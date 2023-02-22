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  • Doğu Anadolu Fay Hattı hakkında neler biliniyor? Doğu Anadolu Fay Hattı’nın geçtiği şehirler

Doğu Anadolu Fay Hattı hakkında neler biliniyor? Doğu Anadolu Fay Hattı’nın geçtiği şehirler

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, dünyada karada meydana gelen en büyük deprem olarak adlandırıldı. Öyle ki asrın felaketine dair inceleme yapan sismologlar, "eşi benzeri görülmemiş bir olay" açıklamalarında bulundu. Doğu Anadolu Fay Hattı'nda meydana gelen bu iki büyük depremden on bir şehir etkilendi, neredeyse sağlam bina kalmadı. Peki, Doğu Anadolu Fay Hattı'nın geçtiği şehirler hangisi? Doğu Anadolu Fay Hattı neler biliniyor?

Giriş Tarihi: 22.02.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 10:18
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Deprem nasıl oluşur?
Deprem nasıl oluşur?

◾ Yer kabuğu dev bir yapboz gibi birçok parçadan oluşur. Bu parçaların her birine levha denir. Yer kabuğundaki levhaların hareketleri sonucunda bazı bölümlerde yüzyıllar boyunca enerji birikir.

◾ Yer kabuğundaki hareket sırasında ters yöne giden levhalar birbirine engel olur ve sürtünmeye başlar. Sürtünme esnasında da fay adı verilen zayıf kısımlar zorlanır, bu kısımlarda gerilme enerjisi birikir.

Fay hattı türleri nelerdir?

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Türkiye’deki fay hatları
Türkiye’deki fay hatları

◾ Tüm bu zorlanmanın etkisiyle kısa sürede çok şiddetli kırılma hareketi meydana gelir. İlk hareket deprem, sarsıntının etkisiyle o bölgedeki diğer zayıf kısımların kırılmasına da artçı deprem denir.

◾ Ülkemizde toplamda üç ana fay hattı mevcuttur. Bunlar; Kuzey Anadolu, Batı Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatlarıdır.

◾ 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraşlı merkezli, on bir şehri etkileyerek büyük yıkımlara neden olan depremler de Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleşmiştir.

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Doğu Anadolu Fay Hattı’nın özellikleri
Doğu Anadolu Fay Hattı’nın özellikleri

◾ Doğu Anadolu Fay Hattı, Türkiye'nin doğusunda Güneydoğu Torosları ve bu dağlar arasındaki çöküntü ovalarını kuzeydoğu güneybatı doğrultusunda kesen, sol yanal, doğrultu atımlı, aktif bir fay zonudur.

◾ Fay, Anadolu Levhası ve Arap Levhası arasındaki sınır boyunca uzanmaktadır.

*Zon: Coğrafya

Depremde binalar nasıl yıkılır?

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Doğu Anadolu Fay Hattı’nda meydana gelen depremler
Doğu Anadolu Fay Hattı’nda meydana gelen depremler

◾ Doğu Anadolu Fay Hattı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey sonunda Maraş Üçlü Bitişmesinden başlayarak kuzeydoğu istikametinde işler ve Karlıova Üçlü Bitişmesinde sona erer ki burada Kuzey Anadolu Fay hattı ile buluşur.

Doğu Anadolu Fay hattı üzerinde tarih boyunca 7.5 büyüklüğünde 1822 Antakya Depremi, 7.2 büyüklüğünde 1866 Karlıova-Bingöl Depremi ve 7.2 büyüklüğünde 1872 Amik Gölü Depremi meydana geldi.

1998 Adana-Ceyhan, 2003 Bingöl ve 2010 Elazığ depremleri fay hattında ortaya çıkan büyük depremler de Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleşti.

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Doğu Anadolu Fay Hattı’nın en belirgin özelliği
Doğu Anadolu Fay Hattı’nın en belirgin özelliği

◾ Doğu Anadolu Fay Hattı'nın bir özelliği de Kuzey Anadolu Fayları ile birleşik olmasıdır. Bu tür fayların en belirgin özelliği biri aktifken diğerinin kilitlenmesidir.

◾ Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde çok sayıda deprem olmasına rağmen Doğu Anadolu Fay Hattı'nda oldukça az sayıda deprem yaşandı.

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem de Doğu Anadolu Fay Hattı'nda biriken enerji sonucun ortaya çıktı.

Deprem bölgesinde gördüklerimiz: Gözden geçirmemiz gerekenler

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