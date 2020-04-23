Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı evde kılınır mı? Teravih namazının faziletleri nelerdir?
Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı evde kılınır mı? Teravih namazının faziletleri nelerdir?
Ramazan ayına mahsus ibadetlerimizden olan teravih, yatsıdan sonra kılınan nafile namazdır. Bizzat teravih namazını kılan Peygamber Efendimizin "Ramazan ayını inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" hadisini alimler, bilhassa gece ibadetlerinin ve teravih namazının kastedildiği şeklinde yorumlar. Ramazan gecelerinin ihya edilmesi için kılınan teravih namazının pek çok fazileti vardır. Peki, Ramazan ayının Müslümanlar için önemi nedir? Teravih namazı nasıl kılınır? Peygamberimiz teravih namazını nasıl kılardı? Teravih namazı evde kılınır mı? Teravih namazı sünnet midir? Teravih namazı kaç rekat nasıl kılınır? Teravih namazının faziletleri nelerdir? Teravih namazı hakkında bilmeniz gerekenleri derledik.
Giriş Tarihi: 23.04.2020
14:15
Güncelleme Tarihi: 23.04.2020
16:05