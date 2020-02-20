Bilinçaltının gizemleri ile ilgili bilgiler
Bilinçaltı nedir? Bilinçaltı bilgileri nasıl depolar? Bu soruların cevabı hem insanlar hem de bilim dünyası tarafından yıllardır merak ediliyor. Bilinçaltı, farkında olmasak da aslında bizi bir kumanda gibi kontrol ediyor. Peki, davranışlarımızı, tepkilerimizi, korkularımızı ve alışkanlıklarımızı büyük ölçüde etkileyen bilinçaltı hakkında yeterince bilgiye sahip miyiz? Bilinçaltını yönlendirmemiz mümkün mü? Bilinçaltının gizemleri ile ilgili bilgileri derledik.
Giriş Tarihi: 20.02.2020
17:00
Güncelleme Tarihi: 20.02.2021
09:47
Bilinçaltı, zihnin otomatik olarak gerçekleştirdiği, iç gözlem ve düşünce süreçlerinin, anıların, ilgi ve motivasyonların oluşturduğu bir bütündür.
🔶🔸 Bilinçdışı olgular, bastırılmış duygular,
ve arzular gibi kişiye özgü pek çok özellik bilinçaltında kodlanır. otomatik beceriler, kompleksler, gizli fobiler
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BİLİNÇALTI BİZİ BİR KUMANDA GİBİ KONTROL EDER
Bilinçaltı aslında bizi bir kumanda gibi kontrol eder. Ancak bizler bunu fark edemeyiz. Bilinçaltındaki gücü bilsek de kullanamayız.
🔶🔸 Bilinç sol beynin
altındadır. Sağ beyin özellikleri baskın olanlar, bilinçaltının engin zenginliklerinden daha çok yararlanırlar. bilinçaltı ise sağ beynin kontrolü
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BİLİNÇALTI KAVRAMI NE ZAMAN POPÜLER HALE GELDİ?
Bilinçaltı kavramı, ünlü nörolog ve psikanalist Sigmund Freud tarafından popüler hale getirilmiştir.
Freud'un yanı sıra
bile bilinçaltı kavramına kuramlarında yer vermişlerdir. Carl G. Jung, Erich Fromm, Erik Erikson, Jacques Lacan ve hatta Maslow
🔶🔸 Ancak kavramı ortaya atarken
bilim tarihinde, davranışlarımızın bizim irademizin dışında yönlendirildiğini ortaya koyan ilk kişidir. Nietzsche ve Schopenhauer'den esinlenen Freud,
BİLİNÇALTI İKİ PARÇADAN OLUŞUR
Bilinçaltı, bilinçöncesi ve bilinçötesi (bilinçdışı) olarak iki alt parçadan meydana gelir.
🔶🔸 Bilinçöncesi,
ulaşılabilirdir. Mezun olduğunuz ortaokulun adı neydi, gibi bir soruyla kolayca dışarı çıkarılabilir. Ancak bilinçötesine isteyerek ulaşabilmemiz mümkün değildir. daha ufak bir kısmını oluşturur,
İD, EGO VE SÜPEREGO BİLİNÇALTI İLE BAĞLANTILIDIR
🔶🔸 İd, ego ve süperego kavramları, bilinç ve bilinçaltı kavramlarından bağımsız değildir.
İd, haz ilkesiyle çalışır. Bilinçdışının en derin katmanında "id" bulunur.
Ortaya çıkarmak istemediğimiz çocuksu isteklerimiz ya da belli arzular orada bulunur.
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