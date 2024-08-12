Tarihin en büyük komutanlarından Büyük İskender'i kim öldürdü?
Tarihin en büyük komutanlarından Büyük İskender'i kim öldürdü?
Makedonya Kralı III. İskender, tarih sayfalarında adından çokça bahsettiren güçlü bir tarih figürüdür. Popüler tarihte daha çok Büyük İskender olarak bilinen bu genç kral, 33 yaşına gelmeden önce bilinen dünyanın çoğunu fethetmesiyle ünlüdür. Cesareti ve askeri dehasıyla tanınan Büyük İskender, daha tahta çıktığı ilk yıllardan itibaren genç yaşına rağmen büyük bir lider olarak umut vaat etmişti. Hızla yükselerek, karşısına çıkan her engeli aşan durdurulamaz bir komutan haline geldi. Makedonya Kralı olarak Balkanlar'dan günümüz Pakistan'ına kadar uzanan geniş bir coğrafyayı kısa sürede fethetmişti.
Giriş Tarihi: 12.08.2024
16:05
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
16:12