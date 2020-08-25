Osmanlı’nın köprü projesine Michelangelo talipti

Bu rivayetlerin ilki, Kapalı Çarşı'da yüzyıllardır işlenen altınla ilgili. İşlenen altın tozları, ister istemez sokaklara dağılıyor; yağmur ve su akıntılarıyla Haliç'e dökülüyor. Bu nedenle "altın" ismini alan Haliç, şeklinden dolayı da "boynuz" ismini alıyor.

Diğer rivayete göre ise Bizans, İstanbul'u kaybedeceğini anlayınca, "nasıl olsa yeniden alırız" düşüncesiyle, kraliyet mücevherlerini bir gemiye koyuyor ve gemiyi batırıyor. Ancak daha sonra bu gemiyi çıkarmak mümkün olmuyor.

Osmanlı mühendislik tarihinin ilk Boğaz köprüsü çalışması "Cisr-i Hamidi"