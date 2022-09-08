Tarih öğrenmenin faydaları

🔷 Kur'an-ı Kerim'de tarihten pek çok örnekler verilir. Yirmi yedi peygamberin hayatından bahsedilen rehber kitabımızda tarihi olayların anlatılması bizlere bu alanı okumanın ne denli önemli olduğuna işaret eder.

🔷 Yüce Allah (CC) bizlere misaller vererek ibret almamızı ister. Kitabımız, geçmiş kavimlerin nasıl yok olduğunu ve kötü bir hayat sürenlerin sonlarının ne olduğunu bildirirek bize büyük bir ders verir.