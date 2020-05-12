Dünyanın ilk yok edilmiş hastalığı: Çiçek virüsü

Çiçek hastalığı, adını hastalık sırasında oluşan irin dolu kabarcıklardan alır. Her ne kadar isimler birbirine benzese de, çiçek hastalığı farklı bir virüsün neden olduğu daha hafif bir hastalık olan suçiçeği ile ilişkili değildir. Çiçek hastalığı, variola virüsü adı verilen bir virüsün neden olduğu çok ciddi bir hastalıktır.

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