Osmanlı’dan kalan Ramazan geleneği: Enderun usulü teravih

Müslümanların miracı olarak tanımlanan namaz ibadetinde, tüm sünnet namazları bireysel olarak eda edilirken; Ramazan'ın baş taçlarından biri olan teravih namazı, sünnet olmasına rağmen cemaatle kılınır.

Teravih namazının cemaatle kılınması ise iki büyük hikmetle açıklanır. Birincisi, müminleri kaynaştırıp cemaat yapmak; ikincisi ise Kur'an-ı Kerim kültürünü yaymak.