları koyu kahverengi ve gözyaşı biçimlidir.

🌱 Hem taze, hem de kurutularak kullanılan fesleğen, pişirilerek ya da çiğ yenilen yemeklerde yaygın olarak kullanılır. Fesleğen ilkbahardan sonbaharın sonuna kadar yaşar.

Tedavi amaçlı kullanılan 20 şifalı bitki