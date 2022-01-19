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  • Osman Turan'ın Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti kitabından alıntılar

Osman Turan'ın Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti kitabından alıntılar

Selçuklulara dair yaptığı çalışmalar ve yazdığı eserler ile tanınan Osman Turan, "Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti" kitabıyla milletimizin İslamlaşma ve Medeniyet kurma devrini ilmi delillerle ortaya koyuyor. İslamiyet ile şereflendikten sonra batıya yönelen Türk Devletleri, zamanla bu toprakları vatan yaptılar. Anadolu etrafında şekillenen Türk İslam Medeniyeti, pek çok milletin katkısı ile ortaya birbirinden güzel eserler ve huzur içinde yaşama tecrübesini çıkardı. Osman Turan'ın Medeniyet ve Selçuklular hakkındaki mühim ilmi tespitlerini bir araya topladık.

Giriş Tarihi: 19.01.2022 18:18
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Osman Turan’ın Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti kitabından alıntılar

"Müziğin rûh üzerinde bu tesirini hesap eden Türkler Edirne Dârüş-Şifâ'sında aklî hastaları konser ile tedâvi ediyorlardı. Osmanlı müziğinin yükselmesinde tekkeler çok büyük rol oynadı. Nitekim Avrupa'da da kilise aynı tesire sahip bulunuyor; buna mukabil, şeytanî tesirleri izâle maksadıyla akıl hastalarını döğüyorlardı."

Osman Turan

Selçuklu'nun kadim başkenti: Konya

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Osman Turan’ın Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti kitabından alıntılar

"At, Türkler arasında destânî bir varlık olmuş ve bir at kültü doğmuştu. Nitekim destânlarda ve Orhon kitâbelerinde at alelâde bir mahlûk değildir; hanların ve kahramanların atlarına ait isimler bize kadar gelmiş ve onların hayatlarına karışmıştır."

Osman Turan

Selçuklu medreseleri hakkında 10 bilgi

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Osman Turan’ın Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti kitabından alıntılar

"Türkistan müsbet ilimler yanında yetiştirdiği tefsir, hadîs, fıkıh ve kelâm âlimleri ile de İslâm medeniyetinde müstesna bir mevkî işgal eder. Eski birçok din ve kültürlerin kaynaştığı Mâverâünnehir'de büyük din âlimleri sâyesinde İslâmiyet ve İslâm medeniyeti kuvvetleniyordu."

Osman Turan

İslam sanatında zirve: Selçuklu çinileri

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Osman Turan’ın Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti kitabından alıntılar

"Müslüman medreselerine gelen papaz ve lâik Hıristiyanlar oradan aldıkları ilimleri memleketlerine götürüyorlardı. Bu sebeple İbn Rüşd, Müslüman şarktan fazla Hıristiyan garpta tesir etmiş ve orada doğan Averroisme (İbn Rüşdcülük) felsefe cereyanı papaların tâkip ve tekfirlerine rağmen Kilisenin tahakkümünde ve Skolastik'i sarsmakta birinci derecede rol oynamıştır."

Osman Turan

Orta Asya'nın mavi kubbeli incisi: Semerkant

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Osman Turan’ın Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti kitabından alıntılar

"Türklerin İslâmlaşması ile uyanan ümitler yalnız Hazreti Peygamber'in hadîsleri, evliyâ kerâmetleri ve nücûmî kehânetlere dayanmıyor; aynı zamanda Müslümanların eskiden beri Türkleri iyi tanımaları neticesi idi."

Osman Turan

Selçuklu döneminden miras kalan 3 şifahane

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