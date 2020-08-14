Fesleğen evde nasıl yetiştirilir? Fesleğenin yaprakları nasıl toplanır?
Fesleğen, hem evinizde hem de bahçenizde yetiştirebileceğiniz güzel kokulu yeşil bitkilerdendir. Salatalarda, yemeklerde ya da çay olarak kullanabilirsiniz. Aynı zamanda sinek gibi haşeratların uzaklaşmasını sağlayacaktır. Peki, fesleğen nasıl ekilir ve sulanır? Fesleğen bakımının püf noktaları nelerdir? Fesleğen ne kadar büyür? Fesleğen nasıl toplanır?
Giriş Tarihi: 14.08.2020
17:21
Güncelleme Tarihi: 14.08.2020
18:08
Fesleğen nerede yetiştirilir?
🌱 Fesleğen, ballıbabagiller familyasından ocimum cinsini oluşturan tek yıllık bir bitkidir. Yetişkin fesleğenlerin boyları genellikle
20 ile 60 cm arasında değişir.
🌱 Türkiye'de Ege ve Akdeniz kıyı şeridinde sıkça yetiştirilen fesleğenin ana yurdu Güney Asya'dır. Kare kesitli, boydan boya kabarık çizgili ve yeşil renkli gövdesi, bitki tabanına inildikçe kırmızılaşır. Oval biçimli yaprakları kenarları dişli, sivri uçlu ve koyu yeşil renkli olur. Yaz sonunda açan çiçekleri beyaz, pembe ya da sarımsı beyaz renklidir. Küçük tohumları koyu kahverengi ve gözyaşı biçimlidir.
🌱 Hem taze, hem de kurutularak kullanılan fesleğen, pişirilerek ya da
çiğ yenilen yemeklerde yaygın olarak kullanılır. Fesleğen ilkbahardan sonbaharın sonuna kadar yaşar.
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Fesleğen tohumu nasıl ekilir?
🌱 Fesleğenin ekim zamanı yetiştirileceği alana göre değişebilir. Saksıda yetiştirmek istiyorsanız Mart, bahçede ise Mayıs ayında tohumları ekebilirsiniz. Bahçede ekmeniz haşaratların diğer bitkilerden uzak kalmasını sağlayacaktır. Fakat salatalık ve bezelyeden uzak tutmalısınız. Domates ile beraber ekmeniz aromalarının birbirinden etkilenmesine ve daha güzel sonuçlar almanızı sağlayacaktır.
🌱 Fesleğen tohumlarını saksınız ya da bahçenize gelişigüzel ekin ve üzerini bir miktar toprak ile örtün. Sonrasında can suyunu verin. Tohumları birkaç saat suda bekletip ekim işlemini yapabilirsiniz. On güç içerisinde tohumlar filizlenecektir.
🌱 Fesleğen güneş ışığını seven bir bitkidir. Bundan dolayı soğuk havalardan veya gün ışığı almayan yerlerde yetişmez. Fesleğen yetiştirmek istiyorsanız en güneşli alanı tercih etmelisiniz.
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Fesleğen fidesi nasıl dikilir?
🍃 Fesleğen fidelerinin kök çeliklerini makas ile kesin ve suya bırakın. Yedi gün içerisinde köklenmeye başladığını görecektiniz.
🍃 Bahçede dikiyorsanız fideler arasında 30-40 cm, saksıda yetiştirecekseniz 10 cm aralık bırakmalısınız. Fideyi diktikten sonra can suyu vermeyi unutmamalısınız.
Fesleğen nasıl yetiştirilir?
📌 Fesleğen bakımı kolay yeşil bitkilerdendir. Fesleğen fazla kök salmadığı için sık su istemez. Toprak yüzeyinde kuruma başlayınca su verebilirsiniz. Toprağını kontrol edip sulamanız daha sağlıklı sonuçlar almanıza yardımcı olacaktır.
📌 Fesleğen humuslu toprakları sever. Bundan dolayı torflu toprakları tercih etmelisiniz.
