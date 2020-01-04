2020 yılının mutlaka görülmesi gereken yerleri

Mostar, Bosna-Hersek'te Hersek bölgesinin en büyük şehri ve Bosna-Hersek Federasyonu'na bağlı Hersek-Neretva Kantonunun idarî merkezi olan şehirdir. Neretva Nehri'nin kıyısında yer alan Mostar, Hersek'in başkentidir. Adı Boşnakçada ve diğer Slav dillerinde "köprü" anlamına gelir. Evliya Çelebi de Mostar'ın "köprülü şehir" manasına geldiğini belirtir. Osmanlı döneminde Mostar'da birçok şair ve ilim adamı yetişmiştir. Mostar'ın tarihî eserleri arasında özellikle Mostar Köprüsü, Mostar Kalesi, Nasuh Ağa Camii, Karagöz Bey Camii ve Medresesi, Keyvan Kâhya Camii ve Medresesi, Koski Mehmed Paşa Camii ve Medresesi sayılabilir. Mostar'ı ziyaret için en uygun zaman Mayıs ayıdır.

Mostar'ın asırlık Osmanlı konakları