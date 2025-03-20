Paris’i İstanbul’a bağlayan Şark Ekspresi’nin inanılmaz hikayesi

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◾ Paris ve İstanbul arasında yaptığı efsanevi yolculuklarla akıllarda kalan Orient Express, ülkemizde daha çok Şark Ekspresi olarak bilindi. 1883 - 1977 yılları arasında süren macera dolu yolculuklara pek çok ünlü isim eşlik etmişti.

◾ Edebiyatçılar, bürokratlar, Avrupa sosyete, kraliyet üyeleri başta olmak üzere pek çok sınıfa hizmet veren ekspres, iki dünya savaşı ve bir soğuk savaşa şahitlik etmiş, iki yüzyıla sığmıştı.

TREN YOLCULUĞU SEVENLERİN BİLMESİ GEREKEN ROTALAR