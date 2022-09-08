Tarih öğrenmenin faydaları
İnsanlık için büyük bir birikim olan tarih, kendisinden istifade edildiği takdirde hayatı güzelleştirici ve hata önleyici bir role bürünür. Bir ilim dalı da olan bu saha, geçmişle geleceğin arasındaki en sağlam köprüdür. Devletler için gereklilik iken insan için önemli bir dayanak ve sığınma noktasıdır. Tarihi olayları okumanın insan hayatına kattığı pek çok fayda vardır. Gelin, tarih öğrenmenin bize neler katacağına birlikte bakalım.
Giriş Tarihi: 08.09.2022
10:41
Güncelleme Tarihi: 08.09.2022
11:24
Toplumuzda tarih merakının oldukça yüksek olduğu görülür.
🔷 En basit tanımıyla tarih,
"geçmiş zamanın incelenmesi" olarak ifade edilir. Bu alana dair tarihçiler tarafından yapılmış pek tanım bulunur.
🔷 Sözlükte tarih şöyle tanımlanır:
"Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyeti inceleyen bilim."
Tarihi metinleri okumaya yardımcı olan sözlükler
Kur'an'ı Kerim'in tarih vurgusu
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Kur'an-ı Kerim'de tarihten pek çok örnekler verilir. Yirmi yedi peygamberin hayatından bahsedilen rehber kitabımızda tarihi olayların anlatılması bizlere bu alanı okumanın ne denli önemli olduğuna işaret eder.
🔷 Yüce Allah (CC) bizlere misaller vererek ibret almamızı ister. Kitabımız,
geçmiş kavimlerin nasıl yok olduğunu ve kötü bir hayat sürenlerin sonlarının ne olduğunu bildirirek bize büyük bir ders verir.
Kur'an'da geçen kıssalar
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sözüyle "Tarih, muazzam bir erken uyarma sistemidir" Norman Cousins, tarihin gelecek olaylarla ilgili ipucunu verdiğine vurgu yapar.
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Tarih bizi kahin yapmaz ancak gelecekte yaşanabilecek olaylar hakkında tahminler yürütmemize imkan vererek bizleri olaylara hazırlıklı hale getirir.
Eylül ayında gerçekleşen tarihi olaylar
🔷 Tarihin en önemli faydalarından biri de geçmişte denenmiş işlerin sonuçlarını çıplak gözle görülebilmesini sağlamasıdır.
Bu aktarım bugün yaşayan insanın aynı hataları yapmaması için büyük bir imkandır.
🔷 Nitekim Amerikalı yazar
George Santayana, "Geçmişi unutanlar onu yeniden yaşamaya mahkumdurlar" diyerek bu gerçeğe dikkat çeker.
Ayasofya'nın gizli tünelleri
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"Tarih bilmeyen diplomat, pusuladan anlamayan kaptana benzer, her ikisinde de karaya oturma tehlikesi, kaçınılmaz sonuçtur" diyen Cevdet Paşa, bir devlet için tarihin ne kadar mühim olduğunu belirtir. Tarih devletlere doğru adım atma ve dünyayı okuma imkanı verir.
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Bir devlet, uluslararası alanda adım atmadan önce tarihte yaptığı anlaşmaları, yaşadığı olayları bilmek zorundadır.
Cevdet Paşa kimdir?