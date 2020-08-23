Osmanlı'nın sosyal yaşamına ışık tutan çarşı ressamları

📌Çarşı ressamları, çarşıda dükkânları olan, müşterilerin ısmarladığı konularda resimler yapan profesyonel halk ressamlarıydı. Bu ressamlar daha çok Avrupalı seyyahlar için Osmanlı'yı tasvir eden kıyafet albümleri yapıyordu.

📌17. yüzyılla birlikte albüm resimlerinin üretiminde belirgin bir artış gözlemlendi. Bu resimlerin çoğu saray dışında, "çarşı ressamları" olarak adlandırılan nakkaşlar tarafından yapılıyordu.

Ünlü ressamların tuvalinden Osmanlı sultanları