Osmanlı'nın en önemli ekonomik faaliyetlerinden sarraflık

🔶Sarraflar, altın ve gümüşün saflık derecesinin hangi karşılığa tekabül ettiğini iyi bilen kimselerdi. Sarraflar, altın ve gümüşü hassas terazilerde tartar ve bunun karşılığında belli bir ücret alırlardı. Peki, sarraflık ilk olarak ne zaman ortaya çıktı, eski medeniyetlerden itibaren tarihteki serüveni nasıldı?

🔶Paranın icadından önce insanların ihtiyaçlarını nasıl temin ettiğine dair birçoğumuzun az çok fikri vardır. Malum olduğu üzere eski medeniyetlerde paranın yerine altın ve gümüş kullanılırdı.

🔶Hammurabi kanunlarında da geçtiği üzere eski medeniyetlerden beri altın ve gümüş satışında arpa tanesi ölçü olarak kabul edilmişti. Hammurabi kanunlarında yapılan bir alışverişte kaç arpa tanesi gümüş ödeneceği belirtilmişti.

Osmanlı ekonomisinin can damarı; esnaf