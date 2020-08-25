Osmanlı’nın köprü projesine Michelangelo talipti
İtalyan Rönesans döneminin ünlü ressam, heykeltıraş, mimar ve şairi Michelangelo, Osmanlı'da Sultan II. Bayezid'in hüküm sürdüğü dönemde yaşadı. Bayezid'in İstanbul'a köprü yaptırma isteğini duyan Michelangelo, Eminönü ile Karaköy'ü birbirine bağlayacak bir köprü tasarlamak için Osmanlı'ya gelmeyi planlamıştı. Peki, bu ünlü dahinin Osmanlı topraklarına gelmesi neden mümkün olmadı?
Giriş Tarihi: 25.08.2020
10:02
HALİÇ ‘ALTIN BOYNUZ’ OLARAK ANILIRDI
İstanbul, asırlar boyunca tüm dünyayı kendine hayran bırakan doğal bir güzelliği içinde barındırdı. Masmavi sularıyla büyüleyen Boğaz'a açılan Haliç, İstanbul'un tarihi semtleri Eminönü ile Karaköy'ü birbirinden ayırıyordu.
Daha çok
"Altın boynuz" olarak bahsedilen Haliç'le ilgili, tarihten günümüze gelen iki rivayet bulunuyor.
HALİÇ İLE İLGİLİ İKİ RİVAYET
Bu rivayetlerin ilki, Kapalı Çarşı'da yüzyıllardır işlenen altınla ilgili. İşlenen altın tozları, ister istemez sokaklara dağılıyor; yağmur ve su akıntılarıyla Haliç'e dökülüyor. Bu nedenle
"altın" ismini alan Haliç, şeklinden dolayı da "boynuz" ismini alıyor.
Diğer rivayete göre ise Bizans, İstanbul'u kaybedeceğini anlayınca,
"nasıl olsa yeniden alırız" düşüncesiyle, kraliyet mücevherlerini bir gemiye koyuyor ve gemiyi batırıyor. Ancak daha sonra bu gemiyi çıkarmak mümkün olmuyor.
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HALİÇ’İ AŞACAK KÖPRÜ, BİZANS’IN DA HAYALİYDİ
Asırlar boyunca
"Altın Boynuz" olarak anılan Haliç'in iki yakasını bir araya getirmek, tarih boyunca her hükümdarın gerçekleştirmek istediği bir proje oldu.
Bizans İmparatoru Justinyen döneminde, Haliç'e köprü yapma çalışmaları oldu. Burada yapılan ilk köprüler, Ayvansaray ve Kâğıthane'de kuruldu; ancak 1204 yılındaki Haçlı Seferleri sırasında, her şey gibi o da yerle bir edildi.
AVRUPA’NIN ÖNEMLİ İSİMLERİ II. BAYEZİD’E MEKTUP YAZDI
İstanbul'da Osmanlı'nın hüküm sürdüğü 16'ıncı yüzyılda, dönemin sultanı II. Bayezid, Haliç üzerinde yolcuların geçmesi ve eşya nakli için bir köprü yaptırmak istedi. O dönemde İtalya'da yaşayan Leonardo da Vinci'nin ünü ise sınırları aşmıştı.
Osmanlı sultanının köprü yaptırma isteğini duyan Da Vinci, bu fikri hayata geçirmek istediğini bir mektupla II. Bayezid'e iletmişti. Bu mektuba, herhangi bir cevap verilip verilmediği bilinmiyor; ancak Leonardo'nun tekliflerinin olumlu karşılanmadığı bir gerçek.
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İSTANBUL’A KÖPRÜ YAPMAYA MICHELANGELO DA TALİPTİ
İtalyan Rönesans döneminin ünlü ressam, heykeltıraş, mimar ve şairi Michelangelo da İstanbul'a köprü yapmak isteyen bir diğer isimdi.
16. yüzyılın başlarında Papa ile arası açılınca Roma'dan kaçmış ve Papa'nın ulaşamayacağı tek yer olan Osmanlı İmparatorluğu'na sığınmayı düşünmüştü.