Bağışıklığı güçlendiren prebiyotik besinler ve faydaları
Bağışıklığı güçlendiren prebiyotik besinler ve faydaları
Vücudun ikinci beyni olarak tanımlanan bağırsaklar, hayati fonksiyonların işlemesi konusunda ciddi role sahiptir. Bağırsak florasını koruyan ve sindirim sistemi problemlerine iyi gelen besinlerin başında prebiyotik içeren gıdalar gelir. Prebiyotikler, bağışıklık sisteminin güçlenmesini, metabolizmanın hızlanmasını sağlayarak önleyici tedavide oldukça etkilidir. Peki, prebiyotik besinler nelerdir?
Giriş Tarihi: 23.10.2020
09:53
Güncelleme Tarihi: 23.10.2020
09:56