Osmanlı mutfağından günümüze: Mutancana
Farklı kavimleri asırlarca içerisinde barındıran Osmanlılar, kültürel ve toplumsal manada ortaya eşsiz bir mozaik çıkardılar. Bu dönemin en güzel tezahürlerinden birisi de mutfak kültüründe görüldü. Bugün üç kıtada gözlemlenebilen bu kültürel zenginlik aynı zamanda Osmanlıların estetik gücünü ortaya çıkarıyor. Sizler için Fatih Sultan Mehmed'in çok sevdiği, Osmanlı mutfağının kendine has lezzeti "mutancana"nın hikayesini araştırdık.
Giriş Tarihi: 12.11.2022
11:03
Güncelleme Tarihi: 12.11.2022
11:13
💠 Dört kıtada hüküm süren
atalarımız kültürün insan ve canlılara bakan her köşesine yeni pencereler açtılar. Bunlardan birisi de bedenin ihtiyacı olan gıdaydı.
💠 Vav TV'nin
isimli programı ilk bölümünde; "Sofra" nın saray mutfağını misafirlerine sunan bir restorana konuk oldu. Bu mutfağın uzmanı ve restoran şefi üç kıtaya hükmetmiş, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Osmanlı' , programda Necati Yılmaz anlattı. Fatih Sultan Mehmet'in en sevdiği yemek olan Mutancana'yı
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💠 Bilhassa Osmanlı mutlağında
yahut balık çok fazla kullanılmadığını söyleyen Osmanlı saray mutfağı uzmanı Necati Yılmaz, dana etinin makbul olanın kuzu eti olduğunu dile getirdi.
💠 Şimdilerde ise domates sosu ve baharatlar kullanılarak yemek yapıldığını dile getiren program sunucusu
, malzemelerin zamanla çok fazla değişkenlik gösterdiğine dikkat çekti. Sümeyye Baltacı
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Osmanlı'nın saray mutfağı uzmanı Necati YılmazTürk mutfağına oldukça geç gelen domatesin; yemekler üzerinde çok hakim bir gücü olduğundan dolayı o zamanın reçetelerinde kullanılmadığı söyledi.
Mutancana yemeği malzeme listesi
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Kuşbaşı doğranmış kuzu eti
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Tereyağ
⭐️ Arpacık
soğan
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Kayısı suyu
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Sirke suyu
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Bal
⭐️ Kuru
mürdüm eriği
⭐️ Kuru
kayısı
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Badem
⭐️ Çubuk
tarçın
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Defne yaprağı
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Mutancana yemeği nasıl yapılır?
💠 Önceden ısıttığınız derin tavada
tereyağını eritin ve içerisine olacak şekilde doğradığınız kuşbaşından biraz daha iri kuzu etlerini ilave edin.
💠 Her tarafı renk alıncaya kadar etleri
sonra mühürledikten arpacık soğanları ekleyip bir miktar karıştırdıktan sonra kayısı suyunu tencereye ekleyin.
📌 Bir bilgi
Kayısı suyu yoğun bir kıvama sahip olduğu için Osmanlı Mutfağında nişasta veya un niyetine kullanılırdı.
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💠 Kayısı suyuyla aynı ölçekte suyu ekleyin ve tencerenin altını kısın.
Sıcak suda bekletilmiş Kapağı kapalı bir halde pişirin. kuru üzümleri, erikleri, incirleri, bademleri, sumağı, balı ve tuzu ekleyin ve n azikçe karıştırın.
💠 Kapağını kapatıp kısık ateşte
1-2 dakika daha pişmesini bekleyin ve altını kapatıp 15-25 dakika dinlenmeye bırakın.
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Mutancana yemeği hangi gün ve öğünlerde tercih edildi?
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, Muhammed bin Mahmûd Şirvanî 15. yüzyılda eserler veren ve literatürde vasfıyla yer alan biriydi. Osmanlı döneminde hastaları iyileştirmek için ilaç kullanımı yaygın olmadığından bunun yerine tarifler verilirdi. Bitki çayları, kemik suları gibi yemeklere katılabilecek malzemelerle "En Büyük Osmanlı Hekimi" şifa bulunmaya çalışılırdı.
💠 Şirvanî, Arap ve Türk yemekleri ile kimi yiyecek ve içecekleri tarif ederken hekimliğinin getirdiği bilgi birikimini kullanmış, bunların hangi hastalıklara iyi geleceğini de ekleyerek
Osmanlı döneminin ilk yemek kitabını çıkarmıştır.
📌 Bir bilgi
Muntaca Yemeği'de bu kitapta yer alan bir tariftir. Yazılana göre; kişiye güç ve kuvvet veren bu yemek, böbreklere de iyi gelir.
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