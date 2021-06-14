Osmanlı'nın en önemli ekonomik faaliyetlerinden sarraflık
Osmanlı döneminde gayrimüslim tebaanın uğraştığı ticari faaliyetlerden biri sarraflıktı. Osmanlı ekonomik yapısında önemli roller üstlenen sarraflar, para finansı konusunda uzman kişilerdi. Peki, sarraflığın tarihi kökenleri nedir? Hz. Ömer, Yahudilerin sarraflık yapmasını neden yasakladı? Sarraflar, Osmanlı'nın iktisadi hayatını nasıl etkiledi?
Giriş Tarihi: 14.06.2021
15:48
Güncelleme Tarihi: 14.06.2021
16:27
SARRAFLIĞIN TARİHİ SERÜVENİ
🔶Sarraflar,
hangi karşılığa tekabül ettiğini iyi bilen kimselerdi. Sarraflar, altın ve gümüşün saflık derecesinin ve bunun karşılığında belli bir ücret alırlardı. Peki, sarraflık ilk olarak ne zaman ortaya çıktı, eski medeniyetlerden itibaren tarihteki serüveni nasıldı? altın ve gümüşü hassas terazilerde tartar
🔶Paranın icadından önce insanların ihtiyaçlarını nasıl temin ettiğine dair birçoğumuzun az çok fikri vardır. Malum olduğu üzere eski medeniyetlerde
paranın yerine altın ve gümüş kullanılırdı.
🔶Hammurabi kanunlarında da geçtiği üzere eski medeniyetlerden ber
Hammurabi kanunlarında yapılan bir alışverişte kaç arpa tanesi gümüş ödeneceği belirtilmişti. i altın ve gümüş satışında arpa tanesi ölçü olarak kabul edilmişti.
Osmanlı ekonomisinin can damarı; esnaf
PEYGAMBER EFENDİMİZ DÖNEMİNDE SARRAFLIK
🔶Efendimiz zamanında sarraflık toplumda oldukça yaygındı.
Resûl-i Ekrem, satın aldığı elbise karşılığında ödediği dirhemlerin bir kantarcı tarafından tartılmasını istemekteydi. (Müsned, IV, 352; Ebû Dâvûd, "Büyûʿ", 7)
🔶Efendimiz döneminde
ve bunun karşılığında da ücret alan kimseler bulunmaktaydı. çarşılarda dirhemleri tartan ( Abdülhay el-Kettânî, et-Terâtîbü'l-idâriyye)
🔶Efendimiz Medine'ye geldiğinde
Fakat çok dikkat ve titizlik gerektiren bu işe Yahudiler birtakım sarraflık işleriyle genel olarak Yahudiler ilgilenmekteydi. hileler karıştırıyorlardı.
🔶Bu durumun önünü kesmek ve Yahudilerin faizle iş görmelerini engellemek için
halifeliğinde valilere mektup göndererek Hıristiyan ve Yahudilerin Hz. Ömer, kasaplık ve sarraflık yapmalarını yasakladı.
Müslümanların ilk ticaret merkezi: Suku'l İslam
OSMANLI DÖNEMİNDE SARRAFLIK
🔶Osmanlı döneminde sarraflar ekonomik alanda kritik roller üstlenmekteydi. Osmanlı tarihinde sarraflar
görülmeye başlandı. 15. yüzyıldan itibaren
🔶Osmanlı'da ticaretin gelişmesiyle
ve bunlar arasındaki fiyat farkını da doğurdu. Bunun sonucunda yerli ve yabancı paraların kullanılması bir esnaf sınıfı doğdu: Sarraflar. para alıp satma ve aradaki farktan yararlanmayı meslek haline getiren
🔶Osmanlı'da
toplulukları sarraflık işiyle meşgul oluyordu. Rum, Yahudi ve Ermeni
🔶Genelde ticaretin canlı olduğu
faaliyet gösteren sarrafların mahiyeti zamanla değişiklik gösterdi. İstanbul'da
🔶İlk zamanlarda para ve değerli maden alım satımı ile uğraşan sarraflar,
ilerleyen dönemlerde ekonomik sistemin en önemli unsurlarının başında yer aldı.
🔶Peygamber Efendimiz zamanında olduğu gibi Osmanlı'da da sarraflık gayrimüslimlerin elindeydi
. Kahire'de Müslüman sarraflara rastlamak da mümkündü.
Osmanlı'da esnaf dükkanlarını süsleyen sözler
OSMANLI’DA SARRAFLAR NE İŞ YAPIYORDU?
🔶Osmanlı'da sarraflar farklı paraların alım satımlarının yanında
yapıyorlardı. nakit paraların muhafazasını, gayri menkul alım satımını, çeşitli kurum, kuruluş ve şahısların paralarının işletmesini
🔶Ayrıca savaş zamanlarında
ediyorlardı. hazineyi de finanse
🔶Sarraflar
ve üst düzey devlet adamlarının hizmetinde çalışıyorlardı. madenlerde, darphanelerde, gümrüklerde
🔶Hazinenin gelir kaynaklarından biri olan ve devletin nakit ihtiyacını karşılayan
Osmanlı'da sarrafların en önemli vazifelerindendi. mukataaların emaneten işletilmesi
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Osmanlı'da her bir mukataa için bir sarraf tayin edilmesi zorunluydu. Mukataa, devlerin finansman aracı olan kurumuydu.
🔶Sarraflar ayrıca Osmanlı'da kimi zaman
tedarik ederlerdi. padişahların giyim kuşamını sağlar ve yerel kıyafetler
Esnafın rehberi Ahilik ve değerleri
SARRAFLARIN EN ETKİLİ OLDUĞU ALAN: İLTİZAM SİSTEMİ
🔶Sarrafların en etkili olduğu alan
Peki, nedir bu *iltizam sistemi? iltizam sistemiydi.
*Osmanlı devlet gelirlerinin yani vergilerin bir bölümünün belli bir bedel karşılığında devlet tarafından kişilere devredilerek toplanması yöntemidir.
🔶Vergi toplamayı üstlenen kişiye
denirdi. İltizam sisteminde mültezimlerin vergi tahsilini sağlamak için kefil bulmaları gerekirdi. İşte sarraflar tam da bu noktada devreye girerdi. "mültezim" ihtiyaçlarını karşılardı. Sarraflar mültezimlere hem kefil olur, hem de mültezimlerin nakit ödeme
🔶İltizam sistemi
Sarraflar iltizam sisteminin en önemli unsurlarındandı. İltizam sistemini finanse ettikleri için de vergilerin bir tür özelleştirilmesiydi. sayılırlardı. askeri zümreden
20 görsel ile Osmanlı'da ticaret hayatı