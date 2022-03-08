Tarihte ilklere imza atan Türk kadınları

📌93 Harbi olarak anılan 1877 - 1878 Rus Osmanlı Savaşı'nda Kafkas cephesi Osmanlılar için büyük bir ölçüde yıkım oluşturdu. Ruslar karşı hücum ile pek çok İslam toprağını işgal etti. Aziziye tablaları ise Rusların durdurulduğu nokta oldu. Burada "evladım anasız büyür de vatansız büyüyemez" sözleri ile hafızalarımıza kazınan Nene Hatun'un önemli bir payı vardı. 1855 - 1955 yılları arasında yaşayan Nene Hatun, 93 Harbi'nin en önemli simgelerindendi. Tabyalarda gösterdiği fedakarlık ve cesaretyle Ruslar'ın püskürmesinde ciddi bir payı olan Nene Hatun, Türk kadınının cesaretini temsil etti.

Nene Hatun'un hayatı ve hikayesi