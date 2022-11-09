Osmanlı Devleti'nde Hapishaneler
Cihan devleti Osmanlı, şer'i ve örfi hukukun var olduğu hukuk sistemiyle adil bir yönetim sergileme çabasında uzun yıllar varlığını sürdürür. Altı yüz yıllık ömre sahip olan devlet, adaletiyle de nam salmayı başarır ve diğer devletlerden daha insani yönetim özellikleriyle tanınır. Osmanlı'da bir ceza biçimi olarak görülen hapishane, Avrupa'daki muadillerinden farklıdır. Gelin, Osmanlı'daki hapishanelere yakından bakalım...
Giriş Tarihi: 09.11.2022
11:43
Güncelleme Tarihi: 09.11.2022
11:50
Bir kavramın ortaya çıkışı
🔷 Dünya tarihinde insanların
suçlarına karşı çeşitli cezalar uygulandığı görülür. Hapishane de bunlardan biridir. Erken dönemlerden itibaren suçlular, suçları karşılığında hapishaneye atılırlar.
🔷 Her devlet gibi Osmanlılar da işlenen suçlara karşı önlem almış ve hapishaneler kurarak toplumu ıslah etme yolunu seçmişlerdir.
VAV TV'de yayınlanan "Doğu'dan Batı'ya Tarih" programının bu haftaki konuğu konunun uzmanı Doç. Dr. Halim Demiryürek idi.
Osmanlı'da hukuk sistemi
🔷 Altı yüz yıl ayakta duran
Osmanlı Devleti, kurduğu ve geliştirdiği hukuk sistemiyle dünyaya örneklik teşkil eder. Adaleti temel alan devlet, yüzyıllar süren hükümranlığını kurduğu hukuk sistemine borçludur.
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Osmanlı'da hukuk sistemi şer'i hukuk ve örfi hukuktur. Osmanlı hukukunu ortaya koyan şer'i hukuktur. Bunun kaynağı Kur'an ve sünnettir. Örfi hukukun kaynağı ise padişahtır.
Osmanlı'da sistemin temeli: Adalet
Osmanlı'da hapis
🔷 Osmanlı'da suçluların cezalandırılması hususunda hukuka başvurduktan sonra
örfi hukuktan dolayı değiştirilemez cezalar vardır.
🔷 Bu suçlarla ilgili
Doç. Dr. Halim Demiryürek,
cümlelerini kurdu. "Bir tarafta had cezası, bir tarafta kısas var, bir tarafta da tazir var. Bunlar hem suç hem cezadır. Had cezası Kur'an ve sünnete göre belirlenendir. Bu cezalar; zina, iftira, isyan gibi büyük suçlardır. Kısas, misliyle ceza anlamına gelir. Tazir suçu ise, kelime anlamı olarak "edeplendirme, ahlaklandırma" anlamına gelir. Tazir, Kur'an ve sünnette kesin olaraktan belirtilmeyen cezalardır."
Osmanlı'nın sosyal hayattaki zirve eseri: Mecelle
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Avrupa'daki hapishaneler
🔷 Sunucu
Prof. Dr. Haşim Şahin'in Avrupa'daki hapishaneler sorusunu konuk Doç. Dr. Halim Demiryürek:
sözleri ile açıkladı. "Osmanlı ile karşılatırıldığında Avrupa'da da kürek, kalebentlik, pranga, sürgün cezaları vardır. Bu dönemde cezalar daha çok bedene yönelik cezalar. Avrupa'da da zindanlar ve mahzenler var. Orada tutuluyorlar ve bir ceza alıyorlar. Örneğin İngiltere'de 1530'da çok fazla ceza var, idamla yargılanıyor insanlar. 18. yüzyıla gelindiğinde bu ülkede insanlar 335 tane suçtan ötürü idamla yargılanır hale gelmişler."
Avrupa tarihinin kara lekesi
Şimşirlik hapis sayılır mı?
🔷 Şehzadelerin sarayda kontrol altında tutulduğu odaya "şimşirlik" denir.
Prof. Dr. Haşim Şahin, bu odaların hapishane sayılıp sayılmayacağını sordu.
🔷 Halim Demiryürek,
şeklinde cevapladı. "Hapsetme fiili var ama burayı biz mahpes olarak tanımlayabiliriz, bir ceza değil sadece bir gözetim odası."
Osmanlı'da şehzadeler nasıl eğitilirdi?
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