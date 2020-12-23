Aralıklı oruç diyeti sağlığı nasıl etkiliyor?

Doç. Dr. Halit Yerebakan, Sabah gazetesindeki yazısında aralıklı oruç diyetinde önemli olan konunun ne yenildiğinden çok; ne zaman yenildiği olduğunu vurguluyor. 8 saatlik beslenme sürecinde doğru aralığın bulunması ise kişiye göre değişiklik gösteriyor.

Makarna, ekmek gibi karbonhidratlar yerine yumurta, avokado, yeşil sebzeler gibi sağlıklı besin gruplarının tercih edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Su, çay, kahve gibi sıvı besinlerin 16 saatlik açlık döneminde sınırsız olarak tüketilebilir.