Bilinçaltının gizemleri ile ilgili bilgiler

Bilinçaltı aslında bizi bir kumanda gibi kontrol eder. Ancak bizler bunu fark edemeyiz. Bilinçaltındaki gücü bilsek de kullanamayız.

🔶🔸 Bilinç sol beynin bilinçaltı ise sağ beynin kontrolü altındadır. Sağ beyin özellikleri baskın olanlar, bilinçaltının engin zenginliklerinden daha çok yararlanırlar.

📌 Öğrenme yeteneğinizi geliştirecek etkili yöntemler