Cemil Meriç'in Sosyoloji Notları ve Konferanslar kitabından alıntılar

Sosyoloji Notları ve Konferanslar, Cemil Meriç'in İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde 1965'ten 1969'a kadar anlattığı dersleri, verdiği birkaç konferansın metnini ve bazı sohbetlerinden alınan notları içeriyor. Öğrencileriyle ve dinleyenleriyle birlikte sesli düşünen bir fikir adamı olan Meriç'in daha sonraki yıllarda yazdığı kitapların taslaklarını oluşturan eserinden alıntılar derledik.