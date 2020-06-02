Sultan Abdülhamid'in fotoğraf albümünde yer alan Kızılderililer

Osmanlı İmparatorluğu ile ABD arasındaki ilişkiler Amerika'nın bağımsızlığını kazanmasından kısa bir süre sonra başladı. Washington'da bulunan Smithsonian Enstitüsü, Osmanlı ile arasındaki kültürel bağları geliştirmek için Sultan ll. Abdülhamid'e 125 yerli Amerikalı portresinden oluşan bir fotoğraf koleksiyonu hediye etti. Bu arşivde Amerikan yerlilerinin reis, savaşçı, öğrenci, çocuk ve kadın fotoğrafları yer alıyordu. Bunların dışında Sultan'ın arşivinde bizzat kendisinin gönderdiği heyetin çektiği Kızılderili fotoğrafları da bulunuyordu. İşte Sultan Abdülhamid'in fotoğraf albümünde yer alan Kızılderililer...