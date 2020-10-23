Arama

Menu

Bağışıklığı güçlendiren prebiyotik besinler ve faydaları

Vücudun ikinci beyni olarak tanımlanan bağırsaklar, hayati fonksiyonların işlemesi konusunda ciddi role sahiptir. Bağırsak florasını koruyan ve sindirim sistemi problemlerine iyi gelen besinlerin başında prebiyotik içeren gıdalar gelir. Prebiyotikler, bağışıklık sisteminin güçlenmesini, metabolizmanın hızlanmasını sağlayarak önleyici tedavide oldukça etkilidir. Peki, prebiyotik besinler nelerdir?

Giriş Tarihi: 23.10.2020 09:53 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 09:56
  • 1
  • 20
PREBİYOTİK NEDİR?
PREBİYOTİK NEDİR?

Sağlıklı bir sindirim sistemi ve bağırsaklara sahip olmanın yollarından biri prebiyotik gıdaları tüketim alışkanlıklarımıza dâhil etmekten geçer.

Prebiyotikler, insan vücudu tarafından sindirimi mümkün olmayan lif türüdür. Bağırsaklardaki faydalı bakterileri koruyan prebiyotik besinler, yemek sonrasında oluşan sindirim güçlüğünü ortadan kaldırmada görevlidir.

  • 2
  • 20
PREBİYOTİK VÜCUDA NASIL ETKİ EDER?
PREBİYOTİK VÜCUDA NASIL ETKİ EDER?

Birçok gıdada bulunan prebiyotik, bağırsaklara faydalı olduğu gibi vücudun ihtiyacı olan enerjiyi de karşılar. Bu nedenle pek çok kişi prebiyotik gıdalar ile beslenebilir.

Probiyotikler ile ilişkili olan prebiyotikler, insan sağlığının korunma konusunda güçlü etkilere sahiptir. Bu iki faydalı lif de sağlığımız için olmazsa olmaz bir maddedir.

  • 3
  • 20
PREBİYOTİKLER NE İŞE YARAR?
PREBİYOTİKLER NE İŞE YARAR?

Herhangi bir sakıncası olmayan prebiyotik gıdalar, mideyi rahatlatma konusunda başarılı sonuçlar verir.

Bireyin iyi olma hali ve sağlığı üzerinde olumlu etkileri olan besin bileşenleridir. Ayrıca her geçen gün tüketimi artan hazır gıdaların ve düzensiz beslenmenin sonucunda yaşanan bağırsak tembelliği, bu tür takviyeler ile iyileştirilebilir.

Sonbahar kış hastalıklarından korunma yolları

  • 4
  • 20
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Kış hastalıklarından ya da yaz yorgunluğundan korunmanın en iyi yolu beslenme düzenine, prebiyotik gıdaları eklemekten geçiyor.

Soğan ve sarımsak gibi prebiyotik özelliğe sahip besinleri tüketerek vücudu uzun süre korumaya almak mümkün. Çünkü bu besinler antibiyotik etkiye de sahip olan güçlü besinlerdir.

  • 5
  • 20
METABOLİZMAYI HIZLANDIRIYOR
METABOLİZMAYI HIZLANDIRIYOR

Metabolizma hızı yavaş olan kişilerin prebiyotik gıdalarla ya da ilaçlarla beslenmesi, sağlıkları açısından etkili oluyor.

Bununla birlikte bol su tüketimi de bu besinlerin etkisini arttırıyor.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN