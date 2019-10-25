Tarihin gidişatını değiştiren savaşlara dair az bilinen gerçekler

Savaş sırasında ortalama bütçesi 1 trilyon dolar olan ABD, savaşa 341 milyar dolar yatırım yaptı.

Yaklaşık 400 milyar dolarlık bütçeye sahip Nazi Almanyası'nın askeri harcamaları 272 milyar dolar, 350 milyar dolar bütçeli Sovyetler Birliği'nin askeri harcamaları ise 192 milyar dolardı. İngiltere de 340 milyar dolarlık bütçesinin 120 milyar dolarını savaşa ayırmak zorunda kaldı.