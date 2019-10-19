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Osmanlı arşivinden İstanbul camilerinin fotoğrafları 📸

Fotoğrafçılığa oldukça büyük bir ilgi duyan ve 33 bin fotoğraflık dünya çapında bir arşiv oluşturan Sultan II. Abdülhamid, yaşadığı dönemde gerçekleştirdiği yatırımları, inşa ettiği binaları ve şehirlerin ihyasına dair pek çok hizmetin fotoğrafını çektirmişti. Onun döneminde yaşayan Pascal Sebah ise Osmanlı topraklarında fotoğrafçılığın başladığı ilk dönemlerde, sanatını kadrajına sığdıran bir ustaydı ve Sultan Abdülhamid'in emriyle pek çok caminin fotoğraflarını çekmişti. Onun objektifinden İstanbul camilerinin o dönemdeki görüntüleri…

Giriş Tarihi: 19.10.2019 09:34 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 09:46
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1800'lü yılların ilk yarısında, dünya yepyeni bir icat ile tanıştı: Fotoğraf. Bu alanda teknolojinin hızla gelişmesi, fotoğraf makinelerini yaygınlaştırmaya; fotoğrafçıların sayısını arttırmaya başlamıştı.

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Osmanlı Devleti, 19'uncu yüzyılda modernleşme hareketlerine hız vermiş, batıdaki gelişmeleri yakından takip etmişti.

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Bu gelişmelerden biri de fotoğrafın keşfiydi. Avrupa'da fotoğrafın keşfinden kısa bir süre sonra Osmanlı coğrafyasında fotoğraf yaygınlaşmaya başladı.

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Osmanlı Sultanları da, fotoğraf alanındaki gelişmeleri sıkı sıkıya takip ediyorlardı.

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Çok yönlü yetiştirilen Sultan II. Abdülhamid'in ilgi alanlarından biri ise fotoğrafçılıktı.

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