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Osmanlı'nın sosyal yaşamına ışık tutan çarşı ressamları

Osmanlı tasvir sanatlarında önemli bir grubu simgeleyen çarşı ressamları, bilhassa Batılı seyyahların ısmarladığı konularda resimler yapan profesyonel halk sanatçılarıydı. 17. yüzyılda yaygınlaşan çarşı ressamlarının tasvirlerinde imparatorluk topraklarından her kesim insana rastlamak mümkündü. Peki, çarşı ressamları hangi tarz figürler ortaya koyuyordu? Bu ressamların tuvaline yansıyan Osmanlı toplumundaki en tuhaf tipler kimlerdi? İşte Osmanlı'daki çarşı ressamları hakkında ilginç bilgiler…

Giriş Tarihi: 23.08.2020 09:37 Güncelleme Tarihi: 23.08.2020 10:09
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📌Osmanlı'da Matrakçı Nasuh seyahatte gördüklerini resmeden tek sanatçıydı. Ondan sonra imparatorluk topraklarında böyle sanatçılar yetişmedi. Fakat Osmanlı insanını betimleyen öyle bir grup vardı ki Türk sanatında önemli bir merhaleyi oluşturuyordu: Çarşı ressamları

Osmanlı'nın en önemli silahşoru; Matrakçı Nasuh

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📌Çarşı ressamları, çarşıda dükkânları olan, müşterilerin ısmarladığı konularda resimler yapan profesyonel halk ressamlarıydı. Bu ressamlar daha çok Avrupalı seyyahlar için Osmanlı'yı tasvir eden kıyafet albümleri yapıyordu.

📌17. yüzyılla birlikte albüm resimlerinin üretiminde belirgin bir artış gözlemlendi. Bu resimlerin çoğu saray dışında, "çarşı ressamları" olarak adlandırılan nakkaşlar tarafından yapılıyordu.

Ünlü ressamların tuvalinden Osmanlı sultanları

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📌Çarşı ressamları ayrıca saray için çalışmayan bağımsız ressamları ifade eden bir tabirdi. Saraydaki resim örneklerinden ayrı olarak bu resimler; daha "basit" bir anlatım ve ikonografiye sahipti.

📌Bu ressamların varlığı, 17.yüzyılda sarayın dışında da önemli bir sanat ortamı oluştuğuna işaret etmekteydi.

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📌İmparatorluk topraklarına gelen yabancılar, seyyahlar günümüzde hediyelik çeşitli eşyaların alınması gibi doğuyu ilgi çekici kılan bu kıyafet albümlerini ülkelerine götürmüşlerdi.

📌Bu şekilde kıyafet albümlerinin neredeyse tamamı günümüzde Avrupalı müzelerinde bulunuyor.

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📌Çarşı ressamları genellikle halk destanları ve Batılı müşterilerinin ısmarladıkları kıyafet albümlerinin çizimlerini yapardı. Çizilen resimlerin altına yazılar da iliştirilirdi.

📌Sade üslubu benimseyen nakkaşların resimleri imparatorluk topraklarını aşarak Viyana, Paris, Londra, Berlin, Stockholm, Venedik ve Varşova kütüphanelerine kadar ulaştı.

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