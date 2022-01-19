Osman Turan'ın Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti kitabından alıntılar

Selçuklulara dair yaptığı çalışmalar ve yazdığı eserler ile tanınan Osman Turan, "Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti" kitabıyla milletimizin İslamlaşma ve Medeniyet kurma devrini ilmi delillerle ortaya koyuyor. İslamiyet ile şereflendikten sonra batıya yönelen Türk Devletleri, zamanla bu toprakları vatan yaptılar. Anadolu etrafında şekillenen Türk İslam Medeniyeti, pek çok milletin katkısı ile ortaya birbirinden güzel eserler ve huzur içinde yaşama tecrübesini çıkardı. Osman Turan'ın Medeniyet ve Selçuklular hakkındaki mühim ilmi tespitlerini bir araya topladık.