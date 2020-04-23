Teravih namazı nasıl kılınır?  Teravih namazı evde kılınır mı? Teravih namazının faziletleri nelerdir? 

On bir ayın sultanı olan, kameri aylardan Ramazan, müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. İnsanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an indirildiği aydır. Yüce Allah, Bakara suresinde şöyle buyuruyor. "O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır."

Vahyin ilk zamanlarından beri her geceyi namaz kılarak geçiren Peygamber Efendimiz, hicretin ikinci yılında orucun farz kılınmasının ardından Ramazan gecelerinde kıldığı namazları neredeyse gece boyu sürecek kadar uzun tutardı. Ashabını da Ramazan gecelerini bu şekilde ihya etmeye teşvik ederdi.

Abdurrahman b. Avf'ın anlattığına göre; Rasulullah şöyle buyurdu: