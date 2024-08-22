Ruanda Soykırımı: 100 gün süren karanlık

🔶 Ruanda nüfusunun %97'sini oluşturan iki ana etnik grup vardı: Hutular ve Tutsiler. Onlarca yıl barış içinde yaşamış olan Ruanda halkı, 1994 yılında yaşanan bir fikir ayrılığı(!) nedeniyle büyük bir bölünme yaşadı. Bu ayrılık, sonrasında ülke nüfusunun neredeyse %15'ini yok edecek kanlı bir katliama yol açtı.

🔷 Bu fikir ayrılığının sebebi elbette 500 yılı aşkın süredir olduğu gibi beyaz insanın Afrika'yı sömürge kıtası haline getirmesiyle bağlantılıdır. 1914'te başlayan Birinci Dünya Savaşı'ndan yenilgiyle ayrılan Almanya 1899 yılından bu yana sömürge olarak kullandığı Ruanda'dan ayrılmak zorunda kalmıştı.