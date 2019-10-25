Tarihin gidişatını değiştiren savaşlara dair az bilinen gerçekler
Tarihin gidişatını değiştiren savaşlara dair az bilinen gerçekler
Binlerce yıl boyunca yapılan sayısı bilinmeyen savaşların arasından bazıları, insanlık tarihi için belirleyici oldu. Fatih Sultan Mehmet, Topkapı surları önünde savaş pozisyonu almış olan askerlerine seslendiğinde; Hiroşima ve Nagazaki'yi haritadan silen atom bombasını atan uçağın komutanı Paul Tibbets, bombayı bırakın talimatını verdiğinde, akıllarında tek bir şey vardı; "düşmanı mağlup edip, savaşı kazanmak..." İşte sonuçları milyonlarca insanın geleceğini şekillendiren bu savaşların az bilinen gerçekleri…
Giriş Tarihi: 25.10.2019
14:04
Güncelleme Tarihi: 25.10.2019
16:06