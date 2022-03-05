Osmanlı padişahlarının mühürleri

◼ Bir yetki belgesi olan mühür eski zamanlardan beri kullanılır. Bu gelenek günümüzde de meraklıları tarafından devam ettirilir. Vakıf eserleri genel olarak insanlara faydalı olması maksadıyla bağışlanan eşyaları ifade eder. Modern dönemlerde okuma ve yazmanın geniş kitlelere ulaşması ile beraber mühür de işlevini kaybeder. Ama vakıf mühürleri tarihi bir gerçeklik olarak varlığını sürdürür. Mühür kültürü bilhassa Osmanlı toplumunda çok önemlidir. Padişahların mühürleri de iktidar değiştikçe devamlılık ve sahiplik gibi sebeplerden değişir. Hayır ve hayır kurumlarını seven padişahlar, vakfettikleri eserlere mühürlerini vurarak bu kültürün yaşamasına katkı sağlarlar. Bilhassa kütüphaneler bu tarz eserler ile zenginleşir.

Osmanlı'nın sanatkar padişahları