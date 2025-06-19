Osmanlı mezar taşları neyi anlatıyor?

2 /10













ANNE-BEBEK MEZAR TAŞI

◾ Tarihi Osmanlı mezarları içinde yüreğimizi burkan ve görüntüsüyle dikkat çeken bir mezar taşı var. 1735 yılında doğum esnasında annesiyle birlikte vefat eden bir bebek için yapılmış. Bu, en hüzünlü taşlardan biri.

◾ Edirnekapı Mezarlığı'nda bulunan ve ender rastlanan mezar taşı, günümüzde Türk-İslam Eserleri Müzesi'nde sergilenmekte. İşte, bu mezar taşı ecdadımızın ne kadar ince bir anlayışa ve görüşe sahip olduğunu gösteriyor.