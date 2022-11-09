Osmanlı Devleti’nde Hapishaneler

Osmanlı'da hapis

🔷 Osmanlı'da suçluların cezalandırılması hususunda hukuka başvurduktan sonra örfi hukuktan dolayı değiştirilemez cezalar vardır.

🔷 Bu suçlarla ilgili Doç. Dr. Halim Demiryürek,

"Bir tarafta had cezası, bir tarafta kısas var, bir tarafta da tazir var. Bunlar hem suç hem cezadır. Had cezası Kur'an ve sünnete göre belirlenendir. Bu cezalar; zina, iftira, isyan gibi büyük suçlardır. Kısas, misliyle ceza anlamına gelir. Tazir suçu ise, kelime anlamı olarak "edeplendirme, ahlaklandırma" anlamına gelir. Tazir, Kur'an ve sünnette kesin olaraktan belirtilmeyen cezalardır." cümlelerini kurdu.