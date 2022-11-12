Osmanlı mutfağından günümüze: Mutancana

💠 Şirvanî, Arap ve Türk yemekleri ile kimi yiyecek ve içecekleri tarif ederken hekimliğinin getirdiği bilgi birikimini kullanmış, bunların hangi hastalıklara iyi geleceğini de ekleyerek Osmanlı döneminin ilk yemek kitabını çıkarmıştır.

📌 Bir bilgi

Muntaca Yemeği'de bu kitapta yer alan bir tariftir. Yazılana göre; kişiye güç ve kuvvet veren bu yemek, böbreklere de iyi gelir.

Osmanlı sultanları nasıl yemek yerdi?