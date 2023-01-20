Dijitalleşme ile yok olacak meslekler
Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler, hayatın her alanını etkilemektedir. Dördüncü Sanayi Devrimi ile yapay zeka teknolojisi gelişmeye devam etmekte ve internet tabanlı sistemler ivme kazanmaktadır. Tüm dünyanın yakından takip ettiği gelişmelerden devletler, şirketler ve bireyler azami fayda sağlamaya çalışmaktadır. Ancak ortaya çıkan yenilikler, bazı meslek gruplarının öneminin azalmasına, hatta bir süre sonra yok olmasına neden olacaktır.
Giriş Tarihi: 21.01.2023
10:35
Güncelleme Tarihi: 21.01.2023
10:49
🔹 Gelişen teknolojilerle birlikte çağımız
Endüstri 4.0 ve Web 3.0 terimleri ile karşı karşıyadır. Bu kelimeler, son zamanların en çok konuşulan kavramlarıdır.
🔹 İlk defa Almanya'da ortaya atılan Endüstri 4.0 ifadesi, aslında bir
hedeftir. Bu düşünce, bilişim teknolojileri ile tüm yaşamsal mekanizmaları bir araya getirme niyetindedir.
🔹 Henüz
gelişim aşamasında olan Web 3.0 teknolojisi ise internetin geleceği olarak görülür. Merkeziyetsiz yapıdaki blok zinciri sistemine dayalı bu sürüm ile internetin üçüncü nesli diyebileceğimiz teknoloji, yapay zekadan yararlanacaktr.
DİJİTALLEŞME İLE YOK OLACAK MESLEKLER
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Nesnelerin interneti, internetin hizmetleri ve siber-fiziksel sistemlerden oluşan yapıların, dünya düzenini değiştirmesi beklenmektedir. Böylece üretim ve yaşam alanlarının tamamı akıllı teknolojilere sahip olacaktır.
🔹 Gelişmeler, her konuda insanları etkileyeceği gibi meslek dallarında da büyük değişimlere neden olacaktır.
Bazı meslekler önemini yitirirken, bazıları tamamen yok olacaktır.
Çocuklarda dijital bağımlılık
🔹 Geleneksel medya araçlarından olan
gazete, yeni medya karşısında eski önemini yitirmektedir.
🔹 Sosyal medyanın kitlelere anında ve her yerden ulaşabilme potansiyeli, geleneksel iletişim araçlarının geride kalmasına neden olur.
* Geleneksel medya nedir? Radyo, televizyon, gazete gibi kullanıcıların edilgen konumda olduğu, sadece izlediği, etkileşim kuramadığı, tek yönlü iletişim sağlayan medyadır.
🔹 Günümüzde elinde telefonu olan herkes, habere konu olan mekandan anında enformasyon ve görüntü paylaşımı yapabilir. Bu durum da özellikle gazeteciliğin gelecekte varlığını sürdüremeyeceği iddiası güçlenmektedir.
🔹 Gazeteler, artık gelenekselden ziyade internet haberciliğine yönelmekte ve varlığını dijital mecralarda göstermektedir.
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Yeni medya nedir? Bilgisayar teknolojileri kullanılarak oluşturulmuş, merkeziyetsiz, kullanıcıların hem etken hem edilgen olduğu yani içerik edinirken aynı zamanda üretebildiği, etkileşimli, çok yönlü iletişimin gerçekleştiği sanal mekanlardır.
Alışveriş çılgınlığı ve sosyal medya etkisi
YENİ GAZETECİLER: YAPAY ZEKA
🔹 Gün geçtikte daha da gelişen yeni teknolojilerden olan yapay zeka, kendisine yüklenen içeriklerden yararlanarak
makale, kitap ve hatta şiir yazabilmektedir.
🔹 İnsanlardan daha hızlı şekilde bilgileri bir araya getirerek kaleme alan, henüz gelişim aşamasındaki bu teknoloji, gelecekte başta
gazetecilik olmak üzere diğer yazılı çalışma alanlarını da etkileyeceği düşünülmektedir.