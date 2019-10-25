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Tarihin gidişatını değiştiren savaşlara dair az bilinen gerçekler

Binlerce yıl boyunca yapılan sayısı bilinmeyen savaşların arasından bazıları, insanlık tarihi için belirleyici oldu. Fatih Sultan Mehmet, Topkapı surları önünde savaş pozisyonu almış olan askerlerine seslendiğinde; Hiroşima ve Nagazaki'yi haritadan silen atom bombasını atan uçağın komutanı Paul Tibbets, bombayı bırakın talimatını verdiğinde, akıllarında tek bir şey vardı; "düşmanı mağlup edip, savaşı kazanmak..." İşte sonuçları milyonlarca insanın geleceğini şekillendiren bu savaşların az bilinen gerçekleri…

Giriş Tarihi: 25.10.2019 14:04 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 16:06
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İkinci Dünya Savaşı'nın zihinlere kazınan en acı yanlarından biri de toplama ve imha kamplarında işlenen katliamlardı. Naziler, toplu katliam işlemek için çeşitli ülkelerde imha kampları kurdu.

Polonya'daki Auschwitz-Birkenau Kampı, bu kampların en büyüğüydü. Kampa gönderilen 1,3 milyon kişiden 1,1 milyonu katledildi.

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İkinci Dünya Savaşı'nın sürdüğü 6 yıl boyunca asker ve sivil 60 milyondan fazla kişi hayatını kaybetti. Bu rakam, 1940'lı yıllarda 2,3 milyar olan dünya nüfusunun yüzde 3'ünü oluşturuyordu.

Savaşın sebep olduğu kıtlık ve hastalıklar nedeniyle hayatını kaybedenler de eklendiğinde ölü sayısı, ilerleyen yıllarda 80 milyona yaklaştı.

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ABD'nin iki atom bombalı saldırısında yaklaşık 150 bin vatandaşını kaybeden Japonya'nın teslim olmayı kabul etmesinin ardından İkinci Dünya Savaşı, 2 Eylül 1945'te sona erdi.

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Savaş sırasında ortalama bütçesi 1 trilyon dolar olan ABD, savaşa 341 milyar dolar yatırım yaptı.

Yaklaşık 400 milyar dolarlık bütçeye sahip Nazi Almanyası'nın askeri harcamaları 272 milyar dolar, 350 milyar dolar bütçeli Sovyetler Birliği'nin askeri harcamaları ise 192 milyar dolardı. İngiltere de 340 milyar dolarlık bütçesinin 120 milyar dolarını savaşa ayırmak zorunda kaldı.

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Savaşın etkilediği ülkelerde yaşanan sınır dışı ve zorunlu tahliye gibi uygulamalar, milyonlarca insanı yerinden etti.

Nazi Almanyası'nın ırkçı politikaları yüzünden Avrupa'nın çeşitli bölgelerindeki çok sayıda Yahudi yerlerinden edilirken Finlandiya, Polonya, Baltık ülkeleri, Sırbistan ve Macaristan'dan da birçok sivil göçe zorlandı.

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