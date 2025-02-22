Bilge Mimar Turgut Cansever’in yol gösteren cümleleri

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"Denge duygusu demek olan huzur, mesela Süleymaniye Camii'ndeki sivri kemerin iki kolunun dengesinde ortaya çıkar. Diğer taraftan huzursuzluğun en çeşitli şaşırtıcı örneklerinden biri Wells Katedrali'nin tedirgin ıstırabıdır."

Turgut Cansever