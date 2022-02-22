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Aile içi şiddet nedenleri ve çözümleri I Saliha Erdim 3. Bölüm

Saliha Erdim Hanımefendi ile "evlilikte huzur" kavramını konuştuğumuz sohbetimizin son bölümünde aile içi şiddete maruz kalan bireylerin sosyal yaşamda nasıl hayata tutunacaklarını, çocuklarımızı toplumdaki olumsuzluklardan nasıl koruyacağımızı ve huzuru yakalamanın önemli şartlarını konuştuk.

Giriş Tarihi: 22.02.2022 12:54
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Sosyal çevreden çocuklarımızı nasıl koruyabiliriz?
Sosyal çevreden çocuklarımızı nasıl koruyabiliriz?

Saliha Erdim Hanımefendi:

◾ Aile ortamında zarar gören ve kendisini işe yaramaz biri gibi hisseden çocukların belli bir süre sonra kendilik algısı bozuluyor; değersizlik duygusu oluşturacak, benlik değerine zarar verecek davranışlar içerisinde oluyorlar.

◾ Çocuğun aileden zarar gördükten sonra toplumda zaten zarar kaynaklarına malzeme olmaktan başka seçeneği kalmayacaktır. Önce aile çovuğa zarar vermeyecek, koruyacak, çocuk ailede ben bu dünyanın şerefli bir üyesiyim, ben akıllıyım, bir sıkıntım olursa anne ve babamla paylaşabilirim. Ben aklımla, bilgimle yardımlaşarak iyi bir insan olarak bu hayatı yürütebilirim. Ben değerliyim, kendimi seviyorum, bu dünya için önemliyim. Allah (CC) beni bu dünya için önemli gördüğü için yarattı, bu dünyanın bana ihtiyacı var. Ben bu dünyaya yığınla şey katacağım diyerek eğitim alır evden çıkarsa, başına bir sıkıntı gelmiş olsa bile ailesiyle paylaşır.

Ailede çatlayan, toplumda kırılır. Ailede dengesi bozulan toplumda düşer. Dolayısıyla ailede almayan da dışarda veremez. Çocuğun duruşu, önce ailede sağlamlaştırılmalı, anne ve babadan değer görmeli, anne baba bu benim çocuğum diyerek değil, bu çocuk Allah'a (CC) ait ve biz onu bizden sonraki hayat için aklı başında, doğru ile yanlış arasında bir seçim yapması gerektiğinde, tereddüt etmeden doğruları seçebilecek bir akıl olgunluğuna onu ulaştırmamız gerekir diye düşünmeli.

◾ Önce ben ona iyi model olmalıyım. Hayatta neyin değerli, kıymetli olduğunu nelere yatırım yapmamız gerektiğini, bu dünyanın nasıl bir yer olduğunu ve Allah'ın (CC) bizleri bu dünyaya göndermekteki muradının ne olduğunu, ben halimle, günlük işleyişimle, eşimle olan münasebetimde, aile sohbetlerimde, dinlediğim programlarda, gittiğim programlarda çocuğuma işlemek için varım.

Çocuk, Allah'a (CC) yürekten bağlı olarak Peygamber Efendimizi (SAV) yürekten sevmiş olarak topluma açıldığında elbette yine sıkıntı yaşayabilir. Elbette, sosyal medyaya internete tablete, telefona, bilgisayara oyuna takılabilir. Ama içeride sağlam bir iletişim, güçlü bir bağlanma ve konuşarak çözüm üretmek gibi üstün, aklın öngördüğü bir sistem oluşturulmuşsa oturup konuşulabilir.

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Saliha Erdim Hanımefendi:

◾ Ebeveynler çocukları ile Yavrucum sen mesela bugün şu kadar bilgisayar oynadın, ne düşünüyorsun bilgisayar oyunları hakkında, sana ne kattığını düşünüyorsun ne yapabiliriz? Bu senin hayat kaliteni nasıl etkiliyor? Ne kadar olsa sana iyi gelir diye oturup bir konuşmalı.

