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Osmanlı mutfağından günümüze: Mutancana

Farklı kavimleri asırlarca içerisinde barındıran Osmanlılar, kültürel ve toplumsal manada ortaya eşsiz bir mozaik çıkardılar. Bu dönemin en güzel tezahürlerinden birisi de mutfak kültüründe görüldü. Bugün üç kıtada gözlemlenebilen bu kültürel zenginlik aynı zamanda Osmanlıların estetik gücünü ortaya çıkarıyor. Sizler için Fatih Sultan Mehmed'in çok sevdiği, Osmanlı mutfağının kendine has lezzeti "mutancana"nın hikayesini araştırdık.

Giriş Tarihi: 12.11.2022 11:03 Güncelleme Tarihi: 12.11.2022 11:13
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💠 Dört kıtada hüküm süren atalarımız kültürün insan ve canlılara bakan her köşesine yeni pencereler açtılar. Bunlardan birisi de bedenin ihtiyacı olan gıdaydı.

💠 Vav TV'nin "Sofra" isimli programı ilk bölümünde; üç kıtaya hükmetmiş, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Osmanlı'nın saray mutfağını misafirlerine sunan bir restorana konuk oldu. Bu mutfağın uzmanı ve restoran şefi Necati Yılmaz, programda Fatih Sultan Mehmet'in en sevdiği yemek olan Mutancana'yı anlattı.

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💠 Bilhassa Osmanlı mutlağında balık yahut dana etinin çok fazla kullanılmadığını söyleyen Osmanlı saray mutfağı uzmanı Necati Yılmaz, makbul olanın kuzu eti olduğunu dile getirdi.

💠 Şimdilerde ise domates sosu ve baharatlar kullanılarak yemek yapıldığını dile getiren program sunucusu Sümeyye Baltacı, malzemelerin zamanla çok fazla değişkenlik gösterdiğine dikkat çekti.

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Osmanlı'nın saray mutfağı uzmanı Necati YılmazTürk mutfağına oldukça geç gelen domatesin; yemekler üzerinde çok hakim bir gücü olduğundan dolayı o zamanın reçetelerinde kullanılmadığı söyledi.

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Mutancana yemeği malzeme listesi

⭐️ Kuşbaşı doğranmış kuzu eti

⭐️ Tereyağ

⭐️ Arpacık soğan

⭐️ Kayısı suyu

⭐️ Sirke suyu

⭐️ Bal

⭐️ Kuru mürdüm eriği

⭐️ Kuru kayısı

⭐️ Badem

⭐️ Çubuk tarçın

⭐️ Defne yaprağı

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Mutancana yemeği nasıl yapılır?

💠 Önceden ısıttığınız derin tavada tereyağını eritin ve içerisine kuşbaşından biraz daha iri olacak şekilde doğradığınız kuzu etlerini ilave edin.

💠 Her tarafı renk alıncaya kadar etleri mühürledikten sonra arpacık soğanları ekleyip bir miktar karıştırdıktan sonra kayısı suyunu tencereye ekleyin.

📌 Bir bilgi

Kayısı suyu yoğun bir kıvama sahip olduğu için Osmanlı Mutfağında nişasta veya un niyetine kullanılırdı.

Osmanlı mutfağında pişen en özel 20 yemek

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💠 Kayısı suyuyla aynı ölçekte suyu ekleyin ve tencerenin altını kısın. Kapağı kapalı bir halde pişirin. Sıcak suda bekletilmiş kuru üzümleri, erikleri, incirleri, bademleri, sumağı, balı ve tuzu ekleyin ve nazikçe karıştırın.

💠 Kapağını kapatıp kısık ateşte 1-2 dakika daha pişmesini bekleyin ve altını kapatıp 15-25 dakika dinlenmeye bırakın.

Osmanlı'da pişen en özel 104 yemek

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Mutancana yemeği hangi gün ve öğünlerde tercih edildi?

💠 Muhammed bin Mahmûd Şirvanî, 15. yüzyılda eserler veren ve literatürde "En Büyük Osmanlı Hekimi" vasfıyla yer alan biriydi. Osmanlı döneminde hastaları iyileştirmek için ilaç kullanımı yaygın olmadığından bunun yerine tarifler verilirdi. Bitki çayları, kemik suları gibi yemeklere katılabilecek malzemelerle şifa bulunmaya çalışılırdı.

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💠 Şirvanî, Arap ve Türk yemekleri ile kimi yiyecek ve içecekleri tarif ederken hekimliğinin getirdiği bilgi birikimini kullanmış, bunların hangi hastalıklara iyi geleceğini de ekleyerek Osmanlı döneminin ilk yemek kitabını çıkarmıştır.

📌 Bir bilgi

Muntaca Yemeği'de bu kitapta yer alan bir tariftir. Yazılana göre; kişiye güç ve kuvvet veren bu yemek, böbreklere de iyi gelir.

Osmanlı sultanları nasıl yemek yerdi?

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