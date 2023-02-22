Doğu Anadolu Fay Hattı hakkında neler biliniyor? Doğu Anadolu Fay Hattı’nın geçtiği şehirler

◾ Yer kabuğu dev bir yapboz gibi birçok parçadan oluşur. Bu parçaların her birine levha denir. Yer kabuğundaki levhaların hareketleri sonucunda bazı bölümlerde yüzyıllar boyunca enerji birikir.

◾ Yer kabuğundaki hareket sırasında ters yöne giden levhalar birbirine engel olur ve sürtünmeye başlar. Sürtünme esnasında da fay adı verilen zayıf kısımlar zorlanır, bu kısımlarda gerilme enerjisi birikir.

Fay hattı türleri nelerdir?