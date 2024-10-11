El Ayak Ağız Hastalığı nedir? Hastalığın belirtileri ve tedavi yöntemleri

El ayak ağız hastalığı, Coxsackie virüsünden kaynaklanan ve ağızda, ellerde ve ayaklarda döküntülerle kendini gösteren bir enfeksiyondur. Çoğunlukla 10 yaş altı çocuklarda görülür, ancak nadiren de olsa yetişkinlerde de ortaya çıkabilir.

🔹 Okulların açılmasıyla birlikte farklı hastalık çeşitleri ortaya çıkar. Özellikle yaz ve sonbahar mevsimlerinde hastalıkları fark etmiyoruz ve hazırlıksız yakalanabiliyoruz.

🔹 Bu rahatsızlıklarda biri de "el ayak ağız hastalığı"dır. Tamamen virüs kaynaklı olan bu durum, en çok çocuklarda görülür ve yaşantılarını olumsuz etkiler.