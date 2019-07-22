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Tarihimizin ilk bisiklet fabrikası nasıl kuruldu?

Dünya tarihinde ilk bisiklet 1839 yılında icat edildi. 46 yıl sonra bir Amerikalının bisikletle Osmanlı topraklarında dolaşması ise dönemin gazetelerinde büyük yankı uyandırdı. Peki, Osmanlı'da bisiklet ne zaman yaygınlaşmaya başladı? İlk olarak hangi şehirlerde kullanıldı? Bisiklete olan tutkusu sebebiyle düzenlenen birçok yarışta birincilik kazanarak spor tarihine geçen Cavit Cav, tarihimizin ilk bisiklet fabrikasını nasıl kurdu?

Giriş Tarihi: 22.07.2019 16:02 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 15:05
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TÜRKİYE’NİN İLK BİSİKLET FABRİKASI
TÜRKİYE’NİN İLK BİSİKLET FABRİKASI

Cav Bisiklet Fabrikası, Türkiye'nin ilk bisiklet üretim tesisi olma özelliğini taşır. Fabrika Türkiye'nin bisiklet şampiyonu Cavit Cav tarafından 1925 yılında küçük bir imalathane olarak kuruldu.

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OSMANLI TOPRAKLARINA BİSİKLET NE ZAMAN GELDİ?
OSMANLI TOPRAKLARINA BİSİKLET NE ZAMAN GELDİ?

Osmanlı topraklarına ilk bisiklet 1885 yılında girdi. Tomas Istenafis isimli bir Amerikalının bisikletle Osmanlı topraklarından geçmesi gazetelerde bir hayli yankı uyandırdı.

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İSTANBUL BİSİKLETLE NE ZAMAN TANIŞTI?
İSTANBUL BİSİKLETLE NE ZAMAN TANIŞTI?

İlk bisiklet kullanımı İzmir ve Selanik gibi batı bölgelerinde görülür. İstanbul'un bisikletle tanışması ise 1895 yılını bulur. İstanbul halkının bisiklete alışması çok vakit almaz.

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POSTA VE POLİS TEŞKİLATINDA KULLANILIRDI
POSTA VE POLİS TEŞKİLATINDA KULLANILIRDI

Bisikletin posta ve polis teşkilatında kullanılmasıyla tarihi şehrin insanları için artık bisiklet fayton gibi tramvay gibi normal bir araç olarak algılanmaya başlanır.

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BİSİKLET YARIŞLARININ BİRİNCİSİ: CAVİT CAV
BİSİKLET YARIŞLARININ BİRİNCİSİ: CAVİT CAV

Bisikletin Osmanlı'ya girdiği yıllarda bisikletle tanışan Cavit Cav, bisiklete olan tutkusu sebebiyle düzenlenen birçok yarışta birincilik kazanarak spor tarihine geçti.

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