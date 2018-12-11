Tarih sahnesinden beyaz perdeye: Koca Yusuf
Dünya güreş tarihine adını altın harflerle yazdıran bir isim, Koca Yusuf. Genç yaşlarda
"Başpehlivanlık" unvanı aldı; mindere çıkan ve grekoromen güreşi yapan ilk Türk pehlivanı oldu. Tüm cihana "Korkunç Türk" lakabıyla nam salan Koca Yusuf, bundan 120 yıl önce elim bir gemi kazası sonucu yaşamını yitirdi. Onun başarılarla dolu hayat hikâyesi, Sinehane tarafından gerçekleştirilecek film projesiyle beyazperdeye çıkmaya hazırlanıyor. Bu proje vesilesiyle "Koca Yusuf kimdir?" sorusunun cevabını ve onun yaşam öyküsünü sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 11.12.2018
16:07
Güncelleme Tarihi: 11.12.2018
16:29
BAŞARILARLA DOLU YAŞAMI BEYAZ PERDEDE
Turkuvaz Medya Grubu'nun sinema şirketi Sinehane, Türk sinema tarihine altın harflerle yazılacak iki dev projeyi sinemaseverlerle buluşturuyor.
"Korkunç Türk" lakabıyla dünya güreş tarihine ismini yazdıran Koca Yusuf'un hikâyesi, ölümünün 120'nci yıldönümünde beyazperdeye çıkmaya hazırlanıyor.
Bir köy çocuğunun, dünyaya nam salan kudretli bir başpehlivan olma hikâyesini anlatan film için; detaylı tarih araştırmaları, dönemin hatıraları, gazete haberleri ve hakkındaki efsanelerden yararlanılıyor.
Dünya minderlerindeki sportif başarılarının yanı sıra umutsuzluk içindeki bir milletin göğsünü kabartan tarihi başarılara da imza atan güreşçinin hazin biten hikâyesi için, Koca Yusuf'un çocukluk, gençlik ve güreş hayatı boyunca yaşadığı dönemin birebir canlandırılacağı platolar kurulacak. Yurtdışından spor sineması alanında uzmanlaşmış teknik ekip de görev yapacak.
Yaşam öyküsü tarih sahnesinden beyaz perdeye aktarılacak olan Koca Yusuf, 1857 yılında bugün Bulgaristan sınırlarında yer alan Şumnu Kasabası'nın Karalar Köyü'nde doğdu.
Babası İsmail ve dedesi, Yusuf'un ilk güreş ustaları oldu. Çocukluğu, milliyetçilik hareketleri nedeniyle Bulgarların Türk köylerini bastığı bir ortamda geçti.
"Deliormanlı Türk güreşçi" olarak da anılan Koca Yusuf'un, mindere çıkan ve grekoromen güreşi yapan ilk Türk pehlivanı olduğu sanılıyor.
GÜN BOYU SÜREN MÜCADELEDE 26 YILLIK BAŞPEHLİVANI YENDİ
Koca Yusuf, dönemin ünlü pehlivanlarından Şumnulu Dursun Pehlivan, Nasuhçulu Kel İsmail Pehlivan ve Pomak Osman tarafından yetiştirildi.
Kırkpınar tarihinde 26 yıl boyunca üst üste başpehlivanlığı elinde bulunduran ve Sultan Abdülaziz'in başpehlivanı olan Kel Aliço ile 1885 yılında güreşti. Sabah başlayan mücadele akşam sona erdi.
Kel Aliço, mücadele sırasında güreşi bırakmış ve kendi elleriyle
"Kırkpınar başpehlivanlığı" unvanını Koca Yusuf'a devretmişti.
DÖNEMİN PEHLİVANLARI ONUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KABUL ETTİLER
Kel Aliço'nun çırağı olan ve 18 yıl Kırkpınar başpehlivanlığını elinde bulundurduğu söylenen Adalı Halil'i iki kez ardı ardına yendi.
Sultan Abdülaziz, Sultan V. Murat ve Sultan II. Abdülhamid döneminde pek çok güreş yaptı.
Koca Yusuf ile çarpışan Kara Ahmet, Katrancı Mehmet, Kazandereli Memiş, Filiz Nurullah, Kurtdereli Mehmet ve Hergeleci İbrahim gibi ünlü pehlivanlar, onun kendilerinden üstün bir pehlivan olduğunu kabul ettiler.
KOCA YUSUF’UN TEK YENİLGİSİ
Koca Yusuf'u yenebilen tek pehlivanın Kavalalı Çolak Mümin Pehlivan olduğu iddia edilir.
1894 yılında Rami'de yapılan ve Kel Aliço'nun hakem olduğu bir karşılaşmada Çolak Mümin, Koca Yusuf'u açık düşürmüştür.
Hakem Aliço, bu durumu yenik sayınca, Yusuf tek yenilgisini almıştır. Çolak Mümin'in bu maçta sakatlanması nedeniyle güreş hayatına devam edemediği rivayet edilir.