Tarihte ilklere imza atan Türk kadınları
Kadınlar, insanlık tarihi boyunca pek çok ilke imza attılar. Milletimiz daima kadınlarına değer vererek onları toplumsal meselelerde destekledi. Bilhassa yirminci yüzyıl başlarında ortaya koydukları başarılar ile mücadeleci bir tutuma giren kadınlarımız, birçok alanda dünya kadınları için bir rol model oldu.
Giriş Tarihi: 08.03.2022
20:12
Güncelleme Tarihi: 08.03.2022
21:45
📌 Milletimiz yüzyıllar boyunca dinimiz ve fıtratımız gereği kadınlara en ciddi değeri gösteren kavimdir. Saygı ve sevgi gösterilen kadınlar milletimizin tarih sahnesinde aldığı rolde, gösterdikleri başarılar ile öne çıkar. Fedakar ve csur bir tavra sahip olan kadınlarımız kendilerini tarih boyunca asla geriye çekmeyerek dünyaya dürüstlük, cesaret ve hamiyet örneği teşkil ederler. Bilhassa Dünya Savaşı, 93 Harbi, İstiklal Mücadelesi gibi ehemniyetli noktalarda cephe ve gerisi daima kadınlarımızın himayesinde oldu.
Kahraman Türk kadınlarının destansı mücadelesi
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93 Harbi olarak anılan 1877 - 1878 Rus Osmanlı Savaşı'nda Kafkas cephesi Osmanlılar için büyük bir ölçüde yıkım oluşturdu. Ruslar karşı hücum ile pek çok İslam toprağını işgal etti. Aziziye tablaları ise Rusların durdurulduğu nokta oldu. Burada "evladım anasız büyür de vatansız büyüyemez" sözleri ile hafızalarımıza kazınan Nene Hatun'un önemli bir payı vardı. 1855 - 1955 yılları arasında yaşayan Nene Hatun, 93 Harbi'nin en önemli simgelerindendi. Tabyalarda gösterdiği fedakarlık ve cesaretyle Ruslar'ın püskürmesinde ciddi bir payı olan Nene Hatun, Türk kadınının cesaretini temsil etti.
Nene Hatun'un hayatı ve hikayesi
📌 Milletimiz zor zamanda bünyesinden kahramanlar çıkarır.
1888 - 1955 yılları arasında yaşayan "Kara Fatma" lakaplı Fatma Seher Erden bu kahramanların en müstesnalarından biridir. İstiklal mücadelesinde gösterdiği fedakarlıklar ile orduya katılımı artıran Fatma hanım aynı zamanda çetesi ile bizzat çatışmalarda bulundu. I. İnönü, II. İnönü, Sakarya savaşı ve Büyük Taarruz'da çarpışan Kara Fatma İstiklal Harbi gazisi ve madalya sahibidir. Fatma Seher Erden mücadelesi, hırsı ve hamiyetverliği ile Türk kadınlarına büyük bir örnek oldu.
İstiklal mücadelesinin büyük kahramanı: 'Kara Fatma'
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1938 - 2019 yılları arasında yaşayan Ayşe Yüksel Şenler, bir kült metin haline gelen eseri " Huzur Sokağı" ile kuşakları tesiri altında bırakan bir yazardı. 1 960 ve 70'li yıllarda yazdığı yazılarla Müslümanların bilinç kazanması için didinen Şenler, hayatı boyunca mücadeleden geri durmayan bir mizaca sahipti. Yazdığı eserler ve verdiği konferanslardan sebebiyle pek çok kez yargılanan yazar, hak bildiği yolda konuşmaktan vazgeçmedi. Bu yönü ile ülkemizdeki genç kızlara örnek oldu.
Mücadeleci bir kalem: Şule Yüksel Şenler
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1912 - 2012 arasında yaşayan Semiha Es, ülkemizin iilk kadın savaş muhabiri ve fotoğrafcısıdır. Eşi Hikmet Feridun Es'in teşvikleri ile fotoğraf çekmeye başlayan Semiha Es'in fotoğraf sevgisi çocukluktan gelir. Kore savaşında üç yıl çekimler yapan Semiha hanım, sonrasında ise Vietnam savaşında mesleğini icra eder. İnsanların adım atmaktan geri durdukları her bölgede öne çıkan Es, cesareti ile Türk fotoğrafcılık tarihine adını yazdırır.
Divan şiirinin bilinen ilk kadın şairi: Zeynep Hatun