Depresyona karşı tavsiyeler
Yaşam değişken ve farklı duygulara haiz bir serüvendir. Sürekli üzüntü içinde kalma durumu olan depresyon ise yaşam serüvenimize ket vuran bir modern yüzyıl hastalığıdır. Teknolojinin ileri derecede gelişmesi ile tüm toplumlarda görülmeye başlayan depresyon hastalığından tamamen kurtulmak mümkün olmasa da bazı yöntemlerle kendimizi koruyabiliriz. İşte sizler için derlediğimiz o yöntemler...
Giriş Tarihi: 09.12.2022
15:18
Güncelleme Tarihi: 09.12.2022
16:18
◾
İbadetlerinize dikkat edin
➡
İbadetler insanın Allah (CC) ile kurduğu bağı sıkılaştıran eylemlerdir. Allah Teala'ya karşı ifa edilen ibadetler azaldıkça insan yalpalar ve düşmeye daha meyyal olur. Tüm manevi problemlerin en büyük destekçisi ibadetten uzaklaşmadır.
◾
İşinize ve içinize sıkı sarılın
➡ İnsanın kendisini
meşgul edebilmesi, başkaları tarafından vaktinin çalınmamasını sağlar. İş ve içi beraber idare edebilmek ortaya mutluluğu çıkaracaktır.
Hız ve haz çağında insan
◾
Arkadaşlarınızla vakit geçirin
➡
Sosyalleşmek her insanın öncelikli ihtiyaçlarından biridir. Bu minvalde mazisi derin arkadaşlıklarımızı sürdürmek ve onların hatırını gözetmek de bizi depresyondan uzak tutar.
◾
Kıyaslamayın
➡ İnsanların birbiri ile kıyaslanması ortaya daima
hüzün ve haset çıkarır. Allah'a (CC) ulaşan yollar insanlar adedincedir, mucibince kıyas yapmak yerine kendimizi geliştirmenin yoluna gitmeliyiz.
◾
İnsanlarla tanışın
➡ Olağanın dışına çıkmak zihnimizi
teyakkuz haline geçirir. Bu sebepten dolayı farklı ortamlarda alışkın olmadığımız insanlarla tanışmak bizi depresyondan uzak tutar.
◾
Sanal alemden gerçek aleme geçin
➡
Metaverse alemi ile sanal bir dünyaya göç eden insanlığın günümüzdeki en önemli probleminden biri de hakikatten kopuştur. Sanal alışkanlıklarımızı bırakarak gerçeğe dokunmak, bizi hakikate bağlar.
Ayna nöronlar
◾
Sıfır beklenti
➡ İnsanlara ve doğaya karşı bir
beklenti içerisinde olmak bizi yorar. Hele ki bu beklentilerin yer yer karşılanmaması ruhumuzda kapanmaz yaralar açar.
◾
Stresten uzak durun
➡ Koşturmacalı ve bir yerlere yetişmemizi önceleyen hayat
bizi stres ile baş başa bırakıyor. Sakin ve huzurlu bir yaşam sürebilmenin evvel yollarından birisi de stresten uzak durmak.
◾
Kaynak okuyun, izleyin
➡
Klasik eserleri okuyarak yahut eserler hakkında yapılmış bilgilendirici videoları izleyerek salt bilginin peşine düşebilir, bir ilim macerasına atılabilirsiniz.
◾
Yazı yazın
➡ İçinizi kalem vesilesiyle kağıda dökün. Bu süreçte günlük tutmak ve içinizde bulunan sıkıntıları
sırlamak sizi ferahlatarak, sükunete ermenizde faydalı olacaktır.
Zihnin işgali: Takıntı