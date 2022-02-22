Aile içi şiddet nedenleri ve çözümleri I Saliha Erdim 3. Bölüm

Saliha Erdim Hanımefendi:

◾ O kadar çok genç tanıdım ki, "az daha büyüyeyim bu evden kaçacağım, bu evden gideceğim, on sekiz yaşıma gelmeyi bekliyorum" diyen. Niye anne baba evi yaşanılır halde tutamıyorlar? Sorunlu çocuklar yok mudur, vardır ve doktora götüreceğiz. Gerçekten bu dönemi çok aykırı yaşamış, belki bu dönemle alakası olmayan başka arkadaş çevresiyle ilgili başka sorunlar ortaya çıkmış olabilir. Anne baba haklı olabilir. 0 zaman bir uzmandan destek alacağız.

◾ Çocuğumuza nasıl yardımcı olabiliriz? Bize bağlı mı çocuğumuza bağlı mı bir sorun mu var ne yapabiliriz? Çocuğun attığı her adımda bizim davranışlarımız mı var?

◾ Çocuğun bir gelişen yapısı, olgunlaşan aklı var. Zamanla sen sensen ben de benim diyecek bir psikolojosi olacak. Çocuk artık kendi başına seçimler yapmaya çalışıyor. Halk arasında konuşulur, "şimdi bu çocuk ne ki sen şimdi çocuk büyüttüğünü sanma, çocuklar büyünce dertleri de büyür" derler. Bunun altında şöyle bir gerçek yatıyor: Çocuğu küçükken ihmal et, kucağına alma, sevip okşama, onu ihmal et, iş yapacağım de çocuğu reddet, iş yapmasına engel ol. Üstüme başımı ben giyicem de ona sabretme onu ona yaptırma." Çocukla iletişim, çocuğun hem kendisini hem de annesiyle babasıyla iletişim içinde olmak için bir takım şeylere alışmak için olabilecek bütün tekliflerini, masum isteklerini anne baba reddediyor. Sözleriyle bağırarak çağırarak onları belli bir çerçevede tutmaya çalışıyor. Eline telefon alıyor, internetini kesiyor, harçlığını kesiyor, sokağa çıkarmıyor, arkadaşlarına göndermiyor, alacağı ödülü almıyor. Çocukları içine adeta böyle öfkeyi nefreti pompalar gibi, tıka basa balonu şişirir gibi, çocukları bunlarla dolduruyoruz. Ergenlik dönemine gelince çocuklar patlıyor. Ne oldu da bu çocuklar söz dinliyordu şimdi dinlemiyor? Söz dinlediği zaman iletişiminiz nasıldı? Tamamen tek taraflı ve anne babanın istediğinin hayata geçmesine yönelik bir tarz vardı. Kaç kere dinledik kaç kere onun istediklerini ciddiye aldık kaç kere onu adam yerine aldık.

◾ Bir de şemalar dediğimiz çocukların küçük yaşta oluşan bir yapılanması var.

◾ Bizim kendimizi nasıl algıladığımızla alakalı. Otomatik düşüncelerimiz, ara inançlarımız, temel inançlarımız var. Yani bir çocuk ailede kendisini nasıl hissediyor?

◾ Anne babanın en önemli görevlerinden birisi de çocuğun bu dünya için kendisi çok anlamlı ve değerli hissetmesini sağlamaktır. Allah'tan (CC) dolayı, emanet olduğu bilinciyle ve bu dünyaya katkıda bulunacağının farkında olarak ama bunun için önce kendisini düzeltecek. Kendisini onaracak, kendisini besleyecek. Çocuğuyla dolu dolu sevgi, saygı, değer üretme çerçevesinde birlikte oldular mı da çocuklar bu kadar aykırı gittiler. Bir de bunun bir manevi boyutu var.

◾ Para gelsin de nereden gelsin diyen, araba al, lüks araba al, falancanın eşi de seninle beraber aynı işte çalışıyor. Onların şuyu var buyu var diyen hanımefendilere sesleniyorum.

◾ Rızkınıza haram karışmışsa ailedeki huzursuzluğun virüsü bulunmuştur. Başka sebep aramaya gerek yok. Bir defa ikinci sadakatsizlik varsa orada da hayatın bereketi gider. Bırakın ilişkiyi, hayatın bereketi gider. Evde besmele yoksa Allah'tan (CC) dolayı hürmet yoksa bunlar da varsa neresinden tutacaksınız bu ilişkiyi? O yüzden önce anne babanın, çocuğun bir emanet olduğunu, çocuğun geleceğe hazırlanma görevinin kendilerine Allah (CC) tarafından verildiğini bunun için de çocuğa hürmet ederek çocukla yeri geldiği zaman çocuklaşıp ama yetişkin formunda onunla iletişim kurarak ve insanların bu dünyada su bardağının bile bir işlevi olduğunu, ona bile bir saygı duyması gerektiğini çocuğa öğreterek hayata hazırladığımızda sistem bu kadar dağılmayacaktır.