📌 Şiddetli rüzgarları sevmeyen fesleğeni evin güneş gören balkonlarında, pencere kenarlarında yetiştirmelisiniz.
📌 Fesleğen bakımını yaparken yapraklarının budanması önemlidir.
📌 Saksı içerisinde drenaja ve fazla suyun geçtiği alt deliklerin olmasına dikkat etmelisiniz.
Fesleğen yetiştirirken dikkat edilmesi gerekenler
✅ Saksınızdaki toprağınızın humuslu olması önemlidir. Bitkinin sağlıklı ve uzun yaşaması için toprağının iyi olmasının yanında yeterli miktarda su verilmesi önemlidir. Fazla miktarda su verilmesi halinde toprak balçıklaşır ve bitkinin gelişimini engeller.
✅ Saksıdaki fazla suyu drenaj yardımıyla tahliye edebilirsiniz. Drenaj işlemini saksının dibine çakıl taşı, antep fıstığı veya ceviz kabuğu koyabilirsiniz.
✅ Fesleğen yaprakları sararmışsa, fazla su aldığına, kurumuşsa az su verdiğiniz anlamına gelir.
✅ Gerekmedikçe gübreleme yapmayın, bu bitkinin tadını bozacaktır.
Fesleğen yaprakları nasıl toplanır?
📌 Fesleğen, çiçek açana kadar toplama işlemi yapılabilir. Üst kısımlarındaki yapraklarını makasla kesebilirsiniz. Bu sayede bitkinin ömrü uzayacağı gibi sonradan çıkan yapraklar daha taze olacaktır. Yaprakların kurumamasına dikkat etmelisiniz. Çünkü fesleğen taze iken kullanılır.
✅ Çok eski çağlarda fesleğenin yapraklarını ezerek migren hastalarına koklatılmak suretiyle ağrı kesici etkisinden faydalanıldığı bilinmektedir. Bu yüzden fesleğen kokusu günümüzde de ağrı kesici olarak kullanılır.
✅ Vücuttaki ağır metallerin atılımını sağlayıcı etkisi vardır.
✅ Kan şekerini düşürücü etkisi için kurutulmuş fesleğenin çayını yapıp tüketebilirsiniz.
✅ Kansere karşı koruyucu bir etkisi vardır. Akciğer, ağız, cilt ve karaciğer kanserini önleyici fitokimyasallar içermektedir.
✅ İçeriğindeki antioksidan ve antienflamatuar maddeler sayesinde kalp sağlığınızı korur.
✅ Fesleğenin cilde faydaları bulunmaktadır. Ciltteki akne sorunlarının önlenmesini sağlar ve cildin daha parlak ve genç görünmesinin sağlar. Yaşlanma belirtilerine karşı cildinizi korur.
✅ Fesleğenin mucizevi etkilerinden biri de epilepsinin kontrol altına alınmasını sağlıyor olmasıdır. Fesleğen, beyindeki spazmodik etkileri azaltmaktadır.
✅ Fesleğen, kan akışını düzenleyici etkisiyle sizi rahatlatır ve rahat bir uyku uyumanıza yardımcı olur.
✅ Fesleğen, anti-bakteriyel bir bitki türüdür. Bu sayede vücudunuzu hastalıklardan korur ve enfeksiyona sebep olan bakterileri önler.
Günde 3-4 defa fesleğen yaprağı çiğnemek sigarayı bırakmak isteyen kişiler için kolaylaştırıcı etkisi vardır.
Baş dönmelerini ve öksürüğü önler. Gribal hastalıklarda sıklıkla kullanılır.
Fesleğenin sadece kendisi değil yağı da tam bir şifa deposudur. Fesleğen yağı, mideyi rahatlatır, sindirimi kolaylaştırır ve şişkinliği önler. Fesleğen yağını günde 2 kez, 2 damla olacak şekilde ağız yoluyla alabilirsiniz. Ancak kullandığınız yağın doğal olduğuna özen göstermeniz önemlidir.