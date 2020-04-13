Hayvanlardan insanlara bulaşan 5 tehlikeli hastalık

Zoonoz hastalıklar; hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklardır. Bu hastalıklar insanlara, enfekte hayvana veya hayvansal ürünlere, hayvansal gıdalara, enfekte hayvanların sekresyonlarına, kanlarına veya diğer çıkartılarına, deri ve kürklerine doğrudan veya dolaylı temas sonucu olur.

Kedi, köpek, tavuk, kuş gibi hayvanlara ait hastalıkların insanlara bulaşması çok ciddi sorunlara neden olabilir.

Kronik hastalıklar nelerdir?