Tarihin en büyük komutanlarından Büyük İskender'i kim öldürdü?

🔸 Makedonya Kralı III. İskender, M.Ö. 356 yılında, Kral II. Filip ve eşi Olympias'ın (Epirus Kralı Neoptolemus I'in kızı) çocuğu olarak dünyaya geldi. Bu doğumla ilgili birçok efsane bulunmaktadır; ancak bu hikayelerin bazıları, İskender'in başarılarını ilahi bir kaynağa atfetme çabası olarak değerlendirilebilir.

🔸 Gençlik yıllarında, İskender, İliryalı öğretmen Leonidas ve ünlü filozof Aristoteles tarafından eğitim aldı. Aristoteles'in gözetiminde, genç prens felsefe, tıp, sanat, din, ahlak ve mantık gibi konularda derin bilgiler edindi.