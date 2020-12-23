Aralıklı oruç diyeti sağlığı nasıl etkiliyor?
Aralıklı oruç diyeti, son dönemde popüler hale gelen beslenme biçimlerinden biri. Günün üçte birinde yiyecek tüketmeyi, geri kalan zamanda ise yiyeceklerden kaçınmayı içeriyor. Herhangi bir yiyecek kısıtlamasının olmadığı bu diyet, kalori açığı sağlaması açısından kilo vermek isteyenlerin başlıca tercihlerinden... Peki, aralıklı oruç diyeti sağlığı nasıl etkiliyor?
Giriş Tarihi: 23.12.2020
18:36
Güncelleme Tarihi: 23.12.2020
18:57
ARALIKLI ORUÇ DİYETİ NEDİR?
Günümüzde obezite görülme sıklığının artması ve buna bağlı hastalıkların her geçen gün etkili olması nedeniyle kilo kontrolü sağlamanın önemi artıyor.
Bu anlamda uzmanlar ilk olarak günlük kalori alımının sınırlanması gerektiğini söylüyorlar. Aralıklı oruç diyeti, kalori açığı sağlamak için son dönemde sıklıkla kullanılan bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor.
16:8 DİYETİ OLARAK DA ADLANDIRILIYOR
Bu yöntemin vücudun iç saati olan sirkadiyen ritmini destekleyerek çalıştığına inanılıyor.
Bazı uzmanlar, sirkadiyen ritme bağlı olarak metabolizmanın yavaşladığını, bu nedenle besin tüketiminin akşam 19.00 saatlerine kadar bitirilmesi gerektiğini tavsiye ediyorlar.
Sirkadiyen ritm nedir?
ARALIKLI ORUÇ HANGİ SAAT ARALIĞINDA UYGULANMALI?
Diyeti takip etmenin en kolay yolu ise bir kişinin uykuya harcadığı zamanı içeren zamanı 16 saatlik oruç süresi içine dâhil etmekten geçiyor.
Aralıklı oruç diyeti için önerilen saat aralıkları ise şu şekilde sıralanabilir:
📌 09.00 - 17.00
📌 10.00 - 18.00
📌 12.00 - 20.00
ARALIKLI ORUÇ BESLENME NASIL OLMALI?
Doç. Dr. Halit Yerebakan,
aralıklı oruç diyetinde önemli olan konunun ne yenildiğinden çok; ne zaman yenildiği olduğunu vurguluyor. 8 saatlik beslenme sürecinde doğru aralığın bulunması ise kişiye göre değişiklik gösteriyor. Sabah gazetesindeki yazısında
Makarna, ekmek gibi karbonhidratlar yerine yumurta, avokado, yeşil sebzeler gibi sağlıklı besin gruplarının tercih edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Su, çay, kahve gibi sıvı besinlerin 16 saatlik açlık döneminde sınırsız olarak tüketilebilir.
BESLENME DÜZENİ DİĞER AKTİVİTELERİ DE ETKİLİYOR
Beslenme diliminde üç öğün yemek yemek yerine, zaman kısıtlaması nedeniyle bireyler bir öğünü kesmek ya da porsiyonları küçültmek zorunda kalıyorlar. Aralıklı oruç, beslenme, fiziksel aktivite ve uyku gibi değiştirilebilir yaşam tarzı faktörlerini de etkileyebiliyor.
Beslenmenin düzenli hale getirilmesi ile diğer aktiviteler de bir düzene giriyor. Uzmanlar, doygunluk hissinde artma, daha iyi bir uyku kalitesi ve metabolizmanın düzene girmesinin bu diyetin olumlu etkileri olduğunun altını çiziyorlar.
📌 Ancak uzun süren açlığın sağlığa olumsuz bir etkisi olup olmayacağı konusunda bir uzmandan yardım almak gerekiyor!