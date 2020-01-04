2020 yılının mutlaka görülmesi gereken yerleri
2020 yılında "Mutlaka Görülmesi Gereken Seyahat Noktaları"nı belirleyen National Geographic dergisi, dünyanın bilinen en eski dini yapılarına ev sahipliği yapan arkeolojik kazı alanı Göbeklitepe'yi de listeye ekledi. Şanlıurfa'da bulunan ve dünyanın bilinen en eski tapınağı olma özelliğini taşıyan Göbeklitepe ve 2020 yılının en gözde gezi rotaları hakkındaki bilgileri derledik.
Giriş Tarihi: 04.01.2020
17:09
Güncelleme Tarihi: 06.01.2020
09:25
2020 yılının mutlaka görülmesi gereken yerleri
Dünyaca ünlü National Geographic dergisi, 2020 yılında "Mutlaka Görülmesi Gereken Seyahat Noktaları" listesine Göbeklitepe'yi seçti. Listede 'Kültür', 'Şehir', 'Doğa' ve 'Macera' olmak üzere 4 kategori bulunuyor. 17 kişiden oluşan uluslararası editoryal ekibi tarafından hazırlanan 25 maddelik listede, '
Kültür' kategorisinde Türkiye'den Göbeklitepe yer aldı.
Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin anlatıldığı listede bu arkeolojik alanın keşfinin
insanlık tarihini değiştirecek bulgular sağladığı bilgilerine yer veriliyor.
Tarihin akışını değiştiren keşif; Göbeklitepe
Yaklaşık 11 bin 600 yıl önce oluşturulan anıtsal kireçtaşı sütunlarının ilk medeniyetlerin beşiği olan "Bereketli Hilal"in kuzey ucunda ve Türkiye'nin güneydoğusunda yer aldığı vurgulanan listede dünyanın dört bir yanından tarihi ve kültürel miraslar yer alıyor.
Mostar, Bosna Hersek (Mostar, Bosnia and Herzegovina)
Mostar, Bosna-Hersek'te Hersek bölgesinin en büyük şehri ve Bosna-Hersek Federasyonu'na bağlı Hersek-Neretva Kantonunun idarî merkezi olan şehirdir. Neretva Nehri'nin kıyısında yer alan Mostar, Hersek'in başkentidir. Adı Boşnakçada ve diğer Slav dillerinde "
köprü" anlamına gelir. Evliya Çelebi de Mostar'ın "köprülü şehir" manasına geldiğini belirtir. Osmanlı döneminde Mostar'da birçok şair ve ilim adamı yetişmiştir. Mostar'ın tarihî eserleri arasında özellikle Mostar Köprüsü, Mostar Kalesi, Nasuh Ağa Camii, Karagöz Bey Camii ve Medresesi, Keyvan Kâhya Camii ve Medresesi, Koski Mehmed Paşa Camii ve Medresesi sayılabilir. Mostar'ı ziyaret için en uygun zaman Mayıs ayıdır.
Mostar'ın asırlık Osmanlı konakları
Guizhou Eyaleti, Çin (Guizhou Province, China)
Guizhou, güneybatı Çin'de Yunnan-Guizhou Platosu'nun doğusunda yer alan bir eyalettir. Eyalet başkenti Guiyang'dır. Guizhou genelde dağlık bir yapıya sahiptir; ancak batıdan doğuya ve güneye gidildikçe düzlükler artar. Subtropikal nemli bir iklime sahiptir. Mevsimler çok az değişiklik gösterir. Tabiat manzaraları, iyi muhafaza edilmiş antik tarihi eserleri ile öne çıkar. Doğal ortamının güzelliği ile tanınan Guizhou eyaletinde UNESCO Dünya Mirasları Listesi'nde yer alan 4 alan bulunuyor. Guizhou, Çin'de en fazla dünya mirasına ev sahipliği yapan eyalet konumunda. Nisan-Mayıs ayları ziyaret için en uygun zamandır.
Tohoku, Japonya (Tohoku, Japan)
Tohoku
sert bir iklime sahip uzak ve doğal bir bölge olarak bilinir. Japonya'nın tamamında olduğu gibi dağlar burada da büyük yer kaplar. Yüzölçümü 326,71 km² olan kasabanın ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalıdır. Ülkenin pirinç ihtiyacının % 20'sini karşılar. 11 Mart 2011 tarihinde yaşanan Tohoku depremi ve tsunamisi sonucu bölge ağır zarar görmüştür. Yıl boyu ziyaret edebilirsiniz.