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Tarihin en büyük komutanlarından Büyük İskender'i kim öldürdü?

Makedonya Kralı III. İskender, tarih sayfalarında adından çokça bahsettiren güçlü bir tarih figürüdür. Popüler tarihte daha çok Büyük İskender olarak bilinen bu genç kral, 33 yaşına gelmeden önce bilinen dünyanın çoğunu fethetmesiyle ünlüdür. Cesareti ve askeri dehasıyla tanınan Büyük İskender, daha tahta çıktığı ilk yıllardan itibaren genç yaşına rağmen büyük bir lider olarak umut vaat etmişti. Hızla yükselerek, karşısına çıkan her engeli aşan durdurulamaz bir komutan haline geldi. Makedonya Kralı olarak Balkanlar'dan günümüz Pakistan'ına kadar uzanan geniş bir coğrafyayı kısa sürede fethetmişti.

Giriş Tarihi: 12.08.2024 16:05 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 16:12
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🔸 Makedonya Kralı III. İskender, M.Ö. 356 yılında, Kral II. Filip ve eşi Olympias'ın (Epirus Kralı Neoptolemus I'in kızı) çocuğu olarak dünyaya geldi. Bu doğumla ilgili birçok efsane bulunmaktadır; ancak bu hikayelerin bazıları, İskender'in başarılarını ilahi bir kaynağa atfetme çabası olarak değerlendirilebilir.

🔸 Gençlik yıllarında, İskender, İliryalı öğretmen Leonidas ve ünlü filozof Aristoteles tarafından eğitim aldı. Aristoteles'in gözetiminde, genç prens felsefe, tıp, sanat, din, ahlak ve mantık gibi konularda derin bilgiler edindi.

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🔸 İskender, genç yaşta büyük başarılara imza atarak babası II. Filip ve çevresindekilerden büyük takdir topladı. 12 veya 13 yaşlarındayken, başkalarının evcilleştiremediği vahşi bir atı evcilleştirme hedefi koydu. Genç prens, sonunda babasının kendisi için satın aldığı bu devasa aygırı başarıyla evcilleştirdi.

🔸 İskender, bu ata Bucephalus adını verdi ve birlikte, M.Ö. 326'da Hydaspes Savaşı'ndan sonra atın ölümüne kadar bilinen dünyayı fethettiler.

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🔸 16 yaşındayken babası II. Filip, Trakyalılarla savaş halindeyken Makedonya'nın yönetimini genç İskender'e bıraktı. Bu dönemde, İskender'in askeri dehası ilk kez ortaya çıktı.

🔸 Maedi olarak bilinen bir Trakya kabilesi isyan başlattığında, İskender bu isyanı başarıyla bastırarak yeteneklerini kanıtladı. Yıllar sonra, babası II. Filip ile birlikte Atinalılar ve Thebanlılar'ı yendikleri Chaeronea Muharebesi'nde de yer aldı.

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🔸 MÖ 336 yılında II. Filip suikasta uğrayınca, ordu komutanları ve askerleri İskender'i Makedonya Kralı ilan etti. Tahta çıktığında henüz 20 yaşında olan İskender, babasının Pers İmparatorluğu'nu fethetme planlarını devraldı.

🔸 Bu planlar, kısmen MÖ 480'de Yunanistan'a yapılan ikinci Pers istilasına karşılık olarak geliştirilmişti. Ancak İskender, Asya'ya doğru sefere çıkmadan önce Yunan şehir devletlerinde ortaya çıkan isyanları hızla bastırarak çoğunu kendi yönetimi altına aldı.

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Mısır'a kadar ulaştı
Mısır’a kadar ulaştı

🔸 MÖ 334'te, İskender yaklaşık 35.000 kişilik ordusuyla Anadolu ve Asya'nın önemli bir bölümünü ele geçirdi. Büyük İskender'in ordusu, süvari birlikleri, piyadeler, kraliyet taburları ve mühendisler, mimarlar, bilim insanları, saray görevlileri, tarihçiler ve arazi ölçümcüleri gibi çeşitli uzmanlardan oluşuyordu.

🔸 M.Ö. 332'nin başlarında Asya'nın önemli bir kısmını fethedip Sur şehrini yağmaladı ve Mısır'a kadar ulaştı, burada Firavun olarak taç giydi. Ardından Babil'i fethetti.

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