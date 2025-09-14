Türklerin kayıp kenti "Togu Balık"
Tarihi 600'lü yıllara dayanan Togu Balık, Moğolistan'ın Tuul Vadisi'nde gerçekleştirilen kazı sonrası gün yüzüne çıktı. "Doğu Şehri" manasına gelen bu yer, tarihte adına sıkça rastladığımız Dokuz Oğuzlara ait. Aynı zamanda bu kazı çalışmasıyla birlikte 800'e yakın tarihi eser de ortaya çıkmış oldu. Yaklaşık 30 yıllık bir çalışmanın başladığını aktaran arkeologlar, bu eserlerle birlikte Türk tarihi hakkında daha fazla bilgi sahibi olabileceğimizi de belirttiler. İşte, Türklerin kadim şehri Togu Balık...
🔹 Kadim bir tarihe sahip olan Türkler, evvela Ötüken topraklarında yurt kurmuş ve oradan da tüm dünyaya yayılmışlardır. Farklı coğrafyalara yerleşseler bile eski Türk gelenek ve göreneklerine sahip çıkmışlardır.
🔹 Zamanla yerleşik hayata geçen Türkler de olmuştur. İşte, bu dönemlerde Türk tarihine has özellikler barındıran şehirler kurulmuş. Bunlardan biri de uzun zamandır kayıp olan "Togu Balık"tır.
🔹 Orhun Abidelerinde adı geçen tarihi yer, "Togu Balık" bulundu. "Doğu Şehri" manasına gelen bu yer, Dokuz Oğuzlara ait. Tokuz Oğuzların adı ilk defa Türk tarihini aydınlatan Orhun Abidelerinde geçmektedir.
🔹 Tokuz veya Dokuz Oğuz tabiri, "Dokuz boydan oluşan Oğuzlar" manasını taşır. Dokuz Oğuzlar 627'de, en doğuda, Tula Irmağı civarında yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Çin kaynaklarında "Jiuxing" olarak anılırlar.
🔹 Dokuz Oğuzlar; Bugu, Hun, Bayırku, Tongra, İzgil, Ch'i-pi, A-pu-sse, Ku-lun-wu-ku ve Edizlerden oluşmakta. Bir Türk topluluğu olan Dokuz Oğuzlar, Uygurlara, Göktürk Devleti'ni yıkmasında yardımcı olmuşlardır.
🔹 Daha sonra Tokuz Oğuzlara, Uygurlar da eklenince "On Uygur" olarak anılırlar. Uygur ve Dokuz Oğuz birleşmesinden sonra Ötüken, Dokuz Oğuz ve Uygurların hakimiyetine girer.
🔹 Göktürkler kendi devletleri tekrar kurmak için harekete geçerler ve topraklarını ele geçiren Dokuz Oğuzlara karşı savaş açarlar. 682 yılında Dokuz Oğuzlar ile Göktürkler arasında gerçekleşen bu savaş tarihte, "İnekler Gölü Savaşı" olarak bilinir.
🔹 Bu savaş sonucunda Göktürkler, Ötüken'i tekrardan hakimiyetleri altına alırlar. Bunun sonucunda dağılan Dokuz Oğuzlardan kalan Türk boyları, II. Göktürk Devleti'nde bağımsızlıklarını bildirir.
🔹 Tarihi, 600'lü yıllara dayanan "Togu Balık", Moğolistan'ın Tuul Vadisi'nde yapılan kazı çalışmaları sonucu ortaya çıktı.
🔹 Togu Balık'ın keşfi, belki de Türk tarihi açısından bu zamana kadar bulunmuş en önemli keşiflerden biri. Başlatılan bu araştırma tam 30 kişilik bir ekipten oluşmakta.