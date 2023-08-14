Osmanlı’da merhametin sanatla birleştiği yapılar: Kuş Evleri

🔸 Vakıf uygulamarından bir diğeri de vefat eden kişilerin hayvanlar ile ilgili vasiyetlerini yerine getirmektir. Bu kurumlar, mirastan ayrılan payı sokak hayvanlarının ihtiyaçları için harcar.

🔸 Ayrıca padişahlar, yaptırdıkları külliyelerin vakıf çalışmalarında kuşların beslenmesi için bütçe ayırır. Öyle ki Sultan II. Beyazıt, Beyazıt vakfiyesinde, kuşlar için her yıl harcanmak üzere yem parası tahsis edilmesini emreder.

İstanbul'da boğazın incisi 10 yalı camii