◾ İlaveten yıllar önce bir şey görmüştüm, cümlemi onunla devam ettireyim. Bir poşete birileri bir yazı yazmış, "Anne babanın ilgisinden oluşan boşlukları kötü arkadaşlıklar ve kötü alışkanlıklar doldurur" diye. Hiç unutmuyorum o karton bir poşetin üzerine bunu yazmışlar, çok doğru bir söz.

◾ Baba çocuğuyla bisiklete binse, gidip balık tutsa, erkekler ne yapar, maç yapar, ondan sonra satranç oynar, arkadaşlarına götürür, iş arkadaşlarına götürür. Elini omzuna atar, hadi seninle erkek erkeğe sohbet edelim der. Hem bir rol modeli olarak hem bir baba oğul paylaşımı olarak zamanlarını doğru, aktif ve çocuğu güçlendirecek, çocuğa doğru bir alışkanlık kazandıracak ve bunu da kişiliğine şahsiyetine sağlam etkileri olabilecek bir işleyiş içerisinde olursa, çocuğun oynayacağı zamanlar da olur oyun oynaması da mümkün normal olur o zaman. Çocuk bilgisayara da baksın telefona da baksın ama dozunda. Ne zaman dozunu aşar, ergenlik döneminde anne baba çatışması, ergen anne - baba çatışması, çocuğu anlamamak, çocuğun ergenliğe girdiğini kabul etmeden ben anneyim bunu yapacaksın, ben babayım bunu yapacaksın gibi emri vakilerle çocuğun aklını devreye sokmadan mecbur bırakarak, dayatarak bir şeyleri o zamana kadar yaptırmışlarsa ondan sonra çocuk ergenlik döneminin de etkisiyle ailesine rest çekecektir.

◾ Peygamber Efendimiz (SAV), "genç olup da taşkınlık yapmayana şaşarım" buyuruyor . Böyle bir kendini bulma, çocuklukla gençlik arasında gidip gelme, bir şeyi çok istiyor bir süre sonra vazgeçiyor, böyle bir yukarı aşağı durumu; çocuk o kadar çok yorulur ki ne yapacağını da bilemez, istikrarlı da davranamaz. Bu tam da ergenlik döneminin böyle kendisini çok zora sokan bir görüntüsü. Anne baba şefkatle yaklaşacak, krizlere sükûnetle muamele edecek.

Bunu ne zaman yapabilir?

◾ Ergenlik döneminin ne olduğunu anladığında ve çocuğun bu dönemin sıkıntıların yaşıyor olduğunu anlayıp çocuğa nasıl yardımcı olabilir? Çocuğum zor bir dönem atlatıyor, insan hayatının en sıkıntılı dönemi: Ergenlik dönemi. Evden kaçmalar, intiharlar, yanlış alışkanlıklar, yanlış ilişkiler, istitaistikler çoğunlukla bu dönemin 14-24 yaş arasında olduğunu söylüyor. O zaman çocuğum zor bir döneme girdi, ben ona nasıl yardımcı olabilirim? Anne babanın çocuğu sen nasıl böyle yapabilirsin bunu yapmayacaksın diyerek, çocuğa emir vererek duygularını anlamadan, onun durumunu göz önüne almadan söyledikleri sözler, çocuğu mecbur bırakan yaptırımlar, bir süre sonra çocuğun artık evden kaçmasına dahi sebep olabilir.

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Saliha Erdim Hanımefendi:

O kadar çok genç tanıdım ki, "az daha büyüyeyim bu evden kaçacağım, bu evden gideceğim, on sekiz yaşıma gelmeyi bekliyorum" diyen. Niye anne baba evi yaşanılır halde tutamıyorlar? Sorunlu çocuklar yok mudur, vardır ve doktora götüreceğiz. Gerçekten bu dönemi çok aykırı yaşamış, belki bu dönemle alakası olmayan başka arkadaş çevresiyle ilgili başka sorunlar ortaya çıkmış olabilir. Anne baba haklı olabilir. 0 zaman bir uzmandan destek alacağız.

