Dijitalleşme ile yok olacak meslekler

🔹 Gelişen teknolojilerle birlikte çağımız Endüstri 4.0 ve Web 3.0 terimleri ile karşı karşıyadır. Bu kelimeler, son zamanların en çok konuşulan kavramlarıdır.

🔹 İlk defa Almanya'da ortaya atılan Endüstri 4.0 ifadesi, aslında bir hedeftir. Bu düşünce, bilişim teknolojileri ile tüm yaşamsal mekanizmaları bir araya getirme niyetindedir.

🔹 Henüz gelişim aşamasında olan Web 3.0 teknolojisi ise internetin geleceği olarak görülür. Merkeziyetsiz yapıdaki blok zinciri sistemine dayalı bu sürüm ile internetin üçüncü nesli diyebileceğimiz teknoloji, yapay zekadan yararlanacaktr.