Diş ağrısına ne iyi gelir? Evde iltihaplı diş ağrısına çözüm...
Diş ağrısı için öncelikle tuzlu su durulamasının etkili çözüm olduğu belirtilir. Tuzlu su doğal bir dezenfektandır ve dişlerinizin arasına sıkışmış olabilecek gıda parçacıklarını gevşetmeye yardımcı olabilir. Peki, diş ağrısı neden olur? Diş ağrısına ne iyi gelir? Diş ağrısı neyle geçer? Çürük diş ağrısına ne iyi gelir? Evde iltihaplı diş ağrısına çözüm... Sağlıklı dişler için dikkat edilmesi gereken 10 adım...
Giriş Tarihi: 22.08.2020
16:48
Güncelleme Tarihi: 22.08.2020
16:58
Diş ağrısına ne iyi gelir?
Diş ağrısı neden olur?
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Dişte hissedilen ağrılar diş, dişeti ya da kemik kaynaklıdır. Öncelikle ağrının sebebi saptanmalıdır.
➡Ağrı, çürük, iki diş arasına sıkışan gıdanın yapmış olduğu basınç, dişeti hastalıkları, dişte oluşmuş çatlaklar, dişeti çekilmesiyle açığa çıkan kök yüzeyi, minede meydana gelen aşınmalar ve hatta sinüzit gibi pek çok sebepten kaynaklanabilir.
➡Ancak, diş ağrısının en sık karşılaşılan nedeni yetersiz ağız hijyeni varlığında gelişen derin diş çürükleridir.
➡Bu nedenle dış uyaranlardan rahatsız olmayız ancak içteki dokulara doğru ilerledikçe his artar.
➡Çürüğe neden olan çok sayıda mikroorganizma, çürüğün ilerlemesiyle birlikte dişin içerisinde bulunan sinirlere ulaşabilir.
➡Başlangıçta hafif olan ağrılar çürük ilerledikçe giderek şiddetlenir.
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Soğuk ve sıcak uyaranlara karşı gelişen şiddetli ve uzun süreli ağrı, çiğneme esnasında baskıyla oluşan ağrı veya kendiliğinden başlayıp uzun süre devam eden ağrı görülebilir. Ağrı farklı şekillerde oluşabilir:
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ileri derecede çürümüş bir dişin iltihaplanmaya başlamasıdır. Gece başlayan şiddetli diş ağrısının sebebi
➡Bu iltihabi durum diş içindeki sinir-damar paketinde baskı oluşmasına ve özellikle gece uykudan uyandıracak şiddette zonklayıcı tarzda ağrıya sebep olur
Diş ağrısına ne iyi gelir?
➡
Diş ağrısı ile baş etmek oldukça zordur. Özellikle gece başlayan ağrılar güncelerce uykusuz bırakacağı gibi insan hayatını da çok olumsuz yönde etkiler. Bu olumsuz durumu yaşayan birçok kişi diş ağrısı için evde tedavi yöntemi uygulamaktadır.
➡Her zaman başarılı olmasa da dişin durumuna göre sonuç verir.
ve çürük ilerleyerek dişin sinirine kadar ulaşmışsa ya da diş siniri başka sebeplerle (travma, diş kırığı vs.) canlılığını yitirmişse, bu dişler ' Ağrı diş çürüğü kaynaklıysa ile tedavi edilebilir. kanal tedavisi'
➡Herhangi bir tedavi uygulanmadığı takdirde
enfeksiyon şişliğe neden olabilir, apse oluşabilir.
➡Sonuç olarak tedavi edilmezse dişin çekilmesi gerekebilir.
Diş ağrısı tedavisinde doğru bilinen yanlışlar
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kolonya, zeytin çekirdeği, karbonat gibi yöntemler ağız içerisinde tahrişlere neden olabiliyor. Ağrıdan kurtulmak için uygulanan
➡Diş ağrısı
bir ağrı olarak biliniyor ve uykusuz gecelere, yaşam kalitesinde düşüşe neden oluyor. şiddetli, keskin ve kolay geçmeyen
➡
dişin yüzeyi ya da diş eti değil, içindeki pulpa dediğimiz canlı kısımdır. Diş ağrısının kaynağı
➡Alternatif olarak uygulanan maddeler normalde ağrı kesici özelliğe sahip olmadığı için dişe dışarıdan yapılacak hiçbir uygulama, ağrısını kesmediği gibi diş eti ve ağız mukozasında da yanık ve tahrişlere yol açacaktır.
➡Diş etine aspirin, kolonya uzun süre maruz bırakıldığında
ciddi yanıklar oluşturur.
➡Yanan diş etinde kırmızı şişlikler ve beyaz soyulmalar görülür ve hasta ağrıyan dişinin yanında diş eti ağrısı ve acısına da dayanmak zorunda kalacaktır.
➡Uygulanabilecek tek tedavi yöntemi ağrı kesici kullanıp diş hekiminine uygun tedaviyi yaptırmak.
➡Ağrı, çürük, iki diş arasına sıkışan gıdanın yapmış olduğu basınç, diş eti hastalıkları, dişte oluşmuş çatlaklar, diş eti çekilmesiyle açığa çıkan kök yüzeyi, minede meydana gelen aşınmalar ve hatta sinüzit gibi pek çok sebepten kaynaklanabilir.
➡Ancak, diş ağrısının en sık karşılaşılan nedeni yetersiz ağız hijyeni varlığında gelişen derin diş çürükleridir.
➡ Dişin en dış katmanı olan minede sinir yoktur bu nedenle dış uyaranlardan rahatsız olmayız ancak içteki dokulara doğru ilerledikçe his artar.
➡Çürüğe neden olan çok sayıda mikroorganizma, çürüğün ilerlemesiyle birlikte dişin içerisinde bulunan sinirlere ulaşabilir. Başlangıçta hafif olan ağrılar çürük ilerledikçe giderek şiddetlenir. Ağrı farklı şekillerde oluşabilir.
➡ Soğuk ve sıcak uyaranlara karşı gelişen şiddetli ve uzun süreli ağrı, çiğneme esnasında baskıyla oluşan ağrı veya kendiliğinden başlayıp uzun süre devam eden ağrı görülebilir.
➡Diş ağrılarının kendiliğinden geçmesi beklenmemelidir.
alınması gibi çözümler diş ağrısını hafifletir. Diş fırçalama, sirkeli su ve tuzlu su gargarası ve ağrı kesici