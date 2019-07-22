Tarihimizin ilk bisiklet fabrikası nasıl kuruldu?

Dünya tarihinde ilk bisiklet 1839 yılında icat edildi. 46 yıl sonra bir Amerikalının bisikletle Osmanlı topraklarında dolaşması ise dönemin gazetelerinde büyük yankı uyandırdı. Peki, Osmanlı'da bisiklet ne zaman yaygınlaşmaya başladı? İlk olarak hangi şehirlerde kullanıldı? Bisiklete olan tutkusu sebebiyle düzenlenen birçok yarışta birincilik kazanarak spor tarihine geçen Cavit Cav, tarihimizin ilk bisiklet fabrikasını nasıl kurdu?