Ünlü ressamların tuvalinden Osmanlı sultanları

📌Çoğu kez bizzat padişahın siparişi üzerine yapılan bu portrelerin gerçekçi olmasındaki en önemli etken, nakkaşların padişahı yakından görme olanağına erişmiş olmalarıydı.

📌Osmanlı nakkaşlarının yanı sıra, Avrupalı ressamlar tarafından da çok sayıda padişah portresi yapılmıştı.

📌Batılı ressamlar, kimi zaman minyatür portrelerden, kimi zaman erken tarihli gravürlerden esinlenerek, kimi zaman da hayali olarak Avrupa'daki Osmanlı imajına uygun olan padişah portreleri ortaya koymuşlardı.

Fausto Zonaro'nun, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'a ilk girişini tasvir ettiği resim. (Zonaro kendisini Fatih'in solundaki siyah cübbeli olarak konumlandırmıştı. İkisinin yaşadığı dönem arasında 400 yıllık fark bulunuyor.)