Bilge Mimar Turgut Cansever'in yol gösteren cümleleri
Yayınlanma Tarihi: Şubat 22, 2025 09:42 Güncelleme Tarihi: Şubat 22, 2025 09:45
16 yıl evvel Rahmet-i Rahman'a uğurladığımız, sevenleri tarafından "Bilge Mimar" olarak anılan Turgut Cansever, tevhid anlayışının estetik bir zevk ile mimariye etkisini eserlerinde hissettiren, İslam mimarisinin zarafet ve kuşatıcılığını hem mimaride hem de kitaplarında kanıtlayan emsalsiz bir karakterdi. Çağdaş Mimar Sinan olarak da vasfedilen Turgut Cansever, sadece bir mimar değildi. Cansever bilge ve düşünür vasıflarını da kendisinde toplamıştı. Kubbeyi yere düşürmeyen mimar Turgut Cansever'in yol gösteren cümlelerinin altını çizdik.
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"İnsanın her yaptığı şey, inancının tam bir tezahürüdür."
Turgut Cansever
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"Dünya, ortak standartları kurmak için uğraşırken biz var olan ortak standartlarımızı yok ettik."
Turgut Cansever
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"Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz; ihmal ettiğiniz nesil, imar ettiğiniz şehri tahrip eder."
Turgut Cansever