◾ Çocuğumuza nasıl yardımcı olabiliriz? Bize bağlı mı çocuğumuza bağlı mı bir sorun mu var ne yapabiliriz? Çocuğun attığı her adımda bizim davranışlarımız mı var?

◾ Çocuğun bir gelişen yapısı, olgunlaşan aklı var. Zamanla sen sensen ben de benim diyecek bir psikolojosi olacak. Çocuk artık kendi başına seçimler yapmaya çalışıyor. Halk arasında konuşulur, "şimdi bu çocuk ne ki sen şimdi çocuk büyüttüğünü sanma, çocuklar büyünce dertleri de büyür" derler. Bunun altında şöyle bir gerçek yatıyor: Çocuğu küçükken ihmal et, kucağına alma, sevip okşama, onu ihmal et, iş yapacağım de çocuğu reddet, iş yapmasına engel ol. Üstüme başımı ben giyicem de ona sabretme onu ona yaptırma." Çocukla iletişim, çocuğun hem kendisini hem de annesiyle babasıyla iletişim içinde olmak için bir takım şeylere alışmak için olabilecek bütün tekliflerini, masum isteklerini anne baba reddediyor. Sözleriyle bağırarak çağırarak onları belli bir çerçevede tutmaya çalışıyor. Eline telefon alıyor, internetini kesiyor, harçlığını kesiyor, sokağa çıkarmıyor, arkadaşlarına göndermiyor, alacağı ödülü almıyor. Çocukları içine adeta böyle öfkeyi nefreti pompalar gibi, tıka basa balonu şişirir gibi, çocukları bunlarla dolduruyoruz. Ergenlik dönemine gelince çocuklar patlıyor. Ne oldu da bu çocuklar söz dinliyordu şimdi dinlemiyor? Söz dinlediği zaman iletişiminiz nasıldı? Tamamen tek taraflı ve anne babanın istediğinin hayata geçmesine yönelik bir tarz vardı. Kaç kere dinledik kaç kere onun istediklerini ciddiye aldık kaç kere onu adam yerine aldık.

◾ Bir de şemalar dediğimiz çocukların küçük yaşta oluşan bir yapılanması var.

◾ Bizim kendimizi nasıl algıladığımızla alakalı. Otomatik düşüncelerimiz, ara inançlarımız, temel inançlarımız var. Yani bir çocuk ailede kendisini nasıl hissediyor?

◾ Anne babanın en önemli görevlerinden birisi de çocuğun bu dünya için kendisi çok anlamlı ve değerli hissetmesini sağlamaktır. Allah'tan (CC) dolayı, emanet olduğu bilinciyle ve bu dünyaya katkıda bulunacağının farkında olarak ama bunun için önce kendisini düzeltecek. Kendisini onaracak, kendisini besleyecek. Çocuğuyla dolu dolu sevgi, saygı, değer üretme çerçevesinde birlikte oldular mı da çocuklar bu kadar aykırı gittiler. Bir de bunun bir manevi boyutu var.

◾ Para gelsin de nereden gelsin diyen, araba al, lüks araba al, falancanın eşi de seninle beraber aynı işte çalışıyor. Onların şuyu var buyu var diyen hanımefendilere sesleniyorum.

Rızkınıza haram karışmışsa ailedeki huzursuzluğun virüsü bulunmuştur. Başka sebep aramaya gerek yok. Bir defa ikinci sadakatsizlik varsa orada da hayatın bereketi gider. Bırakın ilişkiyi, hayatın bereketi gider. Evde besmele yoksa Allah'tan (CC) dolayı hürmet yoksa bunlar da varsa neresinden tutacaksınız bu ilişkiyi? O yüzden önce anne babanın, çocuğun bir emanet olduğunu, çocuğun geleceğe hazırlanma görevinin kendilerine Allah (CC) tarafından verildiğini bunun için de çocuğa hürmet ederek çocukla yeri geldiği zaman çocuklaşıp ama yetişkin formunda onunla iletişim kurarak ve insanların bu dünyada su bardağının bile bir işlevi olduğunu, ona bile bir saygı duyması gerektiğini çocuğa öğreterek hayata hazırladığımızda sistem bu kadar dağılmayacaktır.

