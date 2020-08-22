Diş ağrısına ne iyi gelir? Evde iltihaplı diş ağrısına çözüm...

➡ Ağrıdan kurtulmak için uygulanan kolonya, zeytin çekirdeği, karbonat gibi yöntemler ağız içerisinde tahrişlere neden olabiliyor.

➡Diş ağrısı şiddetli, keskin ve kolay geçmeyen bir ağrı olarak biliniyor ve uykusuz gecelere, yaşam kalitesinde düşüşe neden oluyor.

➡ Diş ağrısının kaynağı dişin yüzeyi ya da diş eti değil, içindeki pulpa dediğimiz canlı kısımdır.

➡Alternatif olarak uygulanan maddeler normalde ağrı kesici özelliğe sahip olmadığı için dişe dışarıdan yapılacak hiçbir uygulama, ağrısını kesmediği gibi diş eti ve ağız mukozasında da yanık ve tahrişlere yol açacaktır.

➡Diş etine aspirin, kolonya uzun süre maruz bırakıldığında ciddi yanıklar oluşturur.

➡Yanan diş etinde kırmızı şişlikler ve beyaz soyulmalar görülür ve hasta ağrıyan dişinin yanında diş eti ağrısı ve acısına da dayanmak zorunda kalacaktır.