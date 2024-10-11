El Ayak Ağız Hastalığı nedir? Hastalığın belirtileri ve tedavi yöntemleri
El ayak ağız hastalığı, mevsim geçişlerinde özellikle yaz ve sonbahar dönemlerinde sıklıkla karşılaşılan viral bir enfeksiyondur. Bu hastalık, genellikle çocuklarda yaygın olarak görülmekte olup, bulaşıcı ve hafif seyirli bir rahatsızlıktır. Peki,
el ayak ağız hastalığı nedir, hangi belirtilerle kendini gösterir ve nasıl tedavi edilir? İşte, el ayak ağız hastalığına dair merak edilen tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 11.10.2024
13:55
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024
14:33
El Ayak Ağız Hastalığı Nedir?
El ayak ağız hastalığı, Coxsackie virüsünden kaynaklanan ve ağızda, ellerde ve ayaklarda döküntülerle kendini gösteren bir enfeksiyondur. Çoğunlukla 10 yaş altı çocuklarda görülür, ancak nadiren de olsa yetişkinlerde de ortaya çıkabilir.
🔹 Okulların açılmasıyla birlikte farklı hastalık çeşitleri ortaya çıkar. Özellikle
yaz ve sonbahar mevsimlerinde hastalıkları fark etmiyoruz ve hazırlıksız yakalanabiliyoruz.
🔹 Bu rahatsızlıklarda biri de
dır. Tamamen virüs kaynaklı olan bu durum, en çok çocuklarda görülür ve yaşantılarını olumsuz etkiler. "el ayak ağız hastalığı"
El ayak ağız hastalığı nedir?
🔹 El ayak ağız hastalığı viral bir hastalıktır ve çocuklarda görüldüğü gibi yetişkinlerde de görülebilmektedir. Genellikle
2-10 yaş aralığındaki çocukları etkiler. Bu rahatsızlık tropikal bölgelerde ve hijyen bakımından yetersiz yerlerde daha fazla rastlanır.
🔹 El ayak ağız rahatsızlığına,
enterovirus türünden virüsler sebep olmuştur. Hastalık en sık enterovirüs 71 ve koksaki virüs A grup 16 ile meydana gelmektedir.
El ayak hastalığının belirtileri
Hastalığın en yaygın belirtileri şunlardır:
Ağız içinde ve çevresinde yaralar Ellerde ve ayaklarda kırmızı döküntüler Yüksek ateş Boğaz ve kulak ağrısı Yorgunluk Bademciklerde kızarıklık ve boğazda aft yaraları görülmesi Su çiçeği benzeri döküntülerin yanı sıra halsizlik İlk 3 gün (38-39) yüksek ateş
Bu belirtiler genellikle virüsle temas ettikten 3-6 gün sonra ortaya çıkar
El ayak ağız hastalığının belirtileri neler?
🔹 Yukarıda saydıklarımız haricinde İştahsızlık, belli belirsiz bir kırıklık hali ve boğaz ağrısıyla başlar. Karın ağrısı ve öksürükte vuku bulur. Bilhassa küçük çocuklar ağızlarındaki ağrılı yaralar nedeni ile su içmekte zorlanabilir ve
oluşabilir. dehidrasyon
🔹 Her ne kadar adı
el ayak ağız hastalığı da olsa her zaman tüm bu alanlarda döküntü görülmeyebilir. Yalnız ağız yaraları veyahut sadece deride döküntüler şeklinde oluşabilir.
Dehidrasyon ne demek?
Dehidrasyon, fizyolojide, beraberinde metabolik süreçlerin bozulmasına neden olan toplam bir vücut suyu noksanlığı durumudur.
El ayak hastalığı bulaşır?
Hastalık, doğrudan temas yoluyla bulaşır. Kreşler, okullar ve çocuk oyun alanları gibi kalabalık yerlerde yayılma riski yüksektir
🔹 Özellikle yazları havuz sezonunun açılmasıyla birlikte
enfekte havuz sularının yutulması ayrıca bir risk oluşturmaktadır.
🔹 Alınan virüs miktarıyla hastalık salgına da dönüşebilir. Bu sebeple
ebeveynlere, çocuklarına ellerini sık sık yıkama alışkanlığı kazandırmaları konusunda büyük görev düşer.