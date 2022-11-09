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Osmanlı Devleti'nde Hapishaneler

Cihan devleti Osmanlı, şer'i ve örfi hukukun var olduğu hukuk sistemiyle adil bir yönetim sergileme çabasında uzun yıllar varlığını sürdürür. Altı yüz yıllık ömre sahip olan devlet, adaletiyle de nam salmayı başarır ve diğer devletlerden daha insani yönetim özellikleriyle tanınır. Osmanlı'da bir ceza biçimi olarak görülen hapishane, Avrupa'daki muadillerinden farklıdır. Gelin, Osmanlı'daki hapishanelere yakından bakalım...

Giriş Tarihi: 09.11.2022 11:43 Güncelleme Tarihi: 09.11.2022 11:50
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Osmanlı Devleti’nde Hapishaneler

Bir kavramın ortaya çıkışı

🔷 Dünya tarihinde insanların suçlarına karşı çeşitli cezalar uygulandığı görülür. Hapishane de bunlardan biridir. Erken dönemlerden itibaren suçlular, suçları karşılığında hapishaneye atılırlar.

🔷 Her devlet gibi Osmanlılar da işlenen suçlara karşı önlem almış ve hapishaneler kurarak toplumu ıslah etme yolunu seçmişlerdir. VAV TV'de yayınlanan "Doğu'dan Batı'ya Tarih" programının bu haftaki konuğu konunun uzmanı Doç. Dr. Halim Demiryürek idi.

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Osmanlı Devleti’nde Hapishaneler

Osmanlı'da hukuk sistemi

🔷 Altı yüz yıl ayakta duran Osmanlı Devleti, kurduğu ve geliştirdiği hukuk sistemiyle dünyaya örneklik teşkil eder. Adaleti temel alan devlet, yüzyıllar süren hükümranlığını kurduğu hukuk sistemine borçludur.

🔷 Osmanlı'da hukuk sistemi şer'i hukuk ve örfi hukuktur. Osmanlı hukukunu ortaya koyan şer'i hukuktur. Bunun kaynağı Kur'an ve sünnettir. Örfi hukukun kaynağı ise padişahtır.

Osmanlı'da sistemin temeli: Adalet

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Osmanlı Devleti’nde Hapishaneler

Osmanlı'da hapis

🔷 Osmanlı'da suçluların cezalandırılması hususunda hukuka başvurduktan sonra örfi hukuktan dolayı değiştirilemez cezalar vardır.

🔷 Bu suçlarla ilgili Doç. Dr. Halim Demiryürek,

"Bir tarafta had cezası, bir tarafta kısas var, bir tarafta da tazir var. Bunlar hem suç hem cezadır. Had cezası Kur'an ve sünnete göre belirlenendir. Bu cezalar; zina, iftira, isyan gibi büyük suçlardır. Kısas, misliyle ceza anlamına gelir. Tazir suçu ise, kelime anlamı olarak "edeplendirme, ahlaklandırma" anlamına gelir. Tazir, Kur'an ve sünnette kesin olaraktan belirtilmeyen cezalardır." cümlelerini kurdu.

Osmanlı'nın sosyal hayattaki zirve eseri: Mecelle

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Osmanlı Devleti’nde Hapishaneler

Avrupa'daki hapishaneler

🔷 Sunucu Prof. Dr. Haşim Şahin'in Avrupa'daki hapishaneler sorusunu konuk Doç. Dr. Halim Demiryürek:

"Osmanlı ile karşılatırıldığında Avrupa'da da kürek, kalebentlik, pranga, sürgün cezaları vardır. Bu dönemde cezalar daha çok bedene yönelik cezalar. Avrupa'da da zindanlar ve mahzenler var. Orada tutuluyorlar ve bir ceza alıyorlar. Örneğin İngiltere'de 1530'da çok fazla ceza var, idamla yargılanıyor insanlar. 18. yüzyıla gelindiğinde bu ülkede insanlar 335 tane suçtan ötürü idamla yargılanır hale gelmişler." sözleri ile açıkladı.

Avrupa tarihinin kara lekesi

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Osmanlı Devleti’nde Hapishaneler

Şimşirlik hapis sayılır mı?

🔷 Şehzadelerin sarayda kontrol altında tutulduğu odaya "şimşirlik" denir. Prof. Dr. Haşim Şahin, bu odaların hapishane sayılıp sayılmayacağını sordu.

🔷 Halim Demiryürek, "Hapsetme fiili var ama burayı biz mahpes olarak tanımlayabiliriz, bir ceza değil sadece bir gözetim odası." şeklinde cevapladı.

Osmanlı'da şehzadeler nasıl eğitilirdi?

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