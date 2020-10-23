Bağışıklığı güçlendiren prebiyotik besinler ve faydaları

Birçok gıdada bulunan prebiyotik, bağırsaklara faydalı olduğu gibi vücudun ihtiyacı olan enerjiyi de karşılar. Bu nedenle pek çok kişi prebiyotik gıdalar ile beslenebilir.

Probiyotikler ile ilişkili olan prebiyotikler, insan sağlığının korunma konusunda güçlü etkilere sahiptir. Bu iki faydalı lif de sağlığımız için olmazsa olmaz bir maddedir.