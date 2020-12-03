Dijital çağın gözdesi: Podcastler
Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz dijital platform podcast, 2000'li yılların başında kendisini gösterdi. Dijital tarih sahnesine çıkışına bir dönemin trendi blog siteleri neden oldu. Bu platformun en önemli özelliği, teknolojik cihazlar aracılığıyla nerede olunursa olunsun bir radyo yayını veya benzer bir programın dinlenebilmesiydi. Peki, podcastler nasıl ortaya çıktı? Günümüz dijital dünyasında ne tür imkanlar sağlıyor? İşte Fikriyat'tan örneklerin de yer aldığı dijital çağın gözdesi podcast hakkında detaylar…
Giriş Tarihi: 03.12.2020
10:01
Güncelleme Tarihi: 03.12.2020
10:21
📌Cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi oynatıcılar için dağıtılan ses veya görüntü dosyalarına podcast deniyor, podcast ayrıca "bir radyo yayını veya benzer bir programın, internetten şahsi bir ses çalara indirilebilen dijital kaydı" olarak da tanımlanmakta.
En önemli özelliği olarak ise dijital kayıtların gezici hale gelmesi, yani teknolojik cihazlar aracılığıyla nerede olunursa olunsun dinlenebilmesi gösteriliyor.
PODCAST NASIL ORTAYA ÇIKTI?
📌Podcast'in dijital tarih sahnesine çıkışına bir dönemin trendi blog siteleri neden oldu.
📌2000'li yılların başında blog yazarları çoğaldıkça takip etmenin zorlaştığını gören Dave Winer, takip edilen bloglardaki güncellemeleri haber veren RSS feed teknolojisini geliştirdi.
Bloggerlar yazılarını sesli kayıt olarak üretmeye başlayınca da bu içerikler kolayca indirilip dinlenir hale geldi.
📌Fakat Podcast'in asıl kâşifi olarak Adam Curry gösterilir çünkü geliştirdiği bir program sayesinde, RSS aracılığıyla indirilen dosyaların taşınabilir müzik cihazı iPod'lara otomatik olarak aktarılmasını sağlamış.
📌Zaten kelimenin anlamı da "iPod" yani "küçük kapsül" ile "broadcast" yani "yayın" kelimelerinin birleşiminden türemiş. Podcastlar ilk defa iPod için geliştirilmiş olmakla birlikte podcast tabiri günümüzde sadece iPod için kullanılmaz.
Podcasting'in ortaya çıkışındaki amaç bireylerin kendi dinletilerini dağıtmalarıydı.
📌Podcast kelimesi ilk kez 2004 yılında Ben Hammersley tarafından The Guardian'daki bir makalede kullanıldı ve 2005 yılında New Oxford American Dictionary editörleri "podcasting"i yılın kelimesi seçtiler.
📌Anlamını ise "bir radyo yayını veya benzer bir programın internetten şahsi bir ses çalara indirilebilen dijital kaydı" olarak tanımladılar.
✅Herhangi bir zamanda izleme veya dinleme.
✅Tekrar izleme veya dinleme. ✅Ücretli veya ücretsiz abonelik sistemi sayesinde yeni bölümlere kolay erişim. ✅İnternete bağlanan herhangi bir cihaz üzerinden kolayca yayın yapabilme. ✅Çabuk değişen verilerin sık sık güncellenebilmesi.