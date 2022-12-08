Depresyona karşı tavsiyeler

◾ İbadetlerinize dikkat edin

➡ İbadetler insanın Allah (CC) ile kurduğu bağı sıkılaştıran eylemlerdir. Allah Teala'ya karşı ifa edilen ibadetler azaldıkça insan yalpalar ve düşmeye daha meyyal olur. Tüm manevi problemlerin en büyük destekçisi ibadetten uzaklaşmadır.

◾ İşinize ve içinize sıkı sarılın

➡ İnsanın kendisini meşgul edebilmesi, başkaları tarafından vaktinin çalınmamasını sağlar. İş ve içi beraber idare edebilmek ortaya mutluluğu çıkaracaktır.

Hız ve haz çağında insan