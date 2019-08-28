Yabancılar Osmanlı topraklarında nasıl seyahat ediyordu?

Batılılar için Doğu, her zaman bir gizem olmuştu. Batı'dan İran'a, Uzak Doğu'ya giderken izlenen yol Osmanlı topraklarından geçmekteydi. Özellikle de 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı, Batılıların ilgisini çekmeye başladı. Osmanlı topraklarına yapılan seyahatler çeşitli amaçları içeriyordu. Seyahat dışında tıp gibi bilimsel alanlarda araştırma yapmak, dil öğrenmek ya da diplomatik amaçlarla geliyorlardı.

Osmanlı topraklarında içindeki alanlarda seyahat etmeyi hem yabancılar hem de kendi vatandaşları için kurallara bağlamış ve bu kuralları uygulamıştı. Yüzyıllar boyu süren ve uygulanan kurallar zamanla yazılı hale getirilmeye başlamıştı.