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Özge Özkul:

Aile içinde şiddet gören her çocuk, büyüdüğünde aynısını ya eşine ya anne babasına aynı şekilde uyguluyor. Aile içi şiddete maruz kalan bireyler, sosyal yaşamda hayatlarını nasıl geri alabilecek mesela?

Saliha Erdim Hanımefendi:

Kendi içinde yangın olan birisinin sözleri yakar. Kendi içinde çatışması olan birisinin sözleri, karşısındakini de çatışmaya sevk eder. Kendi içinde dolaşmış, karışmış birisinin sözleri de karışık olur. Canı yanmış olan, canının yandığı oranda karşısındakinin de canını yakmaktan çekinmeyecektir. Dolayısıyla kendi içinde savaşan birisi, karşısındakiyle de savaşacaktır. Hani demiştim ya karnımız doymasa ölürüz, oksijenimiz olmasa ölürüz, mutlaka bir oksijen tazeleme ihtiyacı hissediyoruz. Ben sürekli aşağılayıcı, değersizleştirici ve karşısındaki insanın gönlünü darmadağın edici hareket edenlerin, konuşanların, davrananların bu davranışlarının bir imdat çığlığı olduğuna inanıyorum.

◾ O kadar zor durumda ki kendi içinde o kadar dinginliğini kaybetmiş o kadar çok alabora olmuş ki dışarıya daha iyisini yansıtamıyor. Bu kişilerin acil yardıma ihtiyacı var düşüncesindeyim. Çok zarar görmüş, zarar gören zarar verir. O yüzden de birisi sürekli şiddet eğilimliyse bir defa ailesinde ne yaşadı? Çocukluğundaki taciz, tecavüz öyküsü olmak üzere ne gibi travmatik süreçler yaşadı? Bunların mutlaka bir terapisinin olması, mutlaka kendisini onarıcı bir ıslah çalışmasının yapılması, ondan sonra da hem bir danışmanlık süreci yine terapi sürecine bağlı olarak hem rehberlik edici hem anne şefkatiyle kuşatıcı yaklaşımların olması lazım.

◾ Şiddet sadece erkekten kadına olmuyor. Ağırlıklı olarak evet fiziki gücü elinde bulunduran erkekten kadına oluyor ama kadın da erkeği dövüyor. Az oranda bile olsa şahit olduğum şeylerden söz ediyorum ve anne çocuklarını dövüyor. Evde şiddet var.

◾ Yıllar önce okuduğum bir araştırma yazısında istatistik sonuçlarını söylüyorlar. Okulda arkadaşlarını döven çocuk evde şiddet görüyor. Kendi çocukluklarında şiddet gören anne baba, kendi çocuklarını dövüyor. Böyle zincirleme trafik kazası gibi bir yerde kırılma, bir yerde yolumuzu değiştirip de daha sakin daha salim bir yola girmek yerine, bize yüklenenlerle hayatı götürmeye çalıştığımızda, sonuç hiç de iç açıcı olmuyor.

◾ Şiddet, şahsın onurunu haysiyetini yaralayan; insanın duruşunu bozan çok kötü bir fiildir. Hiç kimseden kimseye yapılmaması gereken bir fiildir.

◾ Bazı beyefendiler şunu söylüyor; şiddet uyguluyor; bunu bana uygulatan sensin diyor. Bağırıyor; sen bağırttın beni diyor. Nasıl yani hiç mi kabahatin yok bu davranışlarda?

◾ Adeta sen benim için varsın, sen kimsin ki? Senin görevin varlık sebebin, beni mutlu etmek. Senin zaten benim karşımda söz söyleme hakkın ve yetkin yok. Ben bu evin reisiyim- bu nasıl reislikse- öyle diyor. Ve buradan da çoğunlukla narsist kişilik bozukluğu çıkıyor.

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Çocuklarımızı nasıl korumalıyız? Saliha Erdim 3. Bölüm
Çocuklarımızı nasıl korumalıyız? Saliha Erdim 3. Bölüm

Saliha Erdim Hanımefendi:

O yüzden bir ailede şiddet varsa orada sağlıklı ve dingin bir psikolojiden söz etme imkân ve ihtimali yoktur. Çocuklar ciddi yara alıyor, ilişkileri bozuluyor, korkak, ürkek ve cesaretsiz oluyorlar ya da kendilerini koruma amaçlı saldırganlaşabiliyorlar. Bunun pek çok farklı görüntüsü olabiliyor. Ama şurası kesin ki tahrip edici.

Nasıl ki asiti dökersiniz, döktüğünüz yeri yakar, parçalar. Şiddette insanın dengesini bozan çok tehlikeli bir eylem. Allah Teâlâ hiç kimseyi koruduğu bir şiddetle baş başa bırakmasın.

Bu da bir patalojik tutum; senin yüzünden şiddet uyguladım sözü kendisini görmemektir. Ataullah İskenderi buyuruyor ki beni çok etkileyen bir sözdür: "Bir insanın kendi yanlışını kendi hatasını görmesi ve bunu düzeltmeye çalışması Allah Teâlâ'nın kendisine gaipten bir haber vermesinden daha değerlidir." O yüzden eksiğini görmek, yanlışını görmek ben beşerim, şaşarım özür dilerim demek, bundan sonra sana nasıl davranırsam daha mutlu ederim demek, ben bunun için ne yapabilirim demek, öfkesini kontrol edemiyorsa mutlaka psikolojik destek almak gerektiğinde ilaç kullanmak gerektiğinde danışmanlık almak, kendisini rehabilite edecek kaynaklarla irtibata geçmek gibi yığınla çözüm var. Ama kendisini koruyan hiç kimse çözüm için uğraşmayacaktır çünkü ortada kendisine bağlı bir sorun yok. Sürekli kendisini tetikleyen birilerini varsayar, onların yüzünden yaptığı için kendini korumaya alır, o korumaya aldığı davranışların da değişme şansı sıfırdır çünkü kendisini haklı görüyordur.

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Saliha Erdim Hanımefendi:

Huzur, her şeyin sahibinin, sebebinin, sonucunun Allah'a (CC) bağlı olduğuna inanmanın iç rahatlığıdır. Ben hata yapabilirim; Allah Teâlâ diyor ki yukarıların yukarısına da çıkabilirsin aşağıların aşağısına da inebilirsin. Ya Rabbi şaştım, düştüm, sen beni affet. Sen beni korumazsan ben yine düşenlerden, şaşanlardan olurum.

Her an bıçağın sırtındayım, her an her şey olabilir diye teyakkuz halindeyim. Beni bana bırakma. Benim ellerimi bırakma Rabbim diye, hem kendim kavli duayla hem fiili düşüncelerimin eyleme geçen yönleriyle, ben daha doğru bir insan olma çabası içinde olmalıyım. Ben bana düşeni yaparım. Çok güzel bir söz var ya "Müslüman seferden sorumludur zaferden sorumlu değildir."

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Saliha Erdim Hanımefendi:

Biz doğruluğu, doğru niyetten sonra doğru eylemleri yaparak kazanırız. Onun için de başta benim niyetimin doğru olması lazım. Beni bu niyete göre davrandıracak bilgim olması lazım. Bu bilgi bana metod katar. Niyet, bilgi, metot... Bu metodla ben gayret ederim. Ondan sonra da o gayret ettiğim süreç içerisinde sebat ederim. Bana düşen bu. Gerisi anne de olsam baba da olsam yaşlı da olsam bana düşen bu, iyi bir insan olmak ve Allah'ı razı edecek şekilde davranmak. Niyet hayr akıbet hayr diyebiliriz.

İnsanın arayışı, davası neyse sorusu da duası da o tarafa doğru olur. Yarabbi öyle soru sordur ki cevabımız sen ol; öyle bir arayış nasip et ki sonucu sen ol, kalbimize öyle güzel şeyler ilham et ki sonucu sana yürek dolusu teslimiyet olsun.

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