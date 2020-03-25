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Cemil Meriç'in Sosyoloji Notları ve Konferanslar kitabından alıntılar

Sosyoloji Notları ve Konferanslar, Cemil Meriç'in İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde 1965'ten 1969'a kadar anlattığı dersleri, verdiği birkaç konferansın metnini ve bazı sohbetlerinden alınan notları içeriyor. Öğrencileriyle ve dinleyenleriyle birlikte sesli düşünen bir fikir adamı olan Meriç'in daha sonraki yıllarda yazdığı kitapların taslaklarını oluşturan eserinden alıntılar derledik.

Giriş Tarihi: 25.03.2020 09:24 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022 13:51
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"İnsan mecbur kalmadıkça düşünmemiştir."

10 soruda Cemil Meriç hakkında bilinmesi gerekenler

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Bir ülkede şair ne kadar çoksa, o ülke düşünce bakımından o kadar geridir, insanlar ve milletler yaşlandıkça şiirin yerine nesir geçer."

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"Hafızanın kanunu, aşkın kanunudur. İnsan ancak sevdiğini öğrenir."

Cemil Meriç'in düşünce dünyamızı aydınlatan kavramları

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"Acem Mektupları'nda" Montesquieu "Tımarhânedekiler, dışardakiler kendilerini akıllı sansın diye içeri tıkılmış bedbahtlardır" der, Sighele de "Hapishaneler dışardakiler kendini namuslu sansın diye yapılmıştır", der. Suçta tekâmül şiddetten hileye geçişledir."

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"Vakit geçmiyor diye şikâyet edilir. Neyin geçmesini istiyoruz? Hayatın. Ve hepimiz ölümden korkuyoruz. Hayatı mümkün kılacak imkânlar var: okumak bunlardan biri."

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