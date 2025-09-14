Türklerin kayıp kenti "Togu Balık"

1 /10 TOGU BALIK













🔹 Kadim bir tarihe sahip olan Türkler, evvela Ötüken topraklarında yurt kurmuş ve oradan da tüm dünyaya yayılmışlardır. Farklı coğrafyalara yerleşseler bile eski Türk gelenek ve göreneklerine sahip çıkmışlardır.

🔹 Zamanla yerleşik hayata geçen Türkler de olmuştur. İşte, bu dönemlerde Türk tarihine has özellikler barındıran şehirler kurulmuş. Bunlardan biri de uzun zamandır kayıp olan "Togu Balık"tır.