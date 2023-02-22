Doğu Anadolu Fay Hattı hakkında neler biliniyor? Doğu Anadolu Fay Hattı’nın geçtiği şehirler
Doğu Anadolu Fay Hattı hakkında neler biliniyor? Doğu Anadolu Fay Hattı’nın geçtiği şehirler
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, dünyada karada meydana gelen en büyük deprem olarak adlandırıldı. Öyle ki asrın felaketine dair inceleme yapan sismologlar, "eşi benzeri görülmemiş bir olay" açıklamalarında bulundu. Doğu Anadolu Fay Hattı'nda meydana gelen bu iki büyük depremden on bir şehir etkilendi, neredeyse sağlam bina kalmadı. Peki, Doğu Anadolu Fay Hattı'nın geçtiği şehirler hangisi? Doğu Anadolu Fay Hattı neler biliniyor?
Giriş Tarihi: 22.02.2023
09:49
Güncelleme Tarihi: 22.02.2023
10:18
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
1
9
Deprem nasıl oluşur?
2
9
Türkiye’deki fay hatları
3
9
Doğu Anadolu Fay Hattı’nın özellikleri
4
9
Doğu Anadolu Fay Hattı’nda meydana gelen depremler