Osmanlı sultanlarına kılıç kuşandırdığı 3 ünlü alim

📌 Üç Osmanlı sultanı döneminde yaşayan Emir Sultan'a Buhara'da doğduğu için Muhammed Buhari, peygamber soyundan geldiği için Emir Buhari, gönülleri fethettiği ve Yıldırım Bayezid'in damadı olduğu için de Emir Sultan deniyordu.

📌Buhara'dan Bursa'ya geldiğinde yirmili yaşların başında olduğu tahmin edilir. Bursa'da ikamet ettikten sonra burada halk tarafından oldukça saygı duyulmaya, ulema ile şeyhler arasında da itibar görmeye başladı. Osmanlı'nın ilk şeyhülislamı olan Molla Fenârî, bu yıllarda Emir Sultan'a yazdı.

📌Emir Sultan, Yıldırım Bayezid'in kızı Hundi Hatun ile evlenip padişahın damadı olmasının yanı sıra Osmanlı'nın manevi mimarlarından biriydi. Ankara Savaşı'ndan sonra yaşanan Fetret Devri'ni sona erdiren Çelebi Sultan Mehmet'in her daim yanında olmasından dolayı devletin manevi kurucusu oldu.