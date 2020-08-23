Osmanlı'nın sosyal yaşamına ışık tutan çarşı ressamları
Osmanlı'nın sosyal yaşamına ışık tutan çarşı ressamları
Osmanlı tasvir sanatlarında önemli bir grubu simgeleyen çarşı ressamları, bilhassa Batılı seyyahların ısmarladığı konularda resimler yapan profesyonel halk sanatçılarıydı. 17. yüzyılda yaygınlaşan çarşı ressamlarının tasvirlerinde imparatorluk topraklarından her kesim insana rastlamak mümkündü. Peki, çarşı ressamları hangi tarz figürler ortaya koyuyordu? Bu ressamların tuvaline yansıyan Osmanlı toplumundaki en tuhaf tipler kimlerdi? İşte Osmanlı'daki çarşı ressamları hakkında ilginç bilgiler…
Giriş Tarihi: 23.08.2020
09:37
Güncelleme Tarihi: 23.08.2020
10:09