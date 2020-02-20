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Bilinçaltının gizemleri ile ilgili bilgiler

Bilinçaltı nedir? Bilinçaltı bilgileri nasıl depolar? Bu soruların cevabı hem insanlar hem de bilim dünyası tarafından yıllardır merak ediliyor. Bilinçaltı, farkında olmasak da aslında bizi bir kumanda gibi kontrol ediyor. Peki, davranışlarımızı, tepkilerimizi, korkularımızı ve alışkanlıklarımızı büyük ölçüde etkileyen bilinçaltı hakkında yeterince bilgiye sahip miyiz? Bilinçaltını yönlendirmemiz mümkün mü? Bilinçaltının gizemleri ile ilgili bilgileri derledik.

Giriş Tarihi: 20.02.2020 17:00 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021 09:47
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BİLİNÇALTI NEDİR?
BİLİNÇALTI NEDİR?

Bilinçaltı, zihnin otomatik olarak gerçekleştirdiği, iç gözlem ve düşünce süreçlerinin, anıların, ilgi ve motivasyonların oluşturduğu bir bütündür.

🔶🔸 Bilinçdışı olgular, bastırılmış duygular, otomatik beceriler, kompleksler, gizli fobiler ve arzular gibi kişiye özgü pek çok özellik bilinçaltında kodlanır.

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BİLİNÇALTI BİZİ BİR KUMANDA GİBİ KONTROL EDER
BİLİNÇALTI BİZİ BİR KUMANDA GİBİ KONTROL EDER

Bilinçaltı aslında bizi bir kumanda gibi kontrol eder. Ancak bizler bunu fark edemeyiz. Bilinçaltındaki gücü bilsek de kullanamayız.

🔶🔸 Bilinç sol beynin bilinçaltı ise sağ beynin kontrolü altındadır. Sağ beyin özellikleri baskın olanlar, bilinçaltının engin zenginliklerinden daha çok yararlanırlar.

📌 Öğrenme yeteneğinizi geliştirecek etkili yöntemler

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BİLİNÇALTI KAVRAMI NE ZAMAN POPÜLER HALE GELDİ?
BİLİNÇALTI KAVRAMI NE ZAMAN POPÜLER HALE GELDİ?

Bilinçaltı kavramı, ünlü nörolog ve psikanalist Sigmund Freud tarafından popüler hale getirilmiştir.

Freud'un yanı sıra Carl G. Jung, Erich Fromm, Erik Erikson, Jacques Lacan ve hatta Maslow bile bilinçaltı kavramına kuramlarında yer vermişlerdir.

🔶🔸 Ancak kavramı ortaya atarken Nietzsche ve Schopenhauer'den esinlenen Freud, bilim tarihinde, davranışlarımızın bizim irademizin dışında yönlendirildiğini ortaya koyan ilk kişidir.

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BİLİNÇALTI İKİ PARÇADAN OLUŞUR
BİLİNÇALTI İKİ PARÇADAN OLUŞUR

Bilinçaltı, bilinçöncesi ve bilinçötesi (bilinçdışı) olarak iki alt parçadan meydana gelir.

🔶🔸 Bilinçöncesi, daha ufak bir kısmını oluşturur, ulaşılabilirdir. Mezun olduğunuz ortaokulun adı neydi, gibi bir soruyla kolayca dışarı çıkarılabilir. Ancak bilinçötesine isteyerek ulaşabilmemiz mümkün değildir.

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İD, EGO VE SÜPEREGO BİLİNÇALTI İLE BAĞLANTILIDIR
İD, EGO VE SÜPEREGO BİLİNÇALTI İLE BAĞLANTILIDIR

🔶🔸 İd, ego ve süperego kavramları, bilinç ve bilinçaltı kavramlarından bağımsız değildir. Bilinçdışının en derin katmanında "id" bulunur. İd, haz ilkesiyle çalışır.

Ortaya çıkarmak istemediğimiz çocuksu isteklerimiz ya da belli arzular orada bulunur.

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