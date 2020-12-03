Dijital çağın gözdesi: Podcastler

Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz dijital platform podcast, 2000'li yılların başında kendisini gösterdi. Dijital tarih sahnesine çıkışına bir dönemin trendi blog siteleri neden oldu. Bu platformun en önemli özelliği, teknolojik cihazlar aracılığıyla nerede olunursa olunsun bir radyo yayını veya benzer bir programın dinlenebilmesiydi. Peki, podcastler nasıl ortaya çıktı? Günümüz dijital dünyasında ne tür imkanlar sağlıyor? İşte Fikriyat'tan örneklerin de yer aldığı dijital çağın gözdesi podcast hakkında detaylar…