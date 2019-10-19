Osmanlı arşivinden İstanbul camilerinin fotoğrafları 📸

Fotoğrafçılığa oldukça büyük bir ilgi duyan ve 33 bin fotoğraflık dünya çapında bir arşiv oluşturan Sultan II. Abdülhamid, yaşadığı dönemde gerçekleştirdiği yatırımları, inşa ettiği binaları ve şehirlerin ihyasına dair pek çok hizmetin fotoğrafını çektirmişti. Onun döneminde yaşayan Pascal Sebah ise Osmanlı topraklarında fotoğrafçılığın başladığı ilk dönemlerde, sanatını kadrajına sığdıran bir ustaydı ve Sultan Abdülhamid'in emriyle pek çok caminin fotoğraflarını çekmişti. Onun objektifinden İstanbul camilerinin o dönemdeki görüntüleri…