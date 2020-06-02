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Sultan Abdülhamid'in fotoğraf albümünde yer alan Kızılderililer

Osmanlı İmparatorluğu ile ABD arasındaki ilişkiler Amerika'nın bağımsızlığını kazanmasından kısa bir süre sonra başladı. Washington'da bulunan Smithsonian Enstitüsü, Osmanlı ile arasındaki kültürel bağları geliştirmek için Sultan ll. Abdülhamid'e 125 yerli Amerikalı portresinden oluşan bir fotoğraf koleksiyonu hediye etti. Bu arşivde Amerikan yerlilerinin reis, savaşçı, öğrenci, çocuk ve kadın fotoğrafları yer alıyordu. Bunların dışında Sultan'ın arşivinde bizzat kendisinin gönderdiği heyetin çektiği Kızılderili fotoğrafları da bulunuyordu. İşte Sultan Abdülhamid'in fotoğraf albümünde yer alan Kızılderililer...

Giriş Tarihi: 02.06.2020 08:52 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 09:23
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Spotted Tail nam Dakota rüesasından bir reisin resmi

Tarihteki ilk fotoğrafı, Fransız Joseph Nicephore Niepce çekti. 1826 yılında bu fotoğrafı 8 saat pozlayarak ele etti.

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"White Thunder" yahud Dakota Kabilesi reisi nam tablo

Dünyaya duyurulmasıyla hızla yayıldı. İlk meraklılar ilginç buldukları her yerin fotoğrafını çekmeye başladı.

Osmanlı'daki mahkumlar

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"Red Cloud" yahud Dakota Reisi namıyla bir tablo

İnsanları etkisi altına alan bu önemli icat, Osmanlı'da büyük yankı uyandırdı ve kısa zamanda kabul gördü.

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Crow İndians Dağlıları heyet-i murahhasları

II. Mahmut'un vefat ettiği ilan edilen fotoğraf kısa sürede benimsendi. II. Mahmut'tan sonra tahta geçen padişahlar fotoğraf sanatını desteklediler.

Sultan Abdülhamid'in arşivinden Osmanlı fotoğrafları

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Amerika'da İndiana Kıt'asında İndianalılar Heyet-i Murahhasları

"Her fotoğraf bir fikirdir" diyen II. Abdülhamid, hükümdarlığı boyunca ülkesinin çeşitli alanlardaki gelişimini görmek için fotoğraf sanatından da yararlandı.

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