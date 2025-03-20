Paris'i İstanbul'a bağlayan Şark Ekspresi'nin inanılmaz hikayesi
1883 - 1977 arasında Paris ve İstanbul'u birbirine bağlayan Şark Ekspresi, raylar üzerinde insanları olduğu kadar hayali kahramanları da taşımıştı. Zenginlerin, bürokratların ve edebiyatçıların treni olarak bilinen Orient Express, iki dünya savaşı sırasında hizmet veremese de I. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın, II. Dünya Savaşı'nda ise Fransa'nın teslimiyetine şahitlik etmişti. Hakkında kitaplar yazılan, filmler çekilen ve müzikler söylenen Paris'i İstanbul'a bağlayan Şark Ekspresi'nin inanılmaz hikayesini araştırdık.
◾ Paris ve İstanbul arasında yaptığı efsanevi yolculuklarla akıllarda kalan Orient Express, ülkemizde daha çok Şark Ekspresi olarak bilindi. 1883 - 1977 yılları arasında süren macera dolu yolculuklara pek çok ünlü isim eşlik etmişti.
◾ Edebiyatçılar, bürokratlar, Avrupa sosyete, kraliyet üyeleri başta olmak üzere pek çok sınıfa hizmet veren ekspres, iki dünya savaşı ve bir soğuk savaşa şahitlik etmiş, iki yüzyıla sığmıştı.
◾ Simgesel anlamda Doğu ile Batı'yı birbirine bağlama noktasında ilk olan Şark Ekspresi sadece yolcuları değil Paris'ten İstanbul'a bir kültür ve ticaret akışını da simgeliyordu.
◾ Avrupa'nın ilk lüks treni olan Şark Ekspresi, seyahat kanallarının gelişmesine katkı sağladı. Georges Nagelmacker'in kurduğu Wagons-Lits şirketine ait Orient Express, "Trenlerin Kralı, Kralların Treni" olarak anılmaktaydı.
◾ 1919'a kadar olan rotasını yaklaşık seksen saatte tamamlayan ekspres, zamanının ötesinde bir hıza sahipti. O dönemde sadece saraylarda rastlanabilecek bir lüks anlayışına sahip olan tren ile seyahat etmek özellikle zenginler arasında bir statü göstergesi haline gelmişti.
◾ Tren içinde hızla kaideler oluşmuştu. Öyle ki yemek vagonuna davet kıyafeti ile katılmamak bir görgüsüzlüktü. Ayrıca misafirler gün içinde birkaç kez kıyafet değiştirirlerdi.
◾ Ekspresin ilk seferinde yerli ve yabancı pek çok önemli isim hazır bulunmuştu. Bürokratlar, memurlar, diplomatlar ve Avrupa sosyetesinin dışında The Times muhabiri Edmond About da yer almıştı.
Edmond About kimdir?
1828 - 1885 yılları arasında yaşayan yazar, yayıncı ve roman yazarıdır.
◾ Muhabirlik dışında roman yazan ve düzenli olarak çeşitli ülkelere seyahatler gerçekleştiren bir seyyah olan About, Orient Ekspresi'ni, "Tekerlekler üzerinde 3 ev, 17.5 metre boyunda, kristal ve ahşaptan, gaz lambasıyla ışıldayan ve en az Paris'te pahalı bir apartman dairesi kadar konforlu" cümleleri ile anmıştı.
◾ Ekspres teknik olarak iyi donatılmış, her türlü lüks ve konforun bozulmaması amaçlanmıştı. Zira şartlardan dolayı yer yer durmalar olsa da Orient Ekspres sürekli yoluna devam etmişti. Ekspresin teknik kapasitesi ise şöyleydi:
↪ 2 Bagaj arabası
↪ 16 yataklı uyku vagonu
↪ 14 yataklı uyku vagonu
↪ Restaurant vagonu
↪ 13 yataklı uyku